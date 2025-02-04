【大雪警報】福井県・敦賀市、美浜町、若狭町に発表
気象台は、午後7時11分に、大雪警報を敦賀市、美浜町、若狭町に発表しました。
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福井県では、大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■敦賀市
□大雪警報【発表】
積雪 5日朝にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
■大野市
□大雪警報
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
6日にかけて警戒
■勝山市
□大雪警報
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
12時間最大降雪量 50cm
6日にかけて警戒
■鯖江市
□大雪警報
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 40cm
■越前市
□大雪警報
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 40cm
■池田町
□大雪警報
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
6日にかけて警戒
■南越前町
□大雪警報
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
6日にかけて警戒
■美浜町
□大雪警報【発表】
積雪 5日朝にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
■若狭町
□大雪警報【発表】
積雪 5日朝にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm