1.「カルト」をメジャーにしたD・リンチ

2025年の1月7日に始まったカルフォルニア州ロサンゼルス郡の山火事は、稀に見る大規模なものだった。火は山の手の高級住宅街にも広範に広がり、五万人以上の住民が避難した。肺気腫を患っていた映画監督のデヴィッド・リンチも娘の家に避難した後、病状が悪化し帰らぬ人となってしまった。リンチの作品に度々出演していたローラ・ダーンは「あなたは、私たちが故郷と呼んだ愛するロサンゼルスの街が完全に崩壊する中、私たちのもとを去りました」と追悼した。他にも彼の逝去を今回の火災と共に偲ぶ記事が散見されたが、このような連想は、彼をLAという街と深く結びつけている人たちが少なくないことを示している。リンチはモンタナ州出身で、米国内を転々として育ったので、決してLA出身者ではない。それでも彼がLAと共に想起されるのは、その独自なシュールレアリスムの手法によって、明るい西海岸の光からは想像できないような虚実入り混じるLAの暗部を描き、私たちのLA像を変えた人物だからだろう。特に高い評価を得た「マルホランド・ドライブ」(2001年)は、アメリカン・ドリームが腐乱しているハリウッドという街を、私たちの記憶に刻み込んだ。

この連載の一回目で私は、20世紀後半であれば「オルタナティブ」として扱われていたであろう孤独で内省的なアーティストたちが、今日のポップカルチャーでスターの座を占めているという現象について述べた。これと同じような動きはリンチに対する評価にも当てはまる。1970、80年代には「カルト映画」の括りで捉えられていた彼のダークな作風もまた、今やポップカルチャーの一部になった。(※1)「カルト映画」とは、熱狂的な崇拝者を生み出す、特異な趣味嗜好が表現された作品の総称だが、異形の赤ん坊に対する私的な恐怖とそこから広がる妄想的世界を描いたリンチの長編一作目の「イレイザーヘッド」(1981年)や覗き見趣味とSM的な暴力に満ちた四作目の「ブルー・ベルベット」(1986年)は、そうした種類の作品だとみなされていたのである。それが1990年代に「ワイルド・アット・ハート」(1990年)でカンヌ映画祭のパルムドールを受賞し、またドラマ「ツイン・ピークス」(1990~91年)が世界的にヒットしたことで、激しい暴力と独特のユーモアを兼ね備えた彼の作風は、いつの間にか大衆が消費し得るポップカルチャーの主流になったのだった。公開当初には暴力的過ぎる、退屈な駄作と批判され公開時にはメディアにブーイングされた「ツイン・ピークス/ローラ・パーマー最期の7日間」(1992年)でさえ、21世紀に入り傑作として再評価されている。

(※1)ポピュラーカルチャーというよりはサブカルチャーの領域になるが、特にゲームへの影響は絶大だとされている

2.リンチ流のシュルレアリスムを継承するアーティストたち

興味深いことに、2020年代を代表する「孤独なポップスター」として連載一回目に列挙したアーティストには、リンチから大きな影響を受けている者が少なくない。この事実は、孤独や内省、そして独特の聖性を特徴とする今日のポップスターたちを理解する上で、リンチがキーパーソンの一人であることに気づかせる。ミュージシャンでもあったリンチは、ノイズとディストーションに溢れた、観者を深く没入させるサウンド作りにおいて多くのミュージシャンと協働し、主に故アンジェロ・バダラメンティと無二の作品を遺した。現在も活躍するアーティストとしては、ナイン・インチ・ネイルズのトレント・レズナーもコラボレーターとして大きな影響を受けたそうだ。リンチの影響力はこうした共同制作者たちを超え、すでに次世代のトップアーティストたちに継承され、新たな展開を見せている。

