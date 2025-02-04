Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年2月4日（火）0時から2月6日（木）23時59分まで「FASHION×Familyタイムセール祭り」を開催中。

現在、ゲームデータや写真、動画といったあらゆるデータの保存に最適なAmazonベーシックの「microSDXCメモリーカード 128GB」や、さまざまなデジタルデバイスと高い互換性を持つSilicon Power（シリコンパワー）の「SDカード 256GB（SP256GBSDXCV3V10）」など、安心＆安全な記録メディアがお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2025年2月4日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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Amazonベーシックの「microSDXCメモリーカード 128GB」が17%オフ。写真やゲームデータの保存にも◎

Amazonベーシック microSDXCメモリーカード 128GB フルサイズアダプター付き A2 U3 読み込み速度最大100MB/秒 ブラック 2,073円 （17％オフ） Amazonで購入する PR PR

高速転送でデータのやり取もスムーズに。シリコンパワーやサンディスクのmicroSDカードも最大17％オフ

SP Silicon Power シリコンパワー microSD 128GB 【Nintendo Switch 動作確認済】4K対応 UHS-I U3 V30 A2 規格 Ultra HD 最大速度100MB/s 5年保証 SP128GBSTXDA2V20SP 1,380円 （13％オフ） Amazonで購入する PR PR

【 サンディスク 正規品 】 SanDisk microSD 128GB UHS-I U3 V30 書込最大90MB/s Full HD & 4KExtreme SDSQXAA-128G-GH3MA 新パッケージ 2,422円 （17％オフ） Amazonで購入する PR PR

トランセンドジャパン トランセンド microSDカード 128GB UHS-I U3 V30 A1 Class10【データ復旧ソフト無償提供】Nintendo Switch 動作確認済 TS128GUSD300S-AE【Amazon.co.jp限定】 1,680円 （6％オフ） Amazonで購入する PR PR

4KやフルHDの動画撮影にも対応。シリコンパワーのSDカードが最大43％オフ

シリコンパワー SDカード 256GB UHS-I U3 V30 4K 対応 Class10 最大転送速度 100MB/s 5年保証 SP256GBSDXCV3V10 2,480円 （43％オフ） Amazonで購入する PR PR

シリコンパワー SDカード 128GB UHS-I U3 V30 4K 対応 Class10 最大転送速度 100MB/s 5年保証 SP128GBSDXCV3V10 1,280円 （35％オフ） Amazonで購入する PR PR

PCのストレージ不足を解消するならこれ。大容量＆高性能な内蔵型SSDも最大40％オフとお買い得！

シリコンパワー SSD 512GB 3D NAND M.2 2280 PCIe3.0×4 NVMe1.3 P34A60シリーズ 5年保証 SP512GBP34A60M28 5,480円 （21％オフ） Amazonで購入する PR PR

Crucial(クルーシャル) P3plus 2TB 3D NAND NVMe4.0 PCIe M.2 SSD 最大5000MB/秒 CT2000P3PSSSD8JP メーカー5年保証 国内正規代理店品 17,859円 （40％オフ） Amazonで購入する PR PR

ウエスタンデジタル(Western Digital) 内蔵SSD 1TB WD Black SN770 ゲーム向け PCIe Gen4 M.2-2280 NVMe WDS100T3X0E-EC【国内正規代理店品】 10,033円 （35％オフ） Amazonで購入する PR PR

IODATA SSD 外付け 2TB ホワイト×ブラック 小型 スティック ポータブル 高速転送 テレビ録画対応 PS5/PS4(動作確認済) USB 3.2 Gen 2 日本メーカー SSPS-US2WE 24,800円 （15％オフ） Amazonで購入する PR PR

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazonセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:「FASHION×Familyタイムセール祭り」