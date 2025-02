ミルクレープとチーズケーキが一度に楽しめる！マザームーンカフェ「22層のあまおうミルクレープチーズタルト」

マザームーンカフェは、2025年1月24日より、苺の王様「あまおう」を贅沢に使ったスイーツを提供する「STRAWBERRY FAIR」を各店で開催中です。

マザームーンカフェ「STRAWBERRY FAIR」

◆たっぷりあまおういちごタルト

カットした「あまおう」を花びらのように贅沢に並べた至福のタルト。

クランベリーとアーモンドスライスを入れて焼き上げたタルトにアプリコットジャムを重ね、濃厚なカスタードクリームをたっぷりと敷き詰めました。

口いっぱいに広がる甘酸っぱい苺とカスタードクリーム、香ばしいタルトの絶妙なバランスを楽しめます。

価格(税込):〈コーヒーまたは紅茶付き〉1,540円(単品 1,265円)

販売期間 :2025年1月24日から5月9日

提供店舗 :三宮本店、六甲店、千里店、西宮店、umie店、神戸国際会館店、

ミント神戸店、姫路店、加古川店、ピオレ明石店、くずはモール店、

イオンモール京都桂川店、

マザームーンカフェ×ファームサーカス北鈴蘭台店

*マザームーンカフェ×ファームサーカス北鈴蘭台店のみ1月27日から

22層のあまおうミルクレープチーズタルト

価格(税込):〈コーヒーまたは紅茶付き〉1,925円(単品 1,650円)

提供期間 :2025年2月下旬から5月9日

提供店舗 :三宮本店、六甲店、千里店、西宮店、umie店、神戸国際会館店、

ミント神戸店、姫路店、加古川店、ピオレ明石店、くずはモール店、

イオンモール京都桂川店、

マザームーンカフェ×ファームサーカス北鈴蘭台店

甘さと酸味のバランスがよい「あまおう」苺と、もちもちのクレープ、自家製苺ジャム、生クリームカスタードを幾重にも重ねたミルクレープ。

さらにその下にはクリームチーズ、フロマージュブラン、カマンベールの3種のチーズをブレンドした深い味わいのニューヨークチーズケーキタルトを。

1つ1つ丁寧に重ねた層は全部で22層と、ボリュームたっぷりの一品。

ミルクレープとチーズケーキが一度に楽しめる、スペシャルなケーキです。

あまおうとピスタチオのチョコレートズコットタルト

価格(税込):〈コーヒーまたは紅茶付き〉1,815円(単品 1,540円)

提供期間 :2025年1月24日から2月下旬

提供店舗 :三宮本店、六甲店、千里店、西宮店、umie店、神戸国際会館店、

ミント神戸店、姫路店、加古川店、ピオレ明石店、くずはモール店、

イオンモール京都桂川店、マザームーンカフェ×ファームサーカス北鈴蘭台店

*マザームーンカフェ×ファームサーカス北鈴蘭台店のみ1月27日から

濃厚なピスタチオとチョコレートのタルトの上に、自家製苺ジャムやフランボワーズ、香ばしいナッツを混ぜ合わせたクリームを重ね、チョコレートのスポンジと生クリームで閉じ込めたズコットケーキ。

仕上げにジューシーで濃厚な甘さが特徴の「あまおう」苺を贅沢にトッピングしました。

華やかで美しい断面と、さまざまな食感と味わいが織りなすハーモニーで、特別なひとときを演出するプレミアムスイーツです。

【店舗限定】いちご畑の贅沢アフタヌーンティープレート

価格 :2,420円(税込)

提供期間:2025年2月から5月9日予定

提供時間:14:30〜

提供店舗:マザームーンカフェ×ファームサーカス北鈴蘭台店

自家製の苺ジャムやフロマージュブラン、生クリーム、バニラアイスと苺を重ねたミニサイズのパフェをはじめ、クリームと苺をピンク色のマカロンにサンドしたスイーツ、フレッシュな苺や自家製の苺ジャム、クロテッドクリームをつけて楽しむスコーンが一皿で味わえる贅沢なプレートです。

