少しゆとりと開放感のある着用感！fitfit「撥水ハンズフリーソフトスニーカー」

fitfitは、やわらかな生地を使用し、シリーズ史上1番開放感のある履き心地に仕上げた「撥水ハンズフリーソフトスニーカー」を2025年1月下旬より全国直営店舗59店と、fitfitオンラインストア、インターネット通販などで販売中です。

発売から人気No.1スニーカーとして輝き続ける撥水ハンズフリーシリーズ。

足あたりがソフトな生地を使用することで、開放的な履き心地に仕上げたモデルです。

オリジナルのかかと形状による足入れのしやすさはそのままに、街中でもグリップ力を発揮できる全面ラバーのアウトソールにアップデート。

ソールは約5.5cmと厚底ながら軽く、屈曲性に優れているので、快適な歩行をサポートします。

シューレースには、締め付け感をゆるめた平ゴムを使用。

ほかのモデルと比べ、マグネットパーツやビジューハトメの無いシンプルなデザインにまとめ、6色中3色にはサイドにダブルハートのエンブレムを施すことで、好みの1足を選べます。

■「撥水ハンズフリーソフトスニーカー」の商品特長

1. 靴ベラ状のモールドパーツにより、手を使わずにかがまずに、スッと履ける。

平ゴムのシューレースを採用しているため、紐を結ぶ手間もありません。

シュータンはクッション入りで、足あたりにも配慮しています。

2. fitfitらしい、つま先がほっそり見えるきれいなエッグトゥの木型を使用。

スマートな見た目に反して、靴内には容量をたっぷりととっているため、3Eワイズの余裕がある着用感です。

3. 5.5cmの厚底ソールながら、片足約305gと軽量。

靴底の面は広く、横ブレ、ぐらつきを予防する設計です。

また、fitfitのノウハウを詰め込んだ厚底ソールは、指の付け根部分でストレスなく屈曲します。

ミッドソールは軽い発泡EVA、アウトソールは軽量ラバー製で、防滑性にも配慮しています。

1cmのインヒールが入っており、足長効果も期待できます。

4. 国際医療福祉大学三田病院との共同開発で生まれたオリジナルのインソール、フィットフォルムを搭載。

中足骨パットと踵の落とし込み位置、指の付け根に添った立体的な前方の設計により、効果的に縦アーチと横アーチをサポートします。

表面は抗菌防臭のメッシュで快適な靴内環境をキープします。

5. アッパーには柔らかいファブリックを使用。

蒸れる不快感を無くし、従来のモデルよりも少しゆとりと開放感のある着用感に仕上がっています。

アッパーには、撥水機能を施しており、天候を気にせずに着用いただけることもこだわりのひとつ。

シンプルなデザインですが6色中3色にはサイドにダブルハートのエンブレムを施しているため、好みの1足を選べます。

●商品仕様

商品名 :撥水ハンズフリーソフトスニーカー

カラー :ブラック、アイボリー、モカ、ブラックパターン、

ホワイトパターン、ベージュパターン

サイズ :21.5cm〜25.5cm

アッパー素材:合成繊維・合成皮革

ヒール高 :5.5cm

靴幅 :3E

価格 :14,190円(税込)

発売日 :2025年1月下旬

取扱店舗 :同社直営59店舗、fitfitオフィシャルサイト( https://fitfit.jp/ )、インターネット通販など

