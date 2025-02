米大リーグ公式Xが2025年2月4日、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手のインタビュー動画を公開した。

入団会見時、佐々木選手の靴下にも注目が

ドジャースは2月1日(日本時間2日)、ファン感謝イベント「ドジャーフェスタ」を開催。イベントでは大谷選手がインタビューに答える一幕があった。

インタビューのなかでもとくに盛り上がった場面を、米大リーグ公式Xが取り上げている。4日の投稿では「Shohei Ohtani answered the question we've all been waiting for ...Is Decoy friends with Roki Sasaki's dog?(大谷翔平が我々全員が待ち望んだ質問に答えた。デコピンと(同じくドジャースの)佐々木朗希の飼い犬は友達ですか?)」という文章を添えて投稿。

あわせて公開された動画によると、インタビュアーから同じ質問をされた大谷選手が「He never met yet.(まだ会っていないよ)」と英語で回答し、会場を沸かせていた。

大谷選手はデコピンを、佐々木選手は実家で黒のトイプードル・ラムを飼っている。佐々木選手がラムをだっこする写真が、古巣・千葉ロッテマリーンズのXに登場したこともある。佐々木選手はドジャースの入団会見でラムの写真がデザインされたソックスを着用し、注目を集めた。