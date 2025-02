わんだふるライフは、愛犬の問題行動がオンラインで完全解決できるオンラインドッグスクール「わんだふるライフのオンラインドッグスクール」のプロジェクトを「CAMPFIRE」にて実施しています。

わんだふるライフのオンラインドッグスクール

わんだふるライフは、愛犬の問題行動がオンラインで完全解決できるオンラインドッグスクール「わんだふるライフのオンラインドッグスクール」のプロジェクトを「CAMPFIRE」にて実施。

過去1,000頭以上のトレーニング実績がある現役ドッグトレーナーが問題行動を解決するだけでなく、「犬」という動物の心理行動、学習理論などをご自宅で簡単に正しい知識を身に着けることができます。

■特徴

*お家に居ながら学習できる

「犬」の正しい知識をお家にいる時や移動中などの隙間時間に学ぶことができる。

*犬の気持ちが理解できる

なぜこんな行動を取るのか、この行動をやめさせたい、など犬の気持ちが分からないと問題行動を改善することはできません。

飼い主さんが「犬」について詳しく理解する必要があります。

*愛犬の行動が変化する

具体的な悩みをコメントや動画で相談することができます。

相談内容に対して1人1人に適切なトレーニング方法を教えてもらえます。

*講師は実践経験豊富なプロの現役ドッグトレーナー

YouTube登録者数15,000人以上(1月20日現在)のドッグトレーナー山口から直接指導を受けることができる。

■利用の流れ

*会員登録・参加申込みの方法

CAMPFIREの会員登録をしてから入会ボタンを押します。

*利用後の手続き

Discordというアプリをインストールしてログインします。

その後アプリ内でしつけ相談が出来ます。

アプリURL: https://discord.com/

■サービス概要

サービス名: わんだふるライフのオンラインドッグスクール

提供開始日: 2025年1月1日(水)

料金 : 3,300円(税込)/月

申込方法 : CAMPFIREページより

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post お家に居ながら学習できる!わんだふるライフのオンラインドッグスクール appeared first on Dtimes.