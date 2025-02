特定の栄養素やサプリメントの摂取が健康にもたらす影響についての研究結果はまちまちで、効果がないどころかむしろ逆効果とする研究もあれば、オメガ3脂肪酸の抗がん作用を示した研究や、ビタミンD不足が新型コロナウイルス感染症の重症化と関係しているとする研究もあります。DNAの解析で高齢者約800人の加齢を追跡した新しい研究では、オメガ3脂肪酸やビタミンDのサプリメント、そして運動により3年間で3〜4カ月老化が遅くなることが報告されました。

Individual and additive effects of vitamin D, omega-3 and exercise on DNA methylation clocks of biological aging in older adults from the DO-HEALTH trial | Nature Aginghttps://www.nature.com/articles/s43587-024-00793-yDaily omega-3 fatty acids may help human organs stay younghttps://medicalxpress.com/news/2025-02-daily-omega-fatty-acids-human.htmlAn omega-3 dose a day could slow ageing process, 'healthspan' trial finds | Ageing | The Guardianhttps://www.theguardian.com/science/2025/feb/03/an-omega-3-dose-a-day-could-slow-ageing-process-healthspan-trial-finds2025年2月3日に老化をテーマにしたオンライン限定ジャーナル・Nature Agingに掲載された論文で、スイス・チューリッヒ大学のハイケ・ビショフ・フェラーリ氏らの研究チームは、70歳以上のスイス人高齢者を対象とした臨床試験の結果を発表しました。研究では、まずヨーロッパの高齢者の健康にオメガ3脂肪酸やビタミンDがどう影響するのかを調べる「DO-HEALTH研究」のスイス人参加者1006人のうち、DNAの分析に同意した777人を8つのグループに分けました。そして、各グループの参加者を「オメガ3脂肪酸を1日1g(EPA330mg+DHA660mg)もしくはプラセボの比較」「ビタミンDを1日2000IUもしくはプラセボの比較」「週3回30分の筋力トレーニングもしくは関節の柔軟体操プログラムの比較」「これらの3つの組み合わせ」の試験に割り当てる2×2×2因子デザインのランダム化二重盲検プラセボ対照試験を行いました。また、参加者らの老化は血液サンプルのDNAメチル化を分析して生物学的年齢を推定する「エピジェネティック・クロック」という手法で定量化しました。この研究の結果、オメガ3脂肪酸を3年間摂取した高齢者は、そうではない人より生物学的年齢が約3カ月分若かったことが、3種類のエピジェネティック・クロックで判明しました。また、3つのうちの1つでは、オメガ3脂肪酸に加えてビタミンDと運動を組み合わせると、その効果は約4カ月にまで伸長されることも示されました。ビショフ・フェラーリ氏はこの結果について、「3年間で生物学的年齢が3〜4カ月若返るというのは効果が小さいように見えるかもしれませんが、継続することで社会全体の健康に大きな影響を及ぼす可能性があります」と述べました。DNA分析を含まないDO-HEALTH研究全体では、必須脂肪酸やビタミンが高齢者の健康寿命にとって重要なことも確かめられています。ビショフ・フェラーリ氏らが2022年に発表していた論文によると、オメガ3脂肪酸を摂取すると感染症が13%、転倒が10%減少したとのこと。また、ビタミンDと筋力トレーニングを組み合わせた3つの介入では、高齢者が要介護状態に陥る危険性が高い状態であるフレイルの前段階「プレフレイル」のリスクが39%、浸潤がんの発症が61%減少することが報告されました。論文の共著者であるバイオテクノロジー企業・Altos Labsのスティーブ・ホーバス氏は、「この研究結果は、低容量のオメガ3脂肪酸とビタミンDを摂取して定期的に運動すること、そしてすべてをほどほどにするという私の決意を補強するものです」と話しました。