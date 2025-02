すみっコぐらしカフェ

~喫茶すみっコでチョコレートフェア~

期間限定オープン

「すみっコぐらしカフェ~喫茶すみっコでチョコレートフェア~」がラシック1階に限定オープン。期間は2月24日(月・祝)まで。

「すみっコぐらし」はすみっこが好きという個性的な設定と、優しいタッチとトーンが幅広い層に支持されている、子どもから大人まで大人気のキャラクター。

新アートのチョコレートをテーマに、バレンタイン気分を盛り上げるカフェを展開します。

街にチョコがあふれるこの時期にぴったり!可愛さをぎゅっと詰め込んだ「喫茶すみっコ」のチョコレートメニューを味わえます。

チョコレートに見立てたマッシュポテトと、ピンクのチーズソースでおめかししたやまが可愛いドリア、ピンクの可愛いクリームシチュー、チョコづくしの2段重ねケーキとミニパスタ+サイドドリンクがセットになった喫茶すみっコのケーキセット、好きなキャラクターが選べる特製タルトのミニデザートやアイスチョコミルク、ほっとカフェラテなど、とことんスイートなチョコ尽くしの可愛いメニューが勢揃い!

他にもカフェオリジナルのグッズや特典も登場します。

今年のバレンタインは「喫茶すみっコ」のスペシャルメニューとともに、甘いひとときを楽しんでみては?

すみっコぐらしとは?

2012年「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。

可愛いだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが、幅広い層から人気を集めています。

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。

日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

すみっコぐらし通信(San-X ネット)

https://www.san-x.co.jp/sumikko

すみっコぐらし公式X

sumikko_335

すみっコぐらしカフェ公式X

cafe_sumikko

開催概要

【日程】

開催中~2/24(月・祝)

【店舗】

BOX cafe&space 名古屋ラシック2号店

名古屋市中区栄 3-6-1ラシック地下1階

【予約金】

715円

※予約特典付き

※1申込につき4席まで予約可

【特典】

事前予約者限定カフェ利用特典

事前予約での来店時に、メニューをオーダーすると「香り付きポストカード(全3種)」から1枚をランダムでプレゼント。

フードメニュー

●やまのチーズドリアプレート1,690円

チョコレートに見立てたマッシュポテトと、ピンクのチーズソースがかかったやまのドリアが可愛い!

●パン店長のおすすめシチュー1,690円

ピンクの可愛いクリームシチューとバケットのセット。

セットメニュー

●喫茶すみっコのケーキセット2,690円

チョコレートフェアにぴったりな2段重ねのケーキと、ごろごろミートソースのミニパスタ+サイドドリンクのセット。

サイドドリンクはコーヒー、紅茶、コーラ、オレンジ、ジンジャエールのアイスドリンクから選べます。

デザートメニュー

●まめマスター特製タルトサンデー990円

アートの衣装をイメージした、チョコがけタルトのミニデザートです。

しろくま、ぺんぎん、とんかつ、ねこ、とかげ、まめマスターからセレクト。

ドリンク

●アイスチョコミルク990円

喫茶すみっコ特製アイスチョコミルク。選んだキャラクターの蓋ポップを付けて提供。

●ほっとカフェラテ990円

ほっと一息、ほっとカフェラテはいかが?

絵柄は2種よりランダムで提供。

SIDE DRINK

・ホットコーヒー

・ホットティー

・アイスコーヒー

・アイスティー

・オレンジ

・ジンジャーエール

・コーラ

各790円

集合アートのドリンクタグを添えて提供。ワンオーダー対象外メニュー。

スーベニア

●チャーム付きマドラー1,045円

オリジナルグッズ

①アクリルキーホルダー

(ランダム5種)825円

②ウッドマグネット

(ランダム5種)880円

③アクリルクリップ

(ランダム5種)770円

④アクリルスタンド

(全5種)990円

⑤マグカップ

(ハートハンドル)1,980円

⑥白雲石コースター

1,320円

イベント名:すみっコぐらしカフェ~喫茶すみっコでチョコレートフェア~

開催場所:BOX cafe&space 名古屋ラシック2号店

開催期間:2/1(土)~2/24(月・祝)

開催時間:11:15~20:45

公式サイト:https://2025kissa.sumikkogurashi-cafe.jp