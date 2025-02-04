速度も価格も「いい感じ」なAmazonベーシックのmicroSDが17%OFF #Amazonタイムセール祭り
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年2月4日（火）0時から2月6日（木）23時59分まで「FASHION×Familyタイムセール祭り」を開催中。
現在、ゲームデータや写真、動画といったあらゆるデータの保存に最適なAmazonベーシックの「microSDXCメモリーカード 128GB」や、さまざまなデジタルデバイスと高い互換性を持つSilicon Power（シリコンパワー）の「SDカード 256GB（SP256GBSDXCV3V10）」など、安心＆安全な記録メディアがお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2025年2月4日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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Amazonベーシックの「microSDXCメモリーカード 128GB」が17%オフ。写真やゲームデータの保存にも◎
Amazonベーシック microSDXCメモリーカード 128GB フルサイズアダプター付き A2 U3 読み込み速度最大100MB/秒 ブラック
2,073円
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高速転送でデータのやり取もスムーズに。シリコンパワーやサンディスクのmicroSDカードも最大17％オフ
SP Silicon Power シリコンパワー microSD 128GB 【Nintendo Switch 動作確認済】4K対応 UHS-I U3 V30 A2 規格 Ultra HD 最大速度100MB/s 5年保証 SP128GBSTXDA2V20SP
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4KやフルHDの動画撮影にも対応。シリコンパワーのSDカードが最大43％オフ
シリコンパワー SDカード 256GB UHS-I U3 V30 4K 対応 Class10 最大転送速度 100MB/s 5年保証 SP256GBSDXCV3V10
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シリコンパワー SDカード 128GB UHS-I U3 V30 4K 対応 Class10 最大転送速度 100MB/s 5年保証 SP128GBSDXCV3V10
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シリコンパワー SSD 512GB 3D NAND M.2 2280 PCIe3.0×4 NVMe1.3 P34A60シリーズ 5年保証 SP512GBP34A60M28
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
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＞＞ウォッチリストの使い方について
Source:「FASHION×Familyタイムセール祭り」