¡Úµð¿Í¡Û·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤¬¥¥ã¥ó¥×Âè£±¥¯¡¼¥ëÁí³ç¡¡Áª¼ê¤Ï¡Ö¸µµ¤¤ËÎý½¬¡×¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â
¡¡µð¿Í¤Î·¬ÅÄ¿¿À¡£²·³´ÆÆÄ¤¬£´Æü¡¢µÜºê¥¥ã¥ó¥×Âè£±¥¯¡¼¥ë¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡£²·³¤Ïºòµ¨¤«¤é°ú¤Â³¤¡Ö¶¡µë¡¢Ä´À°¡¢°éÀ®¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡£½éÆü¤Ï±«¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¶Ë´¨¤ÈÅ·¸õ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿£´Æü´Ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö°ÂÁ´´ÉÍý¤È¤«¡¢Á´ÂÎ¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Î¾ã¤ä¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ê¤¯Âè£±¥¯¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¡¢¡ÖÁª¼ê¤Ï¤±¤¬¿Í¤â¤Ê¤¯¸µµ¤¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬µîÇ¯¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¤¤¤¤¤È¤«°¤¤¤È¤«¤è¤ê¤â¸µµ¤¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£