例えばリンチの訃報に際して、彼が天使(「ツイン・ピークス/ローラ・パーマー最期の7日間」に登場)を仰ぎ見ている美しい写真をインスタグラムに投稿したThe Weeknd(アベル・テスファイ)は、MVや曲の中でリンチの作品を度々参照してきた。例えば「The Hills」では「ツイン・ピークス」のヒロイン、ローラ・パーマーの悲鳴を引用し、「Gasoline」のMVでは、リンチの長編三作目「ブルー・ベルベット」に登場する切り落とされた耳を参照している。またテスファイがプロデューサーと主演を務めたHBOドラマ「The Idol」には、家族の虐待を背景に心身ともに崩壊していく、ローラ・パーマーを想起させるヒロインが登場する。

基本的にThe Weekndの曲やアルバムのコンセプトは、現実と妄想(ドラッグが結びついていることが多い)との境界が曖昧な世界観に基づくものが多く、アートワークもシュルレアリスティックで、これらがあえて謎解きのように提示されている点も非常にリンチ的だ。テスファイの長年に渡るリンチへの敬意は、1月31日に発売された彼の最新アルバム『Hurry Up Tomorrow』のタイトル曲にも結実している。この作品のクレジットにはリンチの名前があり、実際にどのような両者のやり取り、共同作業があったのかは現状わからないが、この生の終焉を歌うゴスペルソングに、テスファイは「イレイザー・ヘッド」の劇中歌「In Heaven」を引用している。

またLynchian(リンチ的な特徴を持つ、あるいはリンチの作品を模倣する作品や人物を指す言葉)であることを度々公言しているアーティストとしては、シンガーソングライターのラナ・デル・レイが挙げられる。彼女はリンチが映画で使った「ブルー・ヴェルベット」や「ウィキッド・ゲーム」をカバーしているが、そのダークで内省的な音楽世界やリンチ作品の登場人物を思わせる往年のハリウッド女優のような出立が醸し出すカリスマ性はリンチ自身にも認知されていた。

ラナとも親しいビリー・アイリッシュは、Z世代ということもあってか、リンチ映画の衝撃を同時代に受けたミレニアル世代のテスファイやラナのように、リンチへの直接的なレファレンスをすることはない。しかし、日常の中に不穏さが溢れ出てきているような、彼女の曲や映像のダークな質感は、リンチと同質の幻視者性を感じさせるものだ。スターとしての栄光の影にある苦悩を歌った「NDA」のビリー自身が監督したMVでは、夜の暗いLAの道路をよろけながら歩くビリーの周囲を車が疾走する場面が続くが、暗闇のなかのカーライト、その光に照らさせた土埃は、リンチの「ロスト・ハイウェイ」(1997年)を思い起こさせるものだった。またリンチのシュルレアリスムは、一見絵に描いたように幸福な日常がどこか異様で、時を経るにつれその異様さの理由が暴力や悪意となって現れてくる形を取ることが多いが、ビリーの最近のMV、特に表面的には心躍るラブソングのようでありながら実は盲目的な恋愛の有害性を歌っている「Birds of a Feather」のMVはまさにそのようなアプローチを取っていたと言えるだろう。

ラナやビリーは、リンチの作品では主に被写体だった女性が、リンチが示したような世界を女性として生きることはどのようなことかを、当事者の視点から表現しているようにも見える。

さらにリンチ流のシュルレアリスムを、21世紀にふさわしい非常に独自なやり方で進化させたという意味では、現状、ドナルド・グローヴァー(AKA.チャイルディッシュ・ガンビーノ)以上のアーティストはいない。安穏とした日常はよく見ると狂気に満ちていて、隠されていた暴力はふとした瞬間に露見するというリンチの超現実主義的アプローチが、マイノリティの経験する世界を描くことにこそ有効であることを、グローヴァーは正確に掴んでいた。この慧眼によって彼は、FXドラマ『アトランタ』(2016~2022年)をヒロ・ムライらと制作した。そしてその動機を「僕はただ、ラッパーたちと『ツイン・ピークス』のような作品を作りたかっただけ」と端的に表現したのである。

ドラマ「アトランタ」では、ラッパー、ペーパーボーイとそのマネージャーや取り巻きである主人公たちが、ヒップホップ好きの大学生に大麻を勧められパーティーに参入すると、南軍旗とライフルを飾った白人至上主義者の学生サークルだったり、転売業者として金持ちの家にピアノを引き取りに行くと、幼年期に父親に虐待されたなぜか顔の真っ白な黒人ミュージシャンが住んでいたりする。

どちらも異様な事態だが、前者はアトランタが南部にあることを考えればあり得ない話ではなく、後者については実在するマイケル・ジャクソンがまさに「幼年期に父親に虐待されたなぜか顔の真っ白な黒人ミュージシャン」だったことを考えると、非現実ではなくむしろ超(非常に)・現実的だと言える。グローヴァーは、平穏な日常を異化するシュルレアリスムというこの表現方法を、彼の別人格「チャイルディッシュ・ガンビーノ」による音楽プロジェクトも含め、「アトランタ」以降のドラマ作品「キラー・ビー(原題:Swarm)」や「Mr. & Mrs. Smith」でも一貫して追究し続けている。

3. リンチ、暴力、トランプ

リンチと共鳴する上記のアーティストたち、そしてリンチ本人に共通するテーマを簡潔に言うならば、暴力と恐怖、そして愛である。彼らはニヒリストでは全くなく、優しい感情的な触れ合いを信じているヒューマニストである(リンチの作品の中でも、老いた兄に芝刈り機に乗って会いに行く「ストレイト・ストーリー」(1994年)に顕著だ)。と同時に、この世界は暴力と恐怖に満ちているという事実を誤魔化すことなく、(精神的、肉体的)暴力とそれに対して湧き起こる恐怖を入念に見つめるのが彼らの共通点だと言える。

先述したように20世紀後半から21世紀へと移行するなかでリンチは単なる奇人ではなく巨匠になり、リンチ的なシュルレアリスムによる暴力や恐怖の表現は、一部マニアが愛好する対象ではなく一般化した。しかしこの変化と同時期に、一般大衆の暴力や加害性に対する意識も向上していた。とりわけアイデンティティ・ポリティクスと結びついた白人や男性の加害性への意識は、かつてなかったほど高まっているとさえ言えるだろう。映画業界では2017年に「#MeToo」ムーブメントが起き、性加害に対する告発が続いた。この流れの中で、たとえばThe Weekndの「The Idol」のセックスシーンは批判され、ラナは虐待を美化していると批判され、ビリーが『Vogue』誌で昔のハリウッド風のコルセット姿を見せた時にはセクシャライズを否定するスタイルを捨てたことを批判され、グローヴァーは黒人女性嫌悪だと繰り返し批判されてきた。こうした20代(ビリーは当時10代だったが)、30代のクリエイターとは比にならないほど激しい暴力描写を性暴力も含め追究してきたリンチに対し、人々の怒りの炎が燃え上がったのは、彼とドナルド・トランプが突如結びついた2018年のことだった。

それは著書『夢見る部屋』の公刊に際して『ガーディアン』誌が行ったインタビューでの発言がきっかけだった。当時トランプは一期目の大統領を務めていた最中だったが、リンチが語った「(ドナルド・トランプは)歴史上最も偉大な大統領の一人として名を残すかもしれない。なぜなら、彼は物事を大きく混乱させたからだ」の前半部分が一人歩きをし、リンチはトランプ支持者だという批判が浴びせられることになったのある。この騒動の結果彼は、トランプ不支持を表明するトランプ宛ての公開書簡まで書く羽目になった。元々リンチの作品に、トランプのような暴君が度々登場していたことが、この炎上騒ぎを起こした人々の偏見に作用したのは間違いがないだろう。

しかし、リンチとトランプを関係づけることは、実は理にかなったことでもあった。共にアメリカ合衆国という国を象徴する彼らは、ベビーブーマー世代(日本で言う団塊の世代)の最初の生年1946年に生まれた完全な同時代人だからである。彼らは幼少期には1950年代の理想的な「アメリカ人的生活(American Way of Life)」を経験し、1960年代以降のカウンターカルチャーを学生時代に経験した。こうした時代背景からか両者には、変革を求める精神がありつつも伝統的な文化への愛着が共通して見られる。共和党大統領のトランプがかつては民主党支持者だったのは有名な話だが、リンチは80年代には共和党大統領のロナルド・レーガンが大好きで、2012年には民主党のオバマに投票し、2016年には共和党のトランプには投票せずリバタリアン党に投票したと公言している。またリンチは、ヒッピーに流行し、ビートルズも実践していた「超越瞑想(TM)」の40年以上の実践者、普及活動従事者だが、同時に自分のプロフィールとして「モンタナ出身のイーグルスカウト(ボーイスカウトの最高位)」と書くなど、保守的な価値観に基づく青少年教育団体を自身のアイデンティティにしていた。

『David Lynch: Man from the Another Place』(Harvest, 2015)の著者、フィルム・キュレーターのデニス・リムは、『The New Yorker』の記事で、全く同世代であるリンチとトランプの「文化的想像力が何らかの形で交差することは避けられないのかもしれない」と述べている。両者ともに圧倒的に白人的であること、非常に特徴的な話し方をすること、どちらも恐怖の用い方に強い関心を持っていて、この恐怖がおそらく世代的な共通経験として「虐待的な家父長的人物像」、そして核爆弾と結びついていることをリムは挙げている。その上で彼らは、「同じイメージの貯蔵庫から、根本的に異なる、しばしば対極的な効果を引き出している」とリムは分析する。

たとえば「虐待的な家父長的人物像」の例として、リムは「ブルー・ベルベット」を挙げ、女性歌手ドロシーを支配し、彼女に繰り返し暴力を振るうデニス・ホッパー演じるフランク・ブースこそ、トランプが体現するものだとする。これに対して、リンチ作品が生み出す主な効果はと言えば、ブースに怯えつつ、自分が最も恐れているものを自分の内面に見出す主人公、ジェフリーにこそあるとした。

4.怯える子供のシュルレアリスム(超現実主義)と神聖な暴力

リンチの作品の主眼は、暴力それ自体ではなく、暴力に圧倒され、自らの内面に向かい合う登場人物のほうにこそあるというリムの解釈に私も賛同する。リンチ自身も認めているように、カイル・マクラクラン演じる登場人物、ジェフリーの怯えた眼差しこそがリンチ自身の視点であるのは間違いがない。

「ジェフリーには自分自身を多く見出すし、『イレイザーヘッド』のヘンリーにも共感した。どちらのキャラクターも世界に対して混乱している。私が世界で目にするものの多くは非常に美しいが、それでも物事がなぜそのように存在し得るのかを理解するのは難しい。それが私の映画がさまざまな解釈を受け入れやすい理由のひとつだと思う。」〔著者訳)(※2)

リンチが「恐怖」について語る際に、繰り返し紹介するエピソードがある。それは彼が幼少期にアイダホ州のボイシで暮らしていた頃、夜間、兄弟と道路を歩いていたら、暗闇から裸の女性が出てきて衝撃を受けたというエピソードだ。(※3)「口に血がついていて、ミルクのような白い肌で、完全に裸だった」とリンチは語る。「傷ついていたけれど、とても美しかった」とも彼は言うが、その語り口に性的な視線はほとんど感じられない。実際女性であったとしても、暗闇から真っ裸の女性が、口から血を流しながら出てきたら刮目せずにはいられないだろう。それは強度のあるものにただ圧倒されるという、子供の体験、ある意味では世界に何があろうとそれをどうすることもできない者の抽象的な経験なのだ。リンチ作品の神聖性はこのような無力な子供が体験する抽象的暴力と結びついている。(※4)子供の頃に誰もが体験した「圧倒される」経験を思い起こすことができる者は、性差に関係なく、リンチの映像体験に説得力を感じずにはいられないはずだ。リンチ流のシュルレアリスムを継承するテスファイ(The Weeknd)やラナたちもまた、暴力そのものではなく、むしろ、神聖としか言えないような圧倒的な経験、その経験によって生じる恐怖や「圧倒されたい」という渇望にこそ、探求すべきテーマを見出しているように私には見える。

強度(※5)で世界を見ている者たちは、社会的な正・不正や善・悪の基準では測れない価値判断をしている。だからこそ、リンチがトランプのもたらす混乱に圧倒され、思わず「偉大(great)」という形容詞を使って炎上したように、その価値判断は、同じ暴力的な現象を社会的な文脈で不正や悪として捉えている人たちをしばしば怒らせることになる。先述のリムは、アメリカ社会を混乱させるトランプを「最も偉大な大統領」になり得ると言ったリンチの距離感、つまりトランプの政策の被害者にならないですむ特権的な立場にいるからこそ取ることができる、その距離感が人を怒らせているのだと分析している(リム自身も憤慨している)。この分析は社会という文脈においてはその通りだと思う。しかし、他方でその「距離感」こそ、現実の混乱に圧倒され、怯えた子供の視点を取り続ける芸術家リンチの一貫した姿勢であることを忘れてはならないだろう。大人たちがくだらないことで罵倒し合い、殴り合って血を流す様子(※6)を、子供は、介入することなく、物陰から怯えて、しかし強い関心を持って見つめる。それがリンチなのだ。

リンチは、自分の視点がどこまで行っても大人の社会のものではない、いくらメジャーの仲間入りをしようが根本的にはマイナーであることを自覚していたように私には見える。人間は常に自分は「正しい」と思いたい心理的傾向を持つため(※7)、リンチのように振る舞うことは、実は全く簡単なことではない。その潔さは本当に立派だった。彼に会ったことのある人たちは皆(彼に捨てられた女性たちまで)、彼が明るく、信じられないくらい優しいと証言しているが(※8)、社会化されていない領域に立ち続けることを決断しているリンチは、明るく、優しく、いつでもバカみたいに振る舞って、同じ文脈で「正しさ」を競い合うことを決してしなかったことだろう。彼の映像作品に繰り返し出てくるような、「正しさ」の光の手前の薄暗がりこそが自分の立つべき場であることを彼は自覚していたように見える。

シュルレアリスムの系譜で言うならば、リンチは、マルクス主義革命を芸術と結びつけ、『シュルレアリスム宣言』を書いたブルトンではなく、うっかり独裁者のフランコと親しくなりブルトンに追放されたダリの方に近いと言えるだろう。政治や経済活動や学問が社会ですでに認められた価値(正義、利益、真理)の探究であるのに対し、芸術の役割とは、まだ社会化されていない価値の追求だとするならば、ダリやリンチのようなシュルレアリストたちがいかに貴重な存在であるかがわかるはずだ。この系譜が今日のポップスターたちによって継承され、多くの人々に愛され、支持されていることは、規範となる価値観が揺らぎ混迷する社会状況における必然であり、希望であると私は言いたい。

(※2) David Lynch, Kristine McKenna, Room to Dream, Canongate Books LTD., 2018,(Kindle Edition)p.261.(※3) David Lynch, Kristine McKenna, Room to Dream,(Kindle Edition)p. 39.(※4) 私見では、この点にこそ、暴力を頻繁に描く他の映画監督たち、つまりスコセッシやフィンチャーやタランティーノが描く、肉体の具体性を感じさせる暴力とリンチが描く抽象的暴力の違いがある。(※5)ジル・ドゥルーズの差異と同義の「強度」という概念を念頭に置いている。(※6)結果的に遺作となった「ツイン・ピークス Return」(2017年)では暴力の起源が問われるが、これもまた(最良の意味で)子供の視点から語られた神話だったと言えるだろう。この作品では表現においても、顕著な「強度」の探究が見られる。(※7)人間には、(必然的に独善に至る)正義へのこだわりが一般的な本性として備わっていることについては以下の本が参考になる。ジョナサン・ハイト『社会はなぜ左と右にわかれるのか――対立を超えるための道徳心理学』高橋洋訳、紀伊國屋書店、2014年。(※8)David Lynch, Kristine McKenna, Room to Dream,(Kindle Edition)参照。なおこの点については、2025年1月17日の斎藤環氏のXでの投稿によって気付かされた。

*2015年にALS(筋萎縮性側索硬化症)の研究を支援する運動であるアイスバケツ・チャレンジに参戦した際のリンチ。次の挑戦者としてウラジミール・プーチンを指名している。