アーティストYULILY初出展！BACON「変わる廃墟展 2025」

BACON(べーこん)は、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(東京・浅草橋)において、従来のイメージを覆す美しさから、廃墟をアート作品へと昇華した写真展「変わる廃墟展 2025」を2025年2月28日(金)〜3月30日(日)に開催します。

BACON「変わる廃墟展 2025」

また、4月5日(土)〜4月27日(日)の間、名古屋ギャラリーでの巡回展も決定。

【朽ち果てていく儚さ、そしてイメージが“変わる”美しさの最新作を一挙大公開!】

見ているだけで廃墟のイメージが180度“変わる”、廃墟のもつ“美しさ”に注目。

タイトルにもある“変わる”とは、今まで持っていたイメージの転換を意味しており、息をのむほど美しい写真や物語を想起させられる作品は男女問わずに楽しめるはずです。

静寂のなかに眠る美しさを体感出来る写真展です。

一年に一度新作が公開されるこの展示では、Instagramでフォロワー数3万人を超える話題のクリエイター啝(@neji_maki_dori)、Xで独創的な作品を発信するtoshibo(@JIYUKENKYU_jp)に加え、Instagramフォロワー数6万人超の注目アーティストYULILY(@yulily_k508)が今回初出展します。

また、総勢16組の実力派アーティストが一堂に会し、多彩な表現を通じて廃墟が持つ新たな魅力を伝えます。

SNSを中心に注目を集める新世代のクリエイターが揃います。

【10周年を記念した特装版の公式図録も限定販売】

最新作を収録した公式図録が、特別仕様で新登場します!過去最大のページ数を誇る今作は、美しき廃墟の魅力を存分に堪能できる圧巻の一冊。

細部にまでこだわった豪華な仕上がりは、アートファンはもちろん、初めて本展に触れる方にも楽しめる内容です。

この図録は、まるで一冊の物語をめくるように、廃墟の世界へと引き込む特別な体験を提供します。

限定部数のため、早めの購入をお勧めします!

<公式図録>

タイトル:「変わる廃墟展 2025」公式図録 - 特装版 -

定価 :本体1,600円(税込)

【ドローンが捉えた“美しき廃墟”の世界を限定公開】

人気クリエイター 啝(わ) が手掛けた壮大な映像作品が、本展初公開!

ベルギーやフランスの歴史的な廃墟、日本全国の名だたる廃墟、そして世界遺産・軍艦島まで、ドローンを駆使して撮影された映像は、廃墟が持つ圧倒的な美と時の流れを鮮やかに描き出します。

本作品では、数々の廃墟が短編動画の中に凝縮され、それぞれが語る独特の物語を垣間見ることができます。

この貴重な機会に、普段目にすることのできない廃墟の世界をぜひ体感してください!

【廃墟ファン必見!昨年大好評のトークショーが2024年も開催!】

人気クリエイターtoshibo(@JIYUKENKYU_jp)と空撮のスペシャリストDrone Japan(@Drone_JPN)による特別トークショーが、昨年の好評を受けて再び開催!

展示作品を交えた解説や、現地取材の裏話、撮影秘話など、ここでしか聞けない貴重な話が盛りだくさん。

廃墟の魅力に深く迫る内容は、ファンだけでなく初めての方も楽しめること間違いなしです!

日時:2025年3月15日(土)12:00〜

※トークショーの事前予約は不要です。

【企画展概要】

■東京

企画展名: 美しき廃墟の合同写真&物販展「変わる廃墟展 2025」

開催日時: 2025年2月28日(金)〜3月30日(日)

営業時間: 平日 11:00〜17:00、土日・祝日 11:00〜18:00

休館日 : 毎週月曜日

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO.

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-27-6 5F

入場料 : 700円/3歳以下は入場無料

出展者 : 16組(予定)

主催 : 株式会社BACON

URL : http://tgs.jp.net/event/haikyo

■名古屋

企画展名: 美しき廃墟の合同写真&物販展「変わる廃墟展 2025 in 名古屋」

開催日時: 2025年4月5日(土)〜4月27日(日)

営業時間: 平日 11:00〜17:00、土日・祝日 11:00〜18:00

休館日 : 毎週月・火曜日

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12

入場料 : 700円/3歳以下は入場無料

出展者 : 16組(予定)

主催 : BACON

