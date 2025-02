「butterflies in my stomach」の意味は？おなかに蝶々がいるってどういうこと！？

正解は「ドキドキする、緊張する」でした!

フレーズからおなかのなかに蝶々がいるかのような、落ち着かない様子を想像することができます。

緊張や期待から、胸がドキドキして落ち着かない気持ちを表現したいときに使うことができますよ。

A:「We have a test tomorrow.」

(明日はテストだね)

B:「I studied a lot for it, but I have butterflies in my stomach.」

(たくさん勉強したけれど、それでも緊張して落ち着かないよ)