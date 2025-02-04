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気象台は、午後7時11分に、大雪警報を敦賀市、美浜町、若狭町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】福井県・敦賀市、美浜町、若狭町に発表

福井県では、大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■敦賀市
□大雪警報【発表】
　積雪　5日朝にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm

■大野市
□大雪警報
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　6日にかけて警戒

■勝山市
□大雪警報
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　6日にかけて警戒

■鯖江市
□大雪警報
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　40cm

■越前市
□大雪警報
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　40cm

■池田町
□大雪警報
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　6日にかけて警戒

■南越前町
□大雪警報
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　6日にかけて警戒

■美浜町
□大雪警報【発表】
　積雪　5日朝にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm

■若狭町
□大雪警報【発表】
　積雪　5日朝にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm