¡ÚÏ¢ºÜ¡ÛÌøß·ÅÄ¼Â¡¡¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¡ÖÀ»¤Ê¤ë²ÁÃÍ¡× ÂèÆó²ó¡§¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥Á¤È21À¤µª¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿ー¤¿¤Á
2025Ç¯¤Î1·î7Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹·´¤Î»³²Ð»ö¤Ï¡¢µ©¤Ë¸«¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£²Ð¤Ï»³¤Î¼ê¤Î¹âµé½»Âð³¹¤Ë¤â¹ÈÏ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¸ÞËü¿Í°Ê¾å¤Î½»Ì±¤¬ÈòÆñ¤·¤¿¡£ÇÙµ¤¼ð¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥Á¤âÌ¼¤Î²È¤ËÈòÆñ¤·¤¿¸å¡¢ÉÂ¾õ¤¬°²½¤·µ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ê¥ó¥Á¤ÎºîÉÊ¤ËÅÙ¡¹½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥íー¥é¡¦¥Àー¥ó¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¸Î¶¿¤È¸Æ¤ó¤À°¦¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î³¹¤¬´°Á´¤ËÊø²õ¤¹¤ëÃæ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤âÈà¤ÎÀÂµî¤òº£²ó¤Î²ÐºÒ¤È¶¦¤Ë¼Å¤Öµ»ö¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÏ¢ÁÛ¤Ï¡¢Èà¤òLA¤È¤¤¤¦³¹¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥ó¥Á¤Ï¥â¥ó¥¿¥Ê½£½Ð¿È¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·è¤·¤ÆLA½Ð¿È¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤¬LA¤È¶¦¤ËÁÛµ¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÈ¼«¤Ê¥·¥åー¥ë¥ì¥¢¥ê¥¹¥à¤Î¼êË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¤À¾³¤´ß¤Î¸÷¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµõ¼ÂÆþ¤êº®¤¸¤ëLA¤Î°ÅÉô¤òÉÁ¤¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎLAÁü¤òÊÑ¤¨¤¿¿ÍÊª¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¡£ÆÃ¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡Ö¥Þ¥ë¥Û¥é¥ó¥É¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡×¡Ê2001Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥É¥êー¥à¤¬ÉåÍð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤È¤¤¤¦³¹¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Îµ²±¤Ë¹ï¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Î°ì²óÌÜ¤Ç»ä¤Ï¡¢20À¤µª¸åÈ¾¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¸ÉÆÈ¤ÇÆâ¾ÊÅª¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡¢º£Æü¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ç¥¹¥¿ー¤ÎºÂ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤¿¡£¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ï¥ê¥ó¥Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£1970¡¢80Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥ë¥È±Ç²è¡×¤Î³ç¤ê¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Èà¤Î¥Àー¥¯¤ÊºîÉ÷¤â¤Þ¤¿¡¢º£¤ä¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¢¨1¡Ë¡Ö¥«¥ë¥È±Ç²è¡×¤È¤Ï¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¿òÇÒ¼Ô¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡¢ÆÃ°Û¤Ê¼ñÌ£ÓÏ¹¥¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ÎÁí¾Î¤À¤¬¡¢°Û·Á¤ÎÀÖ¤óË·¤ËÂÐ¤¹¤ë»äÅª¤Ê¶²ÉÝ¤È¤½¤³¤«¤é¹¤¬¤ëÌÑÁÛÅªÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿¥ê¥ó¥Á¤ÎÄ¹ÊÔ°ìºîÌÜ¤Î¡Ö¥¤¥ì¥¤¥¶ー¥Ø¥Ã¥É¡×¡Ê1981Ç¯¡Ë¤äÇÁ¤¸«¼ñÌ£¤ÈSMÅª¤ÊË½ÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿»ÍºîÌÜ¤Î¡Ö¥Ö¥ëー¡¦¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¡×¡Ê1986Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼ïÎà¤ÎºîÉÊ¤À¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬1990Ç¯Âå¤Ë¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Ïー¥È¡×¡Ê1990Ç¯¡Ë¤Ç¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤Î¥Ñ¥ë¥à¥Éー¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤Þ¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ä¥¤¥ó¡¦¥Ôー¥¯¥¹¡×¡Ê1990～91Ç¯¡Ë¤¬À¤³¦Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ã¤·¤¤Ë½ÎÏ¤ÈÆÈÆÃ¤Î¥æー¥â¥¢¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Èà¤ÎºîÉ÷¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Âç½°¤¬¾ÃÈñ¤·ÆÀ¤ë¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¸ø³«Åö½é¤Ë¤ÏË½ÎÏÅª²á¤®¤ë¡¢Âà¶þ¤ÊÂÌºî¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¸ø³«»þ¤Ë¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¥Öー¥¤¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ä¥¤¥ó¡¦¥Ôー¥¯¥¹/¥íー¥é¡¦¥Ñー¥ÞーºÇ´ü¤Î7Æü´Ö¡×¡Ê1992Ç¯¡Ë¤Ç¤µ¤¨¡¢21À¤µª¤ËÆþ¤ê·æºî¤È¤·¤ÆºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¥Ý¥Ô¥å¥éー¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÎÎ°è¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥²ー¥à¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÀäÂç¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£²¡¥¥ê¥ó¥ÁÎ®¤Î¥·¥å¥ë¥ì¥¢¥ê¥¹¥à¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á
¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢2020Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ö¸ÉÆÈ¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿ー¡×¤È¤·¤ÆÏ¢ºÜ°ì²óÌÜ¤ËÎóµó¤·¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥ó¥Á¤«¤éÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»ö¼Â¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤äÆâ¾Ê¡¢¤½¤·¤ÆÆÈÆÃ¤ÎÀ»À¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ëº£Æü¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤òÍý²ò¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¥ê¥ó¥Á¤¬¥ー¥Ñー¥½¥ó¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤ë¡£¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥ê¥ó¥Á¤Ï¡¢¥Î¥¤¥º¤È¥Ç¥£¥¹¥Èー¥·¥ç¥ó¤Ë°î¤ì¤¿¡¢´Ñ¼Ô¤ò¿¼¤¯Ë×Æþ¤µ¤»¤ë¥µ¥¦¥ó¥Éºî¤ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤È¶¨Æ¯¤·¡¢¼ç¤Ë¸Î¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡¦¥Ð¥À¥é¥á¥ó¥Æ¥£¤ÈÌµÆó¤ÎºîÉÊ¤ò°ä¤·¤¿¡£¸½ºß¤â³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥ó¡¦¥¤¥ó¥Á¡¦¥Í¥¤¥ë¥º¤Î¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥ì¥º¥Êー¤â¥³¥é¥Ü¥ìー¥¿ー¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤À¡£¥ê¥ó¥Á¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¶¦Æ±À©ºî¼Ô¤¿¤Á¤òÄ¶¤¨¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼¡À¤Âå¤Î¥È¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¥ê¥ó¥Á¤Îë¾Êó¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢Èà¤¬Å·»È¡Ê¡Ö¥Ä¥¤¥ó¡¦¥Ôー¥¯¥¹/¥íー¥é¡¦¥Ñー¥ÞーºÇ´ü¤Î7Æü´Ö¡×¤ËÅÐ¾ì¡Ë¤ò¶Ä¤®¸«¤Æ¤¤¤ëÈþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿The Weeknd¡Ê¥¢¥Ù¥ë¡¦¥Æ¥¹¥Õ¥¡¥¤¡Ë¤Ï¡¢MV¤ä¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥ó¥Á¤ÎºîÉÊ¤òÅÙ¡¹»²¾È¤·¤Æ¤¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖThe Hills¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥Ä¥¤¥ó¡¦¥Ôー¥¯¥¹¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¥íー¥é¡¦¥Ñー¥Þー¤ÎÈáÌÄ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡ÖGasoline¡×¤ÎMV¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ó¥Á¤ÎÄ¹ÊÔ»°ºîÌÜ¡Ö¥Ö¥ëー¡¦¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÀÚ¤êÍî¤È¤µ¤ì¤¿¼ª¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥Æ¥¹¥Õ¥¡¥¤¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿HBO¥É¥é¥Þ¡ÖThe Idol¡×¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÎµÔÂÔ¤òÇØ·Ê¤Ë¿´¿È¤È¤â¤ËÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¥íー¥é¡¦¥Ñー¥Þー¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
´ðËÜÅª¤ËThe Weeknd¤Î¶Ê¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¸½¼Â¤ÈÌÑÁÛ¡Ê¥É¥é¥Ã¥°¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡Ë¤È¤Î¶³¦¤¬Û£Ëæ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤â¥·¥å¥ë¥ì¥¢¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤¬¤¢¤¨¤ÆÆæ²ò¤¤Î¤è¤¦¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÈó¾ï¤Ë¥ê¥ó¥ÁÅª¤À¡£¥Æ¥¹¥Õ¥¡¥¤¤ÎÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤ë¥ê¥ó¥Á¤Ø¤Î·É°Õ¤Ï¡¢1·î31Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Èà¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHurry Up Tomorrow¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ë¤â·ë¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥Á¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ¾¼Ô¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡¢¶¦Æ±ºî¶È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¸½¾õ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¸¤Î½ªßá¤ò²Î¤¦¥´¥¹¥Ú¥ë¥½¥ó¥°¤Ë¡¢¥Æ¥¹¥Õ¥¡¥¤¤Ï¡Ö¥¤¥ì¥¤¥¶ー¡¦¥Ø¥Ã¥É¡×¤Î·àÃæ²Î¡ÖIn Heaven¡×¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿Lynchian¡Ê¥ê¥ó¥ÁÅª¤ÊÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ê¥ó¥Á¤ÎºîÉÊ¤òÌÏÊï¤¹¤ëºîÉÊ¤ä¿ÍÊª¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÙ¡¹¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î¥é¥Ê¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£Èà½÷¤Ï¥ê¥ó¥Á¤¬±Ç²è¤Ç»È¤Ã¤¿¡Ö¥Ö¥ëー¡¦¥ô¥§¥ë¥Ù¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥²ー¥à¡×¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥Àー¥¯¤ÇÆâ¾ÊÅª¤Ê²»³ÚÀ¤³¦¤ä¥ê¥ó¥ÁºîÉÊ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò»×¤ï¤»¤ë±ýÇ¯¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É½÷Í¥¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÎ©¤¬¾ú¤·½Ð¤¹¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ï¥ê¥ó¥Á¼«¿È¤Ë¤âÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥é¥Ê¤È¤â¿Æ¤·¤¤¥Ó¥êー¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¥ê¥ó¥Á±Ç²è¤Î¾×·â¤òÆ±»þÂå¤Ë¼õ¤±¤¿¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤Î¥Æ¥¹¥Õ¥¡¥¤¤ä¥é¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¥ó¥Á¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥ì¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ËÉÔ²º¤µ¤¬°î¤ì½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Èà½÷¤Î¶Ê¤ä±ÇÁü¤Î¥Àー¥¯¤Ê¼Á´¶¤Ï¡¢¥ê¥ó¥Á¤ÈÆ±¼Á¤Î¸¸»ë¼ÔÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¡£¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î±É¸÷¤Î±Æ¤Ë¤¢¤ë¶ìÇº¤ò²Î¤Ã¤¿¡ÖNDA¡×¤Î¥Ó¥êー¼«¿È¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿MV¤Ç¤Ï¡¢Ìë¤Î°Å¤¤LA¤ÎÆ»Ï©¤ò¤è¤í¤±¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¥Ó¥êー¤Î¼þ°Ï¤ò¼Ö¤¬¼ÀÁö¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Â³¤¯¤¬¡¢°Å°Ç¤Î¤Ê¤«¤Î¥«ー¥é¥¤¥È¡¢¤½¤Î¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤»¤¿ÅÚÔ¼¤Ï¡¢¥ê¥ó¥Á¤Î¡Ö¥í¥¹¥È¡¦¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡×¡Ê1997Ç¯¡Ë¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥ê¥ó¥Á¤Î¥·¥å¥ë¥ì¥¢¥ê¥¹¥à¤Ï¡¢°ì¸«³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¹¬Ê¡¤ÊÆü¾ï¤¬¤É¤³¤«°ÛÍÍ¤Ç¡¢»þ¤ò·Ð¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤½¤Î°ÛÍÍ¤µ¤ÎÍýÍ³¤¬Ë½ÎÏ¤ä°°Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸½¤ì¤Æ¤¯¤ë·Á¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¥Ó¥êー¤ÎºÇ¶á¤ÎMV¡¢ÆÃ¤ËÉ½ÌÌÅª¤Ë¤Ï¿´Ìö¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼Â¤ÏÌÕÌÜÅª¤ÊÎø°¦¤ÎÍ³²À¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖBirds of a Feather¡×¤ÎMV¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥é¥Ê¤ä¥Ó¥êー¤Ï¡¢¥ê¥ó¥Á¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¼ç¤ËÈï¼ÌÂÎ¤À¤Ã¤¿½÷À¤¬¡¢¥ê¥ó¥Á¤¬¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤ò½÷À¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤«¤ò¡¢Åö»ö¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥ê¥ó¥ÁÎ®¤Î¥·¥å¥ë¥ì¥¢¥ê¥¹¥à¤ò¡¢21À¤µª¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Èó¾ï¤ËÆÈ¼«¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¿Ê²½¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¸½¾õ¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥°¥íー¥ô¥¡ー¡ÊAKA.¥Á¥ã¥¤¥ë¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥¬¥ó¥Óー¥Î¡Ë°Ê¾å¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£°Â²º¤È¤·¤¿Æü¾ï¤Ï¤è¤¯¸«¤ë¤È¶¸µ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ë½ÎÏ¤Ï¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÏª¸«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥ó¥Á¤ÎÄ¶¸½¼Â¼çµÁÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¡¢¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Î·Ð¸³¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤³¤½Í¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥°¥íー¥ô¥¡ー¤ÏÀµ³Î¤ËÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤³¤Î·Å´ã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈà¤Ï¡¢FX¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ù¡Ê2016～2022Ç¯¡Ë¤ò¥Ò¥í¡¦¥à¥é¥¤¤é¤ÈÀ©ºî¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÆ°µ¡¤ò¡ÖËÍ¤Ï¤¿¤À¡¢¥é¥Ã¥Ñー¤¿¤Á¤È¡Ø¥Ä¥¤¥ó¡¦¥Ôー¥¯¥¹¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤ÈÃ¼Åª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¡Ö¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Ã¥Ñー¡¢¥Úー¥Ñー¥Üー¥¤¤È¤½¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ä¼è¤ê´¬¤¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¹¥¤¤ÎÂç³ØÀ¸¤ËÂçËã¤ò´«¤á¤é¤ì¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¤È¡¢Æî·³´ú¤È¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò¾þ¤Ã¤¿Çò¿Í»ê¾å¼çµÁ¼Ô¤Î³ØÀ¸¥µー¥¯¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Å¾Çä¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¶â»ý¤Á¤Î²È¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤ò°ú¤¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÍÄÇ¯´ü¤ËÉã¿Æ¤ËµÔÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Ê¤¼¤«´é¤Î¿¿¤ÃÇò¤Ê¹õ¿Í¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¤É¤Á¤é¤â°ÛÍÍ¤Ê»öÂÖ¤À¤¬¡¢Á°¼Ô¤Ï¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤¬ÆîÉô¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸å¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼Âºß¤¹¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÍÄÇ¯´ü¤ËÉã¿Æ¤ËµÔÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Ê¤¼¤«´é¤Î¿¿¤ÃÇò¤Ê¹õ¿Í¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Èó¸½¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤à¤·¤íÄ¶¡ÊÈó¾ï¤Ë¡Ë¡¦¸½¼ÂÅª¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£¥°¥íー¥ô¥¡ー¤Ï¡¢Ê¿²º¤ÊÆü¾ï¤ò°Û²½¤¹¤ë¥·¥å¥ë¥ì¥¢¥ê¥¹¥à¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤ò¡¢Èà¤ÎÊÌ¿Í³Ê¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥¬¥ó¥Óー¥Î¡×¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â´Þ¤á¡¢¡Ö¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡×°Ê¹ß¤Î¥É¥é¥ÞºîÉÊ¡Ö¥¥éー¡¦¥Óー¡Ê¸¶Âê¡§Swarm¡Ë¡×¤ä¡ÖMr. & Mrs. Smith¡×¤Ç¤â°ì´Ó¤·¤ÆÄÉµæ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡££³. ¥ê¥ó¥Á¡¢Ë½ÎÏ¡¢¥È¥é¥ó¥×
¥ê¥ó¥Á¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ë¾åµ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥ó¥ÁËÜ¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Æー¥Þ¤ò´Ê·é¤Ë¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢Ë½ÎÏ¤È¶²ÉÝ¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é¤Ï¥Ë¥Ò¥ê¥¹¥È¤Ç¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢Í¥¤·¤¤´¶¾ðÅª¤Ê¿¨¤ì¹ç¤¤¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥Ë¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ê¥ê¥ó¥Á¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Ï·¤¤¤¿·»¤Ë¼Ç´¢¤êµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡Ö¥¹¥È¥ì¥¤¥È¡¦¥¹¥Èー¥êー¡×¡Ê1994Ç¯¡Ë¤Ë¸²Ãø¤À¡Ë¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÏË½ÎÏ¤È¶²ÉÝ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¸íËâ²½¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡ÊÀº¿ÀÅª¡¢ÆùÂÎÅª¡ËË½ÎÏ¤È¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¯¤µ¯¤³¤ë¶²ÉÝ¤òÆþÇ°¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¤Î¤¬Èà¤é¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë20À¤µª¸åÈ¾¤«¤é21À¤µª¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¥ê¥ó¥Á¤ÏÃ±¤Ê¤ë´ñ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µð¾¢¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥ó¥ÁÅª¤Ê¥·¥å¥ë¥ì¥¢¥ê¥¹¥à¤Ë¤è¤ëË½ÎÏ¤ä¶²ÉÝ¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢°ìÉô¥Þ¥Ë¥¢¤¬°¦¹¥¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ìÈÌ²½¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÊÑ²½¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë¡¢°ìÈÌÂç½°¤ÎË½ÎÏ¤ä²Ã³²À¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¦¥Ý¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿Çò¿Í¤äÃËÀ¤Î²Ã³²À¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤É¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤¨¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£±Ç²è¶È³¦¤Ç¤Ï2017Ç¯¤Ë¡Ö#MeToo¡×¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤¬µ¯¤¡¢À²Ã³²¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ðÈ¯¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐThe Weeknd¤Î¡ÖThe Idol¡×¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¥·ー¥ó¤ÏÈãÈ½¤µ¤ì¡¢¥é¥Ê¤ÏµÔÂÔ¤òÈþ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¡¢¥Ó¥êー¤¬¡ØVogue¡Ù»ï¤ÇÀÎ¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÉ÷¤Î¥³¥ë¥»¥Ã¥È»Ñ¤ò¸«¤»¤¿»þ¤Ë¤Ï¥»¥¯¥·¥ã¥é¥¤¥º¤òÈÝÄê¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Î¤Æ¤¿¤³¤È¤òÈãÈ½¤µ¤ì¡¢¥°¥íー¥ô¥¡ー¤Ï¹õ¿Í½÷À·ù°¤À¤È·«¤êÊÖ¤·ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿20Âå¡Ê¥Ó¥êー¤ÏÅö»þ10Âå¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ë¡¢30Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤ÏÈæ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É·ã¤·¤¤Ë½ÎÏÉÁ¼Ì¤òÀË½ÎÏ¤â´Þ¤áÄÉµæ¤·¤Æ¤¤¿¥ê¥ó¥Á¤ËÂÐ¤·¡¢¿Í¡¹¤ÎÅÜ¤ê¤Î±ê¤¬Ç³¤¨¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤È¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤¬ÆÍÇ¡·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿2018Ç¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤ÏÃø½ñ¡ØÌ´¸«¤ëÉô²°¡Ù¤Î¸ø´©¤ËºÝ¤·¤Æ¡Ø¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ù»ï¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¥È¥é¥ó¥×¤Ï°ì´üÌÜ¤ÎÂçÅýÎÎ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥ó¥Á¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö¡Ê¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡ËÎò»Ë¾åºÇ¤â°ÎÂç¤ÊÂçÅýÎÎ¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò»Ä¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤ÏÊª»ö¤òÂç¤¤¯º®Íð¤µ¤»¤¿¤«¤é¤À¡×¤ÎÁ°È¾ÉôÊ¬¤¬°ì¿ÍÊâ¤¤ò¤·¡¢¥ê¥ó¥Á¤Ï¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¼Ô¤À¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÁûÆ°¤Î·ë²ÌÈà¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÉÔ»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×°¸¤Æ¤Î¸ø³«½ñ´Ê¤Þ¤Ç½ñ¤¯±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸µ¡¹¥ê¥ó¥Á¤ÎºîÉÊ¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Î¤è¤¦¤ÊË½·¯¤¬ÅÙ¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î±ê¾åÁû¤®¤òµ¯¤³¤·¤¿¿Í¡¹¤ÎÊÐ¸«¤ËºîÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¥ê¥ó¥Á¤È¥È¥é¥ó¥×¤ò´Ø·¸¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¶¦¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤È¤¤¤¦¹ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÈà¤é¤Ï¡¢¥Ù¥Óー¥Öー¥ÞーÀ¤Âå¡ÊÆüËÜ¤Ç¸À¤¦ÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¡Ë¤ÎºÇ½é¤ÎÀ¸Ç¯1946Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿´°Á´¤ÊÆ±»þÂå¿Í¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Ë¤Ï1950Ç¯Âå¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÅªÀ¸³è¡ÊAmerican Way of Life¡Ë¡×¤ò·Ð¸³¤·¡¢1960Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò³ØÀ¸»þÂå¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»þÂåÇØ·Ê¤«¤é¤«Î¾¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÊÑ³×¤òµá¤á¤ëÀº¿À¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤âÅÁÅýÅª¤ÊÊ¸²½¤Ø¤Î°¦Ãå¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¡£¶¦ÏÂÅÞÂçÅýÎÎ¤Î¥È¥é¥ó¥×¤¬¤«¤Ä¤Æ¤ÏÌ±¼çÅÞ»Ù»ý¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤À¤¬¡¢¥ê¥ó¥Á¤Ï80Ç¯Âå¤Ë¤Ï¶¦ÏÂÅÞÂçÅýÎÎ¤Î¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥ìー¥¬¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢2012Ç¯¤Ë¤ÏÌ±¼çÅÞ¤Î¥ª¥Ð¥Þ¤ËÅêÉ¼¤·¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥È¥é¥ó¥×¤Ë¤ÏÅêÉ¼¤»¤º¥ê¥Ð¥¿¥ê¥¢¥óÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥ê¥ó¥Á¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥Ôー¤ËÎ®¹Ô¤·¡¢¥Óー¥È¥ë¥º¤â¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÄ¶±ÛâÔÁÛ(TM)¡×¤Î40Ç¯°Ê¾å¤Î¼ÂÁ©¼Ô¡¢ÉáµÚ³èÆ°½¾»ö¼Ô¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö¥â¥ó¥¿¥Ê½Ð¿È¤Î¥¤ー¥°¥ë¥¹¥«¥¦¥È¡Ê¥Üー¥¤¥¹¥«¥¦¥È¤ÎºÇ¹â°Ì¡Ë¡×¤È½ñ¤¯¤Ê¤É¡¢ÊÝ¼éÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¯ÀÄ¾¯Ç¯¶µ°éÃÄÂÎ¤ò¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ØDavid Lynch: Man from the Another Place¡Ù(Harvest, 2015)¤ÎÃø¼Ô¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥¥å¥ìー¥¿ー¤Î¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥ê¥à¤Ï¡¢¡ØThe New Yorker¡Ù¤Îµ»ö¤Ç¡¢Á´¤¯Æ±À¤Âå¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ó¥Á¤È¥È¥é¥ó¥×¤Î¡ÖÊ¸²½ÅªÁÛÁüÎÏ¤¬²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¸òº¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë°µÅÝÅª¤ËÇò¿ÍÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢Èó¾ï¤ËÆÃÄ§Åª¤ÊÏÃ¤·Êý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤É¤Á¤é¤â¶²ÉÝ¤ÎÍÑ¤¤Êý¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¶²ÉÝ¤¬¤ª¤½¤é¤¯À¤ÂåÅª¤Ê¶¦ÄÌ·Ð¸³¤È¤·¤Æ¡ÖµÔÂÔÅª¤Ê²ÈÉãÄ¹Åª¿ÍÊªÁü¡×¡¢¤½¤·¤Æ³ËÇúÃÆ¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥ê¥à¤Ïµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¤ÇÈà¤é¤Ï¡¢¡ÖÆ±¤¸¥¤¥áー¥¸¤ÎÃùÂ¢¸Ë¤«¤é¡¢º¬ËÜÅª¤Ë°Û¤Ê¤ë¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÂÐ¶ËÅª¤Ê¸ú²Ì¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥ê¥à¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖµÔÂÔÅª¤Ê²ÈÉãÄ¹Åª¿ÍÊªÁü¡×¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥à¤Ï¡Ö¥Ö¥ëー¡¦¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¡×¤òµó¤²¡¢½÷À²Î¼ê¥É¥í¥·ー¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢Èà½÷¤Ë·«¤êÊÖ¤·Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Û¥Ã¥Ñー±é¤¸¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥Öー¥¹¤³¤½¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ê¥ó¥ÁºîÉÊ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¼ç¤Ê¸ú²Ì¤Ï¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥Öー¥¹¤Ë¶±¤¨¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤¬ºÇ¤â¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤Ë¸«½Ð¤¹¼ç¿Í¸ø¡¢¥¸¥§¥Õ¥êー¤Ë¤³¤½¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡££´¡¥¶±¤¨¤ë»Ò¶¡¤Î¥·¥å¥ë¥ì¥¢¥ê¥¹¥à¡ÊÄ¶¸½¼Â¼çµÁ¡Ë¤È¿ÀÀ»¤ÊË½ÎÏ
¥ê¥ó¥Á¤ÎºîÉÊ¤Î¼ç´ã¤Ï¡¢Ë½ÎÏ¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë½ÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢¼«¤é¤ÎÆâÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¤¹ç¤¦ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤Û¤¦¤Ë¤³¤½¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥à¤Î²ò¼á¤Ë»ä¤â»¿Æ±¤¹¤ë¡£¥ê¥ó¥Á¼«¿È¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥Þ¥¯¥é¥¯¥é¥ó±é¤¸¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¡¢¥¸¥§¥Õ¥êー¤Î¶±¤¨¤¿´ãº¹¤·¤³¤½¤¬¥ê¥ó¥Á¼«¿È¤Î»ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥¸¥§¥Õ¥êー¤Ë¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤òÂ¿¤¯¸«½Ð¤¹¤·¡¢¡Ø¥¤¥ì¥¤¥¶ー¥Ø¥Ã¥É¡Ù¤Î¥Ø¥ó¥êー¤Ë¤â¶¦´¶¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âÀ¤³¦¤ËÂÐ¤·¤Æº®Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬À¤³¦¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÈó¾ï¤ËÈþ¤·¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊª»ö¤¬¤Ê¤¼¤½¤Î¤è¤¦¤ËÂ¸ºß¤·ÆÀ¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬»ä¤Î±Ç²è¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ò¼á¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¦¡£¡×¡ÌÃø¼ÔÌõ¡Ë¡Ê¢¨2¡Ë
¥ê¥ó¥Á¤¬¡Ö¶²ÉÝ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëºÝ¤Ë¡¢·«¤êÊÖ¤·¾Ò²ð¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÈà¤¬ÍÄ¾¯´ü¤Ë¥¢¥¤¥À¥Û½£¤Î¥Ü¥¤¥·¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢Ìë´Ö¡¢·»Äï¤ÈÆ»Ï©¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢°Å°Ç¤«¤éÍç¤Î½÷À¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤À¡£¡Ê¢¨3¡Ë¡Ö¸ý¤Ë·ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ß¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÇò¤¤È©¤Ç¡¢´°Á´¤ËÍç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥ê¥ó¥Á¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤âÈà¤Ï¸À¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¸ì¤ê¸ý¤ËÀÅª¤Ê»ëÀþ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ½÷À¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢°Å°Ç¤«¤é¿¿¤ÃÍç¤Î½÷À¤¬¡¢¸ý¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤éÑéÌÜ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¶¯ÅÙ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤¿¤À°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢»Ò¶¡¤ÎÂÎ¸³¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤Ë²¿¤¬¤¢¤í¤¦¤È¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¼Ô¤ÎÃê¾ÝÅª¤Ê·Ð¸³¤Ê¤Î¤À¡£¥ê¥ó¥ÁºîÉÊ¤Î¿ÀÀ»À¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌµÎÏ¤Ê»Ò¶¡¤¬ÂÎ¸³¤¹¤ëÃê¾ÝÅªË½ÎÏ¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¢¨4¡Ë»Ò¶¡¤Îº¢¤ËÃ¯¤â¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¡Ö°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡×·Ð¸³¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼Ô¤Ï¡¢Àº¹¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥ê¥ó¥Á¤Î±ÇÁüÂÎ¸³¤ËÀâÆÀÎÏ¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¥ê¥ó¥ÁÎ®¤Î¥·¥å¥ë¥ì¥¢¥ê¥¹¥à¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¥Æ¥¹¥Õ¥¡¥¤¡ÊThe Weeknd¡Ë¤ä¥é¥Ê¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢Ë½ÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¡¢¿ÀÀ»¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°µÅÝÅª¤Ê·Ð¸³¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¶²ÉÝ¤ä¡Ö°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦³éË¾¤Ë¤³¤½¡¢Ãµµá¤¹¤Ù¤¥Æー¥Þ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»ä¤Ë¤Ï¸«¤¨¤ë¡£
¶¯ÅÙ¡Ê¢¨5¡Ë¤ÇÀ¤³¦¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÀµ¡¦ÉÔÀµ¤äÁ±¡¦°¤Î´ð½à¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤²ÁÃÍÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥ê¥ó¥Á¤¬¥È¥é¥ó¥×¤Î¤â¤¿¤é¤¹º®Íð¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢»×¤ï¤º¡Ö°ÎÂç¡Êgreat¡Ë¡×¤È¤¤¤¦·ÁÍÆ»ì¤ò»È¤Ã¤Æ±ê¾å¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î²ÁÃÍÈ½ÃÇ¤Ï¡¢Æ±¤¸Ë½ÎÏÅª¤Ê¸½¾Ý¤ò¼Ò²ñÅª¤ÊÊ¸Ì®¤ÇÉÔÀµ¤ä°¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¤·¤Ð¤·¤ÐÅÜ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Àè½Ò¤Î¥ê¥à¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤òº®Íð¤µ¤»¤ë¥È¥é¥ó¥×¤ò¡ÖºÇ¤â°ÎÂç¤ÊÂçÅýÎÎ¡×¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¥ê¥ó¥Á¤Îµ÷Î¥´¶¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥È¥é¥ó¥×¤ÎÀ¯ºö¤ÎÈï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤àÆÃ¸¢Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¿Í¤òÅÜ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥ê¥à¼«¿È¤âÊ°³´¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£¤³¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Â¾Êý¤Ç¤½¤Î¡Öµ÷Î¥´¶¡×¤³¤½¡¢¸½¼Â¤Îº®Íð¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢¶±¤¨¤¿»Ò¶¡¤Î»ëÅÀ¤ò¼è¤êÂ³¤±¤ë·Ý½Ñ²È¥ê¥ó¥Á¤Î°ì´Ó¤·¤¿»ÑÀª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÇÍÅÝ¤·¹ç¤¤¡¢²¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ·ì¤òÎ®¤¹ÍÍ»Ò¡Ê¢¨6¡Ë¤ò¡¢»Ò¶¡¤Ï¡¢²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Êª±¢¤«¤é¶±¤¨¤Æ¡¢¤·¤«¤·¶¯¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤á¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥ê¥ó¥Á¤Ê¤Î¤À¡£
¥ê¥ó¥Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»ëÅÀ¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤âÂç¿Í¤Î¼Ò²ñ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¯¤é¥á¥¸¥ãー¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤·¤è¤¦¤¬º¬ËÜÅª¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Êー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»ä¤Ë¤Ï¸«¤¨¤ë¡£¿Í´Ö¤Ï¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¤¿¤¤¿´ÍýÅª·¹¸þ¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡Ê¢¨7¡Ë¡¢¥ê¥ó¥Á¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¤ÏÁ´¤¯´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î·é¤µ¤ÏËÜÅö¤ËÎ©ÇÉ¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï³§¡ÊÈà¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤Þ¤Ç¡Ë¡¢Èà¤¬ÌÀ¤ë¤¯¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Í¥¤·¤¤¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ê¢¨8¡Ë¡¢¼Ò²ñ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÎÎ°è¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ó¥Á¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯¡¢Í¥¤·¤¯¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸Ê¸Ì®¤Ç¡ÖÀµ¤·¤µ¡×¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò·è¤·¤Æ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£Èà¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ë·«¤êÊÖ¤·½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¡ÖÀµ¤·¤µ¡×¤Î¸÷¤Î¼êÁ°¤ÎÇö°Å¤¬¤ê¤³¤½¤¬¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Ä¤Ù¤¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈà¤Ï¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¥·¥å¥ë¥ì¥¢¥ê¥¹¥à¤Î·ÏÉè¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¥ê¥ó¥Á¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥¯¥¹¼çµÁ³×Ì¿¤ò·Ý½Ñ¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢¡Ø¥·¥å¥ë¥ì¥¢¥ê¥¹¥àÀë¸À¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿¥Ö¥ë¥È¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¦¤Ã¤«¤êÆÈºÛ¼Ô¤Î¥Õ¥é¥ó¥³¤È¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ê¥Ö¥ë¥È¥ó¤ËÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¥À¥ê¤ÎÊý¤Ë¶á¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£À¯¼£¤ä·ÐºÑ³èÆ°¤ä³ØÌä¤¬¼Ò²ñ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿²ÁÃÍ¡ÊÀµµÁ¡¢Íø±×¡¢¿¿Íý¡Ë¤ÎÃµµæ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢·Ý½Ñ¤ÎÌò³ä¤È¤Ï¡¢¤Þ¤À¼Ò²ñ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤ÎÄÉµá¤À¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥À¥ê¤ä¥ê¥ó¥Á¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥å¥ë¥ì¥¢¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¤¤¤«¤Ëµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤³¤Î·ÏÉè¤¬º£Æü¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ñ¾µ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢µ¬ÈÏ¤È¤Ê¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÍÉ¤é¤®º®ÌÂ¤¹¤ë¼Ò²ñ¾õ¶·¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¬Á³¤Ç¤¢¤ê¡¢´õË¾¤Ç¤¢¤ë¤È»ä¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ê¢¨2¡Ë David Lynch, Kristine McKenna, Room to Dream, Canongate Books LTD., 2018,¡ÊKindle Edition¡Ëp.261.¡Ê¢¨3¡Ë David Lynch, Kristine McKenna, Room to Dream,¡ÊKindle Edition¡Ëp. 39.¡Ê¢¨4¡Ë »ä¸«¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤³¤½¡¢Ë½ÎÏ¤òÉÑÈË¤ËÉÁ¤¯Â¾¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤¿¤Á¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥¹¥³¥»¥Ã¥·¤ä¥Õ¥£¥ó¥Á¥ãー¤ä¥¿¥é¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤¬ÉÁ¤¯¡¢ÆùÂÎ¤Î¶ñÂÎÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëË½ÎÏ¤È¥ê¥ó¥Á¤¬ÉÁ¤¯Ãê¾ÝÅªË½ÎÏ¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê¢¨5¡Ë¥¸¥ë¡¦¥É¥¥¥ëー¥º¤Îº¹°Û¤ÈÆ±µÁ¤Î¡Ö¶¯ÅÙ¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¢¨6¡Ë·ë²ÌÅª¤Ë°äºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ä¥¤¥ó¡¦¥Ôー¥¯¥¹¡¡Return¡×¡Ê2017Ç¯¡Ë¤Ç¤ÏË½ÎÏ¤Îµ¯¸»¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡ÊºÇÎÉ¤Î°ÕÌ£¤Ç¡Ë»Ò¶¡¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸ì¤é¤ì¤¿¿ÀÏÃ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤ÏÉ½¸½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¸²Ãø¤Ê¡Ö¶¯ÅÙ¡×¤ÎÃµµæ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¡Ê¢¨7¡Ë¿Í´Ö¤Ë¤Ï¡¢¡ÊÉ¬Á³Åª¤ËÆÈÁ±¤Ë»ê¤ë¡ËÀµµÁ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬°ìÈÌÅª¤ÊËÜÀ¤È¤·¤ÆÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤ÎËÜ¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ï¥¤¥È¡Ø¼Ò²ñ¤Ï¤Ê¤¼º¸¤È±¦¤Ë¤ï¤«¤ì¤ë¤Î¤«――ÂÐÎ©¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»ÆÁ¿´Íý³Ø¡Ù¹â¶¶ÍÎÌõ¡¢µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¡¢2014Ç¯¡£¡Ê¢¨8¡ËDavid Lynch, Kristine McKenna, Room to Dream,¡ÊKindle Edition¡Ë»²¾È¡£¤Ê¤ª¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯1·î17Æü¤ÎºØÆ£´Ä»á¤ÎX¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ö2015Ç¯¤ËALS¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤Î¸¦µæ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë±¿Æ°¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¤¥¹¥Ð¥±¥Ä¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë»²Àï¤·¤¿ºÝ¤Î¥ê¥ó¥Á¡£¼¡¤ÎÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ¥¦¥é¥¸¥ßー¥ë¡¦¥×ー¥Á¥ó¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£