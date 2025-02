バームクーヘンの生地を使ったプリンも！SARAri

エムズパートナーズは、12時と14時に焼きたてのバームクーヘンを提供するカフェ「SARAri(サラリ)」が2025年2月1日(土)千葉県市原市にオープンしました。

SARAri

開店日 :2025年2月1日(土)11:00

店舗名 :SARAri(サラリ)

所在地 :千葉県市原市更級2-7-3

営業時間:11:00〜16:00

定休日 :月曜日、火曜日

駐車場 :あり(7台)

■バームクーヘンのカフェ「SARAri」とは

焼きたてのバームクーヘンとそのバームクーヘンに関連するメニューを楽しめるカフェ。

12時と14時に焼き上げたバームクーヘンを看板商品とし、SARAri特製バームクーヘンを引き立てるため、THE COFFEESHOPブレンドのスペシャルティコーヒーを用意。

そのほかバームクーヘンの生地を使ったプリンやトマトスープなどを取り揃えています。

また、バームクーヘンの生地を使ったレトルト商品のバターチキンカレーや、バームクーヘンのラスクなども店内で販売されます。

焼きたてのバームクーヘンはふっくら食感ですが、ご自宅用に購入いただければ時間の経過とともにしっとり食感への変化も楽しめます。

・焼きたてバームクーヘン :750円(税込)

・バームクーヘン屋のトマトスープ :350円(税込)

・バームクーヘン屋のプリン :350円(税込)

・バームクーヘン屋のレトルトカレー:700円(税込)

・バームクーヘン屋のラスク :300円(税込)

