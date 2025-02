EXPO 2025 大阪・関西万博では、「未来型営業施設」と「未来型チャレンジショップ」をオープン!

そこで提供される飲食や物販、サービスがメディア公開されました☆

EXPO 2025 大阪・関西万博「未来型営業施設」/「未来型チャレンジショップ」

2025年日本国際博覧会(EXPO 2025 大阪・関西万博)は2025年4月13日−10月13日の184日間開催される国際博覧会。

そんなEXPO 2025 大阪・関西万博では、「未来型営業施設」と「未来型チャレンジショップ」が楽しめます。

そこに出展する、14 社の出店概要及び万博会期中に提供する商品やサービスの発表及び試食体験会「未来の食の楽しみ発表会〜EXPO FOOD COLLECTION 2025〜」が、2025年2月4日(火)開催されました。

「未来型営業施設」は、新たな技術や文化を来場者が実際に体験してできる施設。

「未来型チャレンジショップ」は、飲食や物販、サービスに関わる新たな技術・社会システム・生活スタイル等を来場者が実際に体験できることを目的とした施設。

「EARTH TABLE 〜未来食堂〜」は、テーマ事業プロデューサーの小山薫堂氏のシグネチャーパビリオンの近隣にある、食の常識が大きく変わるこれからの食環境や食べる価値についての見直しができるような未来志向の飲食施設。

6区画が横丁形式に並びます。

「サスティナブルフードコート」は、ロボットとヒトが共同する未来の社会を映しだす次世代の飲食店モデルとしてシンボル事業と位置づけられるフードコート。

外食事業のAI化の本格稼働によりフードロスの削減や、持続可能性、省人化に大きく貢献することを目指し、利用するだけで社会貢献につながる博覧会ならではのスペシャルな飲食体験が提供されます。

サントリー

サントリーは、未来型営業施設を3店出店。

SUNTORY PARK CAFE

水空SUIKUU

近大卒の魚と紀州の恵み近畿大学水産研究所 大阪・関西万博 ウォータープラザ店

20年以上かけて地下深くで磨かれた天然水を使った天然水のかき氷などが提供されます。

くら寿司

くら寿司は、未来型営業施設「くら寿司 大阪・関西万博店」を出店。

「回転ベルトは、世界を一つに。」をテーマに、世界70カ国の料理をメニュー化!

ミャクミャクグッズがもらえる「くらポイントラリー」も実施されます☆

スシロー(FOOD & LIFE COMPANIES)

FOOD & LIFE COMPANIESは、未来型営業施設 スシロー未来万博店をオープン!

全て、養殖物を使用した海の環境保全につながるサステナブルなメニューを提供します。

青木松風庵

青木松風庵は、未来型チャレンジショップ 青木松風庵をオープン。

100%自家製餡のこだわりをもった和菓子・洋菓子を販売します。

らぽっぽ(白ハト食品)

白ハト食品は、未来型チャレンジショップョップらぽっぽファーム〜おいもといちごのfoam to the table〜をオープン。

まねき食品

まねき食品は、未来型チャレンジショップ まねきダイニングをオープン。

たけだの穴子めしなどが販売されます。

ケンミン食品

EARTH TABLE 〜未来食堂〜 GF RAMEN LAB 大阪・関西万博店

竹下製菓

竹下製菓は、EARTH TABLE 〜未来食堂〜 EARTH SWEETS 〜Presented by Takeshita Seika〜を展開。

ブラックモンブランに加え、大阪の文字やミャクミャクをイメージした米粉チュロスが販売されます。

とんかつ乃ぐち

EARTH TABLE 〜未来食堂〜 とんかつ乃ぐち(野口 典朗)

たった数年で1ヶ月のランチ予約500席を1分で完売させる人気店となった「とんかつ 乃ぐち」も出店。

ニチレイフーズ

ニチレイフーズは、EARTH TABLE 〜未来食堂〜 テラスニチレイをオープン。

サスティナブル フードコート

大阪名物が集合するサスティナブル フードコート。

【たこ焼】 たこ家道頓堀くくる

本場大阪道頓堀の味!

外はふわっと、中はとろっと、ぷりっぷりの大たこ入りたこ焼。

【おいもスイーツ】 らぽっぽファーム

老舗さつまいもスイーツ専門店が手がける、食べ応え抜群の特製ピザやデザート。

【タイ料理】 クンテープ

タイ国政府認定タイ料理店。

タイ人のシェフによる本格タイ料理を提供

【串かつ】 大阪新世界元祖串かつだるま

新世界で昭和4年に誕生した串かつ発祥の店。

二度漬け禁止ソースをたっぷり漬けると串かつの元祖の味が楽しめます。

【焼肉】黒毛和牛一頭買い焼肉道頓堀みつる

【黒毛和牛まるごと一頭買い】

希少部位もお値打ちに鮮度の高い肉を提供している焼肉店

【とんかつ】 豚かつ牛かつくれおーる

「お客様に外食の喜びを」をコンセプトに食材選び、調理方法にこだわったとんかつ。

とんかつは厚切りながら、柔らかく食べられます。

【らーめん】 どうとんぼり神座

フレンチレストランのオーナーシェフを務めた創業者がつくりあげた、こだわりのラーメン。

【ねぎ焼】 ねぎ焼やまもと

昭和40年創業。淀川のほとり十三で生まれた「ねぎ焼」発祥の店!

【鉄板焼き】道頓堀 鉄板ステーキ豊島家

神戸牛、宮崎牛 など、厳選された和牛ステーキを鉄板焼きで味わえます。

【炒飯・餃子】 大阪王将

創業50有余年愛され続ける餃子と中華食堂。

職人の作り上げる餃子は絶品!

【寿司】 大起水産回転寿司

生本まぐろをメインに産地直送ならではの鮮魚で、大きなネタが目を引く豪華なにぎり寿司盛合せを提供。

【ベーカリー】世界で1番おいしいパン屋さん〜知らんけど〜

cookhouse、A-1BAKERY、光明興業株式会社の3社が力を合わせ、それぞれのベーカリーが得意とするパンをベースに、毎日焼きたてのパンの魅力が楽しめます。

「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマにした国際博覧会。

未来の食もぜひ一緒に楽しみたいですね!

2025年日本国際博覧会(EXPO 2025 大阪・関西万博)は2025年4月13日−10月13日の184日間の開催です。

