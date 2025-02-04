¥Ð¥¹¥±½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡È¶â¥á¥À¥ëÀë¸À¡É°ì»þÉõ°õ¡Ä»°²°²ñÄ¹¡Ö¤½¤ì°ÊÁ°¤ËÅ·¿¿à¥Ì¡¡¢¥Î¥Ó¥Î¥Ó¤È¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¡ÊJBA¡Ë¤Ï2·î3Æü¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIBA¥é¥ó¥¥ó¥°10°Ì¡Ë¤Î¥³ー¥êー¡¦¥²¥¤¥ó¥º¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡ÊHC¡Ë¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢»°²°Íµ»Ò²ñÄ¹¤¬¤½¤Î¼êÏÓ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥²¥¤¥ó¥ºHC¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸å¤Î½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ï·Ç¤²¤º¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ê¼ã¼êµ¯ÍÑ¤â¼¨º¶¤·¡¢½÷»Ò¥Ð¥¹¥±³¦¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ë·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÀÊ¤·¤¿»°²°²ñÄ¹¤Ï²ñ¸«ËÁÆ¬¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ëWNBA¤äNBA¡¢¤½¤·¤Æ½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¥³ー¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥²¥¤¥ó¥ºHC¤Î·ÐÎò¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î4Ç¯´Ö¤òÂ÷¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ª´ê¤¤¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È°§»¢¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼Áµ¿±þÅú¤Ç¡È¿·»Ø´ø´±¤Ø´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¡É¤òÌä¤ï¤ì¤¿»°²°²ñÄ¹¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¥³ー¥êー¤ÈÏÃ¤·¤¿»þ¤Ë¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø³Ú¤·¤¯¡¢¿´¤«¤é¥Ð¥¹¥±¤¬¹¥¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¥Ð¥¹¥±¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡Ù¤À¤ÈÈà¤Ï¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ø¤¢¤¡¹ç½É¤ËÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¹ç½É¤ËÍè¤ë¤Î¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¡Ù¡¢¤½¤ó¤Ê¥Áー¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡Ø¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ì²óºî¤êÄ¾¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥³ー¥êー¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¿´¤«¤é¥Ð¥¹¥±¤¬¹¥¤¡¢¿´¤«¤é¥Ð¥¹¥±¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬À¤³¦¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Áー¥à¤Ëºî¤êÄ¾¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¥Áー¥àÊÔÀ®¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤½¤Î¥Áー¥àÊÔÀ®¤ò¸«¤Æ¤«¤é¡¢²¿¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¡¢¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î»þ¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Ç½Æ°Åª¤ËÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Áー¥à¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤Ï¤½¤Î»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤«¤é¡Ø¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹2028¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¶â¥á¥À¥ë¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÊÑ¤ÊÂÛÈ¤ò¤Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¶â¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤ËÆüËÜ½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¤ÎÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¥Î¥Ó¥Î¥Ó¤È¤·¤¿¥Áー¥à¤Ç¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡Ø¤³¤³¤ËÍè¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Áー¥àÊÔÀ®¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×