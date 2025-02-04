¡ÚSnow Man¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¡Û»Ë¾å1ÈÖ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤CM¡ª¡¿¡Öº´µ×´Ö¥Ô¥ó¥¯¡×¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈë·í¤Ï¡©
&be HAIR¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËSnow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬½¢Ç¤¡£2·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¤µ¤ì¤ëCMÈëÏÃ¤«¤é¡¢¡Öº´µ×´Ö¥Ô¥ó¥¯¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¿§¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤â¡£¤µ¤Ã¤¯¤óÀá¤¬ßÚÎö¤·¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¡ª
ÅÐ¾ì¤«¤é²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤¹¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼
ÅÐ¾ì¤«¤é¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢&be HAIR¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿º´µ×´ÖÂç²ð¤Ç¤¹¡×¤ò³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿º´µ×´Ö¤µ¤ó¡£
»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë²ñ¾ì¤Ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤À¤È¤«¡£¤ä¤êÄ¾¤·¤µ¤ì¤¿°§»¢¤Ï´°àú¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡¢
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ô¥ó¥¯È±¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤ÏÈ±¤ä¿§¤Î°Ý»ý¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥À¥á¡¼¥¸¤ä¿§Íî¤Á¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬&be HAIR¡£°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¸÷±É¤Ç¤¹¡×¡Êº´µ×´Ö¡Ë
²ÏËÌ»á¤âÀä»¿¡ª¡Ö°ì½Ö¤Ç¶õµ¤¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¡×
&be HAIR¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²ÏËÌÍµ²ð»á¤Ë¤è¤ë¤Èµ¯ÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢
¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢È±¿§¤ò¹õ¤ä¥·¥ë¥Ð¡¼¤ËÊÑ¤¨¤¿¤êSNS¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ïº´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë°ì½Ö¤Ç¶õµ¤¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤À¤È»×¤¦¡£
¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º´µ×´Ö¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¶õµ¤¤Ç¡¢Í¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¤·¡¢°ì½Ö¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤òÂç¾æÉ×¤À¤è¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤¤ò¹¤²¤ëÊý¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
ËÜ¿Í¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡Öº´µ×´ÖÂç²ð»Ë¾å1ÈÖ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤CM¡×ÈëÏÃ
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ëCM¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Èº´µ×´Ö¡¢¿·¤·¤¤Èâ³«¤¤¤¿¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢¤«¤Ä¿§µ¤¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Êº´µ×´Ö¡Ë
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬¥È¥ê¥³¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º´µ×´Ö¤µ¤ó¤¬¤É¤ì¤¬¤¤¤¤¤«°ì½ï¤ËÌÏº÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤À¤·¡¢È±¤ÎÌÓ1ËÜ1ËÜ¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È°ìÀ¸·üÌ¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦´¶Æ°¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê²ÏËÌ¡Ë
¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡ª¡Öº´µ×´Ö¥Ô¥ó¥¯¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥Ä
¡Ö¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤ò¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¥Ö¥ê¡¼¥ÁÌÓ¤Ç¤¹¡£
´¥¤¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÌÓÀè¤¬¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¤¿¤ê¡Ä¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ÊÑ¤Ê¥¯¥»¤¬¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦¡£
¤¤¤Ä¤âÈþÍÆ¼¼¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¥Ö¥ê¡¼¥Á¤À¤±¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¿§¤Ï²È¤Ç¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¡Èº´µ×´Ö¥Ô¥ó¥¯¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤Î¹ðÇò¡£
²ÏËÌ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡È¥»¥Ã¥È¤¹¤ëÁ°¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¡É¤È¤Î¤³¤È¡£
&be HAIR¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤¤½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÇÛ¹ç¤·¤Ê¤¬¤é»È¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡Èº´µ×´Ö¥Ô¥ó¥¯¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¡Ø&be ¥«¥é¡¼¥·¥ã¥ó¥×¡¼ C.Pink¡Ù¤È¡ØTAKE DOWN SHAMPOO¡Ù7:3¤ò¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÃÖ¤«¤º¤ËÀö¤¤Î®¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤È¡¢º£¤Þ¤ÇÈþÍÆ¼¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¥¯¥·¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢È¾¿®È¾µ¿¤Ç¡Ä¡£
¤Ç¤â¡¢¡ØJUMBO COMB¡Ù¤ò»È¤Ã¤¿¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Êº´µ×´Ö¡Ë
1·î¤Ï20Æü´Ö¤â¥½¥Õ¥¡¤Ç¿²Íî¤Á¡©¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤¤¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È°¤ÉôÎ¼Ê¿
¡È¥Ø¥¢¥±¥¢Ãµ¤·¤ÎÎ¹¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ç¿²Íî¤Á¡×¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é1·î¤Ç20Æü´Ö¤°¤é¤¤¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ç¿²¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Ç¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ç¿²Íî¤Á¤¹¤ë¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¡¢°¤Éô¤Á¤ã¤ó¤¬¡È¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¥Ù¥Ã¥É¼Î¤Æ¤Æ¥½¥Õ¥¡¡¼¤ò¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤è¡£¤â¤¦¤¤¤é¤Ê¤¤¤è¡¢¥Ù¥Ã¥É¡É¤Ã¤Æ¡£
¿²Íî¤Á¤Ã¤Æºá°´¶¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Êº´µ×´Ö¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤âÂÎ¤¬ÄË¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¤¤¤¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ç¡¢Ç¤¬ÄÞ¤ò¸¦¤¤¤Ç¤â¤¤¤¤¤ä¤Ä¤À¤½¤¦¡£
²ò·èºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌë12»þ¤¤¤ä11»þ¤«¤é¤â¤¦ºÂ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡ªº£¤Þ¤Ç¼é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤³¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¼é¤í¤¦¤È»×¤¦¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
&be HAIR¡Ê¥¢¥ó¥É¥Ó¡¼¥Ø¥¢¡Ë¤È¤Ï
Ä¹Ç¯¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²ÏËÌÍµ²ð¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¡È·ò¹¯¤Çº¬¸µ¤«¤é¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿È±¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÎÈ±¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥í¥ó»Ü½Ñ¸å¤Î¥±¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤â¼è¤êÂ·¤¨¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÆ¬Èé¤ËÍ¥¤·¤¤¼å»ÀÀ½èÊý¤¬ÆÃÄ§¡£
Ray WEBÊÔ½¸Éô ÂçÃÝË¨Ç«
Ray WEBÊÔ½¸Éô ±Æ»³ÏÂÈþ