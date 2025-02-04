Ï·¸å¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¡©¤¤¤¯¤éÂ¤ê¤Ê¤¤¡©´ÊÃ±¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ëÊýË¡
¡Ö¥í¥È¤Î¿Þ¡×¤òÉÁ¤±¤ÐÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¤â²ò·è¡©2019Ç¯¡¢ÆüËÜÃæ¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¡£Ï·¸å¤ÎËè·î¤ÎÀÖ»ú¤Ï¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç2000Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢»ä¤ò´Þ¤àFP¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤ò´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¦¤È¡Ä¡Ä
¡ÊÊ¿¶ÑÅªÀ¸³èÈñ¡ÝÊ¿¶ÑÅªÇ¯¶â¡Ë¡ß30Ç¯Ê¬¤ò·×»»¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿¶ÑËè·îÌó5Ëü5000±ß¤ÎÀÖ»ú¡¢30Ç¯¤Ç2000Ëü±ßÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥í¥È¤Î¿Þ¡×¤òÉÁ¤¤¤ÆÏ·¸å¤ËÉ¬Í×¤Ê¤ª¶â¡¢ÉÔÂ¤¹¤ë¤ª¶â¤¬¤¤¤¯¤é¤Ê¤Î¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥í¥È¤Î¿Þ¤ÎÉÁ¤Êý¤È¸«Êý¤ò´ÊÃ±¤Ë¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Ç70ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¡¢¤Ò¤È·îÊ¬¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ï15Ëü±ß¤Ç¡¢Ç¯¶â14Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤¬¤é100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¾ì¹ç¤È¤·¤Æ¡Ö¥í¥È¤Î¿Þ¡×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢§¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥í¤Î»ú¡×¤òÉÁ¤¯
¡²£Ä¹¤Î»Í³Ñ¡Ê¥í¤Î»ú¡Ë¤òÉÁ¤¡¢²¼º¸³Ñ¤ò¡Ö60ºÐ¡×¡¢²¼±¦³Ñ¤ò¡Ö100ºÐ¡×¤ÈµÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¾å¤Îº¸³Ñ¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È·îÊ¬¤ÎÀ¸³èÈñ¡Ö15Ëü±ß¡×¤òµÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
£²¼ÊÕ¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤ò°úÂà¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÇ¯Îð¡Ö70ºÐ¡×¤ò½ñ¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö¥È¤Î»ú¡×¤ò²Ã¤¨¤ë
¤¡Ö»Å»ö¤ò½ª¤¨¤ëÍ½Äê¤ÎÇ¯Îð¡×¤Î¾å¤Ë½ÄÀþ¤ò°ú¤¡¢¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â¤Î¶â³Û¤ò²£Àþ¤Çµ¤·¤Þ¤¹¡Ê¥È¤Î»ú¡Ë¡£
¢¨¡ÖÀ¸³èÈñ15Ëü±ß¡×¡Ý¡ÖÇ¯¶â14Ëü±ß¡×¡áº¹³Û¤Ï1Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢§Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¤ª¶â¤Ï¡©
¥¥í¥È¤Î¿Þ¤ò¸«¤Æ·×»»¤¹¤ë¤ÈÏ·¸å¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ö¡Ü¦Á¡×¡ÊÁí³Û¡Ë¤Ï¡¢Ç¯¶â¡Ü¦Á¡á1Ëü±ß¡ß12¥«·î¡ß30Ç¯¡á360Ëü±ß¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£¡Ö¥í¥È¤Î¿Þ¡×¤Ç¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤¢¤Ê¤¿¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ëÏ·¸å»ñ¶â¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤ª¶â¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢À¸³èÈñ¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥í¥È¤Î¿Þ¡×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
Ê¸¡§»³¸ý µþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
Âç³Øºß³ØÃæ¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¡£Â´¶È¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡£¿·º§Åö½é¤ÏÀ¤ÂÓÇ¯¼ý200Ëü±ß¤ÇÄíÉÕ¤°ì¸Í·ú¤Æ¤ò¹ØÆþ¡¢2Ç¯¤Ç´°ºÑ¡£¤ª¶â¹¥¤¤¬¹â¤¸¤ÆFP¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¡¢²È·×´ÉÍý¤äÊÝ¸±¡¢±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡£
(Ê¸:»³¸ý µþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë)