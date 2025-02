ONE OR EIGHTが、インテルによる『#BET ON YOUR FUTURE with インテル® Core™ Ultra プロセッサー~自分の未来に賭けよう~』キャンペーンのアンバサダーに就任した。

本キャンペーンでは、インテルとONE OR EIGHTが未来を切り拓こうとするすべての若者たちに向けて強いメッセージを発信し、挑戦をサポートしていくとのことだ。

また、デビュー後初となるファンに向けたイベントに挑むメンバーのリハーサルの模様や、スチール撮影を追った『インテル® Core™ Ultraプロセッサー』特別映像など、オリジナルアイテムやONE OR EIGHTのサイン入りグッズが当たるSNSプレゼント企画も行われる。

なお、インテルの『#BET ON YOUR FUTUREキャンペーン』に関する詳細は、特設サイトやSNSで随時更新される。

(文=リアルサウンド編集部)