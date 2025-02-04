¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢¥¯¥í¥Ã¥×Á°´ÆÆÄÂàÇ¤¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤ò²ó¸Ü¡¡Åö»þ¤Î¥µ¥é¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤âÌÀ¤é¤«¤Ë
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ç10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×Á°´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Î¾õ¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢Èà¤¬Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØLa Media Inglesa¡Ù¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤º¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£Ã¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯½Ò¤Ù¡¢¡ÖÉáÃÊ¤Ï10»þÈ¾¤ËÅþÃå¤·¤Æ¡¢Ä«¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï10»þÈ¾½¸¹ç¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«ÊÑ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÈà¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿°ÛÊÑ¤ò´û¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î½¸¹ç¾ì½ê¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î»þ¥µ¥é¡¼¤¬ÎÙ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤Ë¡Ø¤Ê¤¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ù¤È¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¤ó¤À¡£¤¹¤ë¤ÈÈà¤ÏÆÍÁ³¡Ø´ÆÆÄ¤¬¼¤á¤ë¡Ù¤È¸À¤¤¤¤¤À¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥µ¥é¡¼¤Ë¡Ø²¿¤À¤Ã¤Æ¡©¡¡´ÆÆÄ¤¬¼¤á¤ë¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤â¡Ø¤¢¤¡¡¢´ÆÆÄ¤¬¼¤á¤ë¡Ù¤È¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¸À¤ï¤ì¡¢»ä¤¬¤µ¤é¤Ë¡Ø¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢Èà¤Ï¾Ð¤¤»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥µ¥é¡¼¤¬¤¿¤À»ä¤ò¤«¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡¢°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢´ÆÆÄ¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÂàÃÄ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡×
¤½¤Î¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×»á¤Ï¡¢2015¡Ý2016¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¡¢9¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅÏ¤ê¾ï¾¡·³ÃÄ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ä¹¤¤ËÅÏ¤ê¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¸ùÏ«¼Ô¤À¤±¤Ë¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òµî¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¾×·â¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëºÇÂç¤Î¸ùÏ«¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥µ¥é¡¼¤ÎÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¿¤À¤½¤Î¥µ¥é¡¼¤â¡¢º£µ¨½ªÎ»¸å¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢2Ç¯·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì¤¤ÀÈà¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¼°¤ÊÈ¯É½¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÆ¤ÓÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤Î¹ÔÊý¤Ï¤¤¤«¤Ë¡£