¥ì¥¢¥ë¤¬¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡×¤ÈÈ½Äê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¹³µÄ¡¢¿³È½ÃÄ¤ÏÅ°Äì¹³Àï¤Î¹½¤¨¡¡¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Ø¤Î´í¸±¤Ê¥×¥ì¡¼¤á¤°¤ê
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ê¡¼¥°¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¿³È½¤Ë¤è¤ë¸½¹Ô¤ÎÈ½Äê¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¹³µÄÊ¸¤ò¥¹¥Ú¥¤¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¿³È½ÃÄ¤âÅ¬ÀÚ¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥¤Ê¤É¹³µÄ¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Þ¥ë¥«¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°¤¤Ï£±Æü¤Î¥ê¡¼¥°¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÀï¤ÇÉ½ÌÌ²½¤·¤¿¡£Æ±»î¹ç¤Î£¶£²Ê¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½£Æ£×¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÁ°¿Ê¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¸åÊý¤«¤é¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤Î£Ä£Æ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥í¥á¥í¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤Ê¤¬¤é¤â¸åÊý¤«¤éÂÎ¢¤ò¸þ¤±¤Æ¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥Ã¥¯¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò»ß¤á¤¿¡£´í¸±¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î£²£²Ê¬¸å¡¢¥í¥á¥í¤¬·è¾¡ÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤¬£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¡£Æ±»î¹ç¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½£Æ£×¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥¨¥à¥Ð¥Ú¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥ë¤òÈÈ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÆÀÅÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸åÌ£¤Î°¤¤ÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï£³Æü¡¢´´Éô²ñ¤ò³«¤Àµ¼°¤Ë¹³µÄÊ¸¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò·èÄê¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï¿®ÍÑ¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤¿³È½¥·¥¹¥Æ¥à¤Î½¸ÂçÀ®¡×¤À¤ÈÈóÆñ¡¢ÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¿³È½ÃÄ¤È£Ö£Á£Ò¤È¤Î´Ö¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Î²»À¼¤Î¸ø³«¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢º¬ËÜ¤«¤éÆ±¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ä£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤ÇÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò°·¤¤¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡×¤È¤·¤Æ¹³µÄ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¿³È½µ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤Ï£³Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿²ñ¹ç¤Î¤¢¤Èµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¿³È½¶¨²ñ¤«¤é¤¹¤é¼é¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯°¤¤°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£¤¢¤é¤æ¤ë·Á¤ÇÂÔ¶ø²þÁ±¤òµá¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£