¶¸µ¤¤ËÀ÷¤Þ¤ë°¤Éô´²¤Ë¥¾¥¯¥Ã¡Ø¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¥»¥Ö¥ó¡ÙºÇ¿·Í½¹ð²ò¶Ø
¡¡°¤Éô´²¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¥»¥Ö¥ó¡Ù¤è¤ê¡¢ÇúÇËÈÈ¤È¤Î¸ò¾Ä¤ËÄ©¤à¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦ÀÞËÜ¡Ê°¤Éô¡Ë¤¬ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¶¸µ¤¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤¿ºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ÁíÀª26Ì¾¤ÎÃøÌ¾¿Í¡õ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Àä»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°¤Éô´²¤ÎÂåÉ½ºî¡¢ÇúÃÂ¡ª¡¡¡Ø¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¥»¥Ö¥ó¡ÙºÇ¿·Í½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÌ¿·ü¤±¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¡Ê¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¡Ë¡×¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¿Ê¹Ô¤ÇÉÁ¤¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£´Ú¹ñ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥½¥ê¥Ã¥É¥¹¥ê¥é¡¼¡Ø¥Æ¥í¡¤¥é¥¤¥Ö¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡§¥¥à¡¦¥Ó¥ç¥ó¥¦¡¢¼ç±é¡§¥Ï¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¡Ë¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÅ¸³«¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ìë7»þ¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë1ËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤¬¡£Ä¾¸å¤ËÈ¯ÅÅ½ê¤ÇÇúÇË»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¡£ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿Ææ¤ÎÃË¤«¤é¸ò¾Ä¿Í¤È¤·¤Æ»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¶É¤Ëº¸Á«¤µ¤ì¤¿¹ñÌ±Åª¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ö¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à7¡×¤Î¸µ¿Íµ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦ÀÞËÜâÃÇ·Êå¡£ÀÞËÜ¤ÏÆÍÇ¡Ë¬¤ì¤¿´íµ¡¤òÈÖÁÈ¤Ø¤ÎÉüµ¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤È¤é¤¨¡¢À¸ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¼«¤é¤¬¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÈÈ¿Í¤È¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤ò¶¯¹Ô¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤â¡¢´û¤Ë¤É¤³¤«¤ËÇúÃÆ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊâ¤Ç¤â½Ð¤¿¤éÂ¨ÇúÇË¤È¤¤¤¦Ãæ¡¢ÆóÅ¾»°Å¾¤·¤Ê¤¬¤é¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ëÈÈ¿Í¤ÎÍ×µá¡¢¤½¤·¤Æ¼þÅþ¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¡Öæ«¡×¤Î¿ô¡¹¡£¤Ê¤¼¡¢ÀÞËÜ¤Ï»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡ÈÈ¿Í¤ÎÀµÂÎ¤ÈËÜÅö¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡©¡¡ÀÞËÜ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤¬À¸»à¤òÊ¬¤±¤ë¡£¤½¤Î¶Ë¸Â¾õÂÖ¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÁ´¹ñÌ±¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÞËÜ¤ò°¤Éô¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢ÀµµÁ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à7¡×¸½¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î°ÂÀÑ¤òÎµÀ±ÎÃ¡¢¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦·ë¾ë¤òÀ¸¸«°¦ÎÜ¡¢ÇúÇË¸½¾ì¤ÇÃæ·Ñ¤ò·Ò¤°ÀÞËÜ¤Î¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ëµ¼Ô¡¦°ËÅì¤ò°æÀîÍÚ¡¢»ëÄ°Î¨¤¬Á´¤Æ¤Î¡Ö¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à7¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Åì³¤ÎÓ¹ä»Ë¤òµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤¬±é¤¸¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á°¸¶¿ð¼ù¡¢Ê¿¸¶¥Æ¥Ä¡¢Æâ»³¹·µ±¡¢°ÂÆ£¶Ì·Ã¡¢Ê¿ÅÄËþ¤é¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¿Ø¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ö´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÅÏÊÕ°ìµ®¤¬Ì³¤á¤ë¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò´Ý¤´¤Èºî¤ê¹þ¤ß¡¢¥é¥¤¥Ö´¶¤òÅ°ÄìÅª¤Ë½Å»ë¤·¤ÆÊ£¿ô¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ëÆ±»þ»£±Æ¤ò¼Â¸½¡£ºÇÂç10Ê¬°Ê¾å¤ÎÄ¹²ó¤·»£±Æ¥·¡¼¥ó¤âÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢°µÅÝÅª¤Ê¡ÈËÜÊª¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢°¤Éô±é¤¸¤ëÀÞËÜ¤ÈÇúÇËÈÈ¤È¤Î¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤ÎÌ¿·ü¤±¤Î¸ò¾Ä¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤ºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡¤Î¤É¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤«¤éµÞÅ¾Ä¾²¼¡¢ÅÔÆâ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÇúÇË¥Æ¥í¤¬È¯À¸¡£°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢°ìµ¤¤ËÆüËÜÃæ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤Î»ö·ï¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¹Í¤¨¡¢¹ßÈÄ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¹ñÌ±Åª¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ö¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à7¡×¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÌÜÏÀ¤ß¡¢ÈÈ¿Í¤È¤ÎÆÈÀê¶ÛµÞÀ¸Ãæ·Ñ¤ËÄ©¤àÀÞËÜ¡£¤·¤«¤·¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ç¤ÎÇúÇË¤ä¿Í¼Á¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÇúÇËÈÈ¤Î»Å³Ý¤±¤¿¿ô¡¹¤Îæ«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÌî¿´¤Ï¤Ø¤·ÀÞ¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤µ¤¨¤âÈÈ¿Í¤Ë°®¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¶Ë¸Â¾õÂÖ¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢¼óÁê¤Ë¤è¤ë¼Õºá¤äË¡³°¤Ê½Ð±éÎÁ¤Ê¤É²á¾ê¤ÊÍ×µá¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÈÈ¿Í¤¬¡¢ÆÍÁ³¡Ö¤ªÁ°¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿¿¼Â¡×¤ò¹ðÇò¤·¤í¤ÈÀÞËÜ¤ËÇ÷¤ë¡£ÀÞËÜ¤Ë·ü¤±¤é¤ì¤¿µ¿ÏÇ¡¢Èà¤¬±£¤·¤Æ¤¤¤ë¿¿¼Â¤Ï¡¢¡ã¾×·â¤Î¥é¥¹¥È6Ê¬¡ä¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡½¡£
¡¡40Ç¯¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤Ç½é¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤ë°¤Éô¤¬¡¢ÌÜ¤ò¥®¥é¤Ä¤«¤»Ìî¿´¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤ëÀÞËÜ¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÂÎ¸½¡£É÷³Ê¤¢¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¡¢ÇúÇËÈÈ¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì³ëÆ£¤¹¤ë´íµ¡Åª¾õ¶·¤ò°µÅÝÅª¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£±ÇÁü¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï´é¤Ë·ì¤·¤Ö¤¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éÉÔµ¤Ì£¤Ë¾Ð¤¦ÀÞËÜ¤Î»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¸µ¤¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯°¤Éô¤Î»Ñ¤Ë»×¤ï¤º¥¾¥¯¥¾¥¯¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µ´¤Î·ÁÁê¤Ç¡ÖÀÞËÜ¤µ¤ó¡ª¡×¤È¶«¤Ö°ÂÀÑ¡ÊÎµÀ±¡Ë¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë·ë¾ë¡ÊÀ¸¸«¡Ë¡¢¤Ø¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¥À¥á¤À¡¼¡ª¡×¤È¶«¤ÖÅì³¤ÎÓ¡ÊµÈÅÄ¡Ë¤Ê¤É¡¢¼çÍ×¥¥ã¥éÁ´°÷¤¬¥¯¥»¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¡£Ì¿¤¬¤±¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Î¹ÔÊý¡¢ÀÞËÜ¤¬¹Ô¤¤Ä¤¯¶¸µ¤¤Î¥é¥¹¥È¤ò¡¢·à¾ì¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²ó¡¢ÁíÀª26Ì¾¤ÎÃøÌ¾¿Í¡õ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Àä»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£·Ý¿Í¤Î¤³¤¬¤±¤ó¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÈË×Æþ´¶¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡¡¼«Ê¬¤âÈÖÁÈ´ÑÍ÷¤Î°ì¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³·¿¤Î±Ç²è¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬°µÅÝÅª¡ª¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡¡¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡ª¡×¤È»¾¤¨¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Øº¬ËãÎ¤¤Ï¡Ö¿¿¼Â¤È¤Ï¡£ÊóÆ»¤È¤Ï¡£¥Æ¥í¥ê¥¹¥ÈVS¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÇ®¤¤Å¸³«¤Ë¡¢½ª»Ï¥É¥¥É¥¤·¤ÆÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¹ñ»³¥Ï¥»¥ó¤Ï¡Öº£¤³¤Î»þÂå¤ËÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¤ÎÌò³ä¡¢°ÕµÁ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¾×·âºî¡£ÊóÆ»¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ô¤È¤·¤ÆÈÈ¿Í¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤°¤µ¤ê¤ÈÆÍ¤»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÊóÆ»¤Îºß¤êÊý¡¢ÅÁ¤¨Êý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤«¤é¾ðÊó¤òÆÀ¤ë²æ¡¹»ëÄ°¼Ô¤â¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»ö¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È!!¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ï2·î7Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
ÃøÌ¾¿Í¡õ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë ºØÆ£»Ê¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë
¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀï¾ì¤Ç¤¹¡ª¡¡¾ðÊóÀï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ë¹½À®¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ë¡ª¡¡°¤Éô´²¤µ¤ó»Ï¤á¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ËºîÉÊ¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¾×·â¤Î¥é¥¹¥È¡¢°Â¿´¤·¤Æ·à¾ì¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó Ê¡ÅÄËãµ®¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤¢¤ëÊóÆ»ÈÖÁÈ¤ÎÉÁ¼Ì¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÀ¸ÊüÁ÷¤ò¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¸«ÆÏ¤±¤ë¤«¡©¡¡¥á¥Ç¥£¥¢ÎÑÍý¤òÌä¤ï¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤¤¤¦ºÇ¾®¸Â¤ÎÉñÂæ¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ëºÇÂç¸Â¤ÎÊª¸ì¡£
¢£³¿Äâ ¥¤¥ï¥¯¥é¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë
¡Ø¥Ä¥¤¤Æ¤ë¤¾¡¡¤³¤Î¥Ä¥¤ò³è¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡Ù¡£Âç¥Ô¥ó¥Á¤Î¾õ¶·¤ËÀÞËÜ¤µ¤ó¤¬¿´Ìö¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡¢·Ý¿Í¤Ë¤â¤¢¤ë°Û¾ï¤Ê´¶À¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ç½ª»Ï¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¶½Ê³¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Þ¤ºµÈËÜ¶½¶È¤Î·Ý¿Í¤Ë¤ÏÁ´°÷¸«¤Æ¤¯¤ì¤È»ä¤¬°ì¿Í°ì¿ÍÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÌ¿·ü¤±¤Î¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÌÜ·â¤¹¤ë¡©¡¡¤·¤Ê¤¤¡©
¢£¤É¤¤É¤¥¥ã¥ó¥× º´Æ£Ëþ½Õ¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¿ÊüÁ÷ºî²È¡Ë
À¸ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬1ÈÖ¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª¡¡ËÜÅö¤Ëµ¯¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êºø³Ð¤Ë´Ù¤ë¡ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡É¡£¥Æ¥ì¥Ó¤È¥é¥¸¥ª¡¢Î¾Êý¤ÎÎ¢¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÍ¤Î¤¿¤á¤Î±Ç²è¡ª
¢£¤³¤¬¤±¤ó¡Ê·Ý¿Í¡Ë
¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÈË×Æþ´¶¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡¡¼«Ê¬¤âÈÖÁÈ´ÑÍ÷¤Î°ì¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³·¿¤Î±Ç²è¡£¤³¤Î±Ç²è¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë±Ç²è³¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¿´¤ÎÄì¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬°µÅÝÅª¡ª¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡¡¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡ª
¢£´Øº¬ËãÎ¤¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë
¿¿¼Â¤È¤Ï¡£ÊóÆ»¤È¤Ï¡£¥Æ¥í¥ê¥¹¥ÈVS¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÇ®¤¤Å¸³«¤Ë¡¢½ª»Ï¥É¥¥É¥¤·¤ÆÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª
¢£¤¢¤ó¤³¡Ê±Ç²èÂç¹¥¤·Ý¿Í¡Ë
ÊüÁ÷»ö¸Î¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë!!¡¡º£¤Î»þÂå¤³¤ó¤Ê¤ÎÎ®¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤À¸ÊüÁ÷¤Ë¡¢0.0001ÉÃ¤âµ¤¤¬µÙ¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¶ÛÄ¥¤Î»å¤¬Ä¥¤ê¤ËÄ¥¤ë¶¸µ¤¤Î¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¤ò´Ñ¤¿¡ª¡¡¤³¤Î»ö·ï¡¢À§Èó·à¾ì¤Ç¥ê¥¢¥¿¥¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¾ºê·òÉ×¡Ê±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¡Ë
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸ýÄ´¤Ë¶¯¤¤´ãº¹¤·¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Æ¥í¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤ÄÀÃåÎäÀÅ¤µ¡£¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ãÉ÷ÎÓ²Ð»³¡ä¤Î¤´¤È¤·¡£ÀµµÁ´Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÍø¸ÊÅª¤ÊÀÞËÜÌò¤Ï¡¢°¤Éô´²¤Ë¤·¤«±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤³¥¿§¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡£Èà¤Î¿·¤¿¤ÊÂåÉ½ºî¤¬ÇúÃÂ¤À¡ª
¢£ÇØ¹ü¡Ê±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¡Ë
¤¢¤ÎÂç·æºî´Ú¹ñ±Ç²è¡Ø¥Æ¥í¡¢¥é¥¤¥Ö¡Ù¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎÁÍý¤¹¤ë¤Î¤«¤È´üÂÔ¤Ë¶»¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¶ºî¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÊû¤²¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê½øÈ×¤«¤é¡¢ÃæÈ×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÅ¸³«¡¢¤½¤·¤Æ½é¸«¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸¶ºî¤ò´Ñ¤Æ¤ëÊý¤Û¤ÉÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤ë¶¸µ¤Åª¤Ê¥é¥¹¥È¤ÈÊ¸¶ç¤Ê¤·¤ÎÅ¸³«¤Ë¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¡ª
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Þ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Ê¤ó¤À¡Ä¡×¤ÈÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¡¢º£¤Î¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¡¢·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±Ç²è¤È¤·¤Æ¡¢¸«Æ¨¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶»¤°¤éÄÏ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¡Ä
¢£¥Ò¥Ê¥¿¥«¡Ê±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¼Â¼Ì¡Ø´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡Ù¤ÎÅÏÊÕ°ìµ®´ÆÆÄ¤¬´Ú¹ñ±Ç²è¤Î·æºî¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¡ª¡¡¤½¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¹õ¡×¤¬±Ç¤¨¤ë²è¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¡ÖÀµ¤·¤¯¤Ê¤µ¡×¡Ö¼«¸ÊÀµÅö²½¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö´ßÊÕÏªÈ¼¤Î¤è¤¦¤Ê°¤Éô´²¡×¤¬ÇúÃÂ¡ª¡¡¡Ø¥À¡¼¥¯¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Î¤è¤¦¤Êµ½âÖ¤òµö¤µ¤Ê¤¤Êª¸ì¤ä¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡ÙÅª¤Ê°ì¿¨Â¨È¯¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤òµá¤á¤ëÊý¡¢É¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¢£ISO¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ø¥Æ¥í¡¢¥é¥¤¥Ö¡Ù¥ê¥á¥¤¥¯¤È¤¤¤¦¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¡¢º£ÆüÅª¤Ê¥¤¥·¥å¡¼¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÁÛÄê³°¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ÇÄ¶¤¨¤Æ¤¤¿¡£ÊóÆ»µ¡´Ø¤ÎÎÑÍý´Ñ¤¬»î¤µ¤ì¤ëºòº£¡¢¡Ö¸øÊ¿¤ÊÊóÆ»¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤·ÆÀ¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤¬½Å¤¯½Å¤¯¶Á¤¯¡£
¢£°¤ÉôÍ´Æó¡Ê¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¿ÇÐÍ¥¡¿¥â¥Ç¥ë¡Ë
À¸ÊóÆ»¤Ç¡¢²¿»þ¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢²þ¤á¤Æ»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ëÎ×¾ì´¶¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¹ñ»³¥Ï¥»¥ó¡Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
º£¤³¤Î»þÂå¤ËÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¤ÎÌò³ä¡¢°ÕµÁ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¾×·âºî¡£ÊóÆ»¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ô¤È¤·¤ÆÈÈ¿Í¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤°¤µ¤ê¤ÈÆÍ¤»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÊóÆ»¤Îºß¤êÊý¡¢ÅÁ¤¨Êý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤«¤é¾ðÊó¤òÆÀ¤ë²æ¡¹»ëÄ°¼Ô¤â¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»ö¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È!!
¢£µ×ÂåË¨Èþ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¼«Ê¬¤¬ÀÞËÜ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤È»×¤¦¤È¡¢¿È¤ÎÌÓ¤¬¤è¤À¤Ä¡£¤Ç¤â¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»ÈÌ¿¤ò´¶¤¸¤Æ¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ¨¤²½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊüÁ÷¤òÂ³¤±¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸½¾ì¤ÎÊý¤Ë¡¢·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£À¾Â¼¿¿Æó¡Ê·Ý¿Í¡¿¥³¥Ã¥È¥ó¡Ë
¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢¿Í¤ÏÀäÂÐ¤ËÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤¦¤Û¤É¤ÎÎ×¾ì´¶¤ò¤â¤Ã¤¿µ¿»÷ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë±Ç²è¡£¤È¤Ë¤«¤¯±Ç²è¤ËË×Æþ¤·¡¢¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤âÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿´Äì¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
¢£ÀÐ°æÃ£Ìé¡Ê¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô ÉûÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢±Ç²è¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£¡È¥á¥Ç¥£¥¢¡É¤Îºß¤êÊý¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë°ìºî¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÌäÅúÌµÍÑ¤Ë98Ê¬´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë²÷ºî¡ª¡¡¡Ø´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò´°àú¤Ê¼Â¼Ì²½¤ËÆ³¤¤¤¿ÅÏÊÕ°ìµ®´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÆüËÜ±Ç²è³¦¤Ë·ç¤«¤»¤ÌÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¢£¿Í´Ö¿©¤Ù¿©¤Ù¥«¥¨¥ë¡Ê¿Í¶ô¤¤¥Ä¥¤¥Ã¥¿¥é¡¼¡Ë
¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥Æ¥´¥í¥¥ã¥¹¥¿¡¼°¤Éô´² VS ÇúÇËÈÈ¡¢À¸ÊüÁ÷°ìËÜ¾¡Éé¡ª¡ª¡ª¡¡¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ëÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢ÏÃ¤òÅ¾¤¬¤·¤Þ¤¯¤ê¶ÛÇ÷´¶¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤¡£º®Íð¡¦¾ÇÁç¤«¤é¿®Ç°¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëÅ¸³«¤¬¶»¤Ë¹þ¤ß¾å¤²¤ë¡£¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿µ¤Ç÷¤ò´¶¤¸¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹!!
¢£Ëö×¢ËöÂ¢¡Ê¥¸¥ã¥ó¥ë±Ç²èÂç¹¥¤¥Ä¥¤¥Ã¥¿¥é¡¼¡Ë
ÇúÃÆËâ¤«¤é¸ò¾Ä¿Í¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎçåÆñ¿É¶ì¡¢¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÈà¼«¿È¤ä´Ø·¸¼Ô¤âÁ´°÷¡È¥¯¥»¼Ô¡É¤È¤¤¤¦°Ç¿¼¤µ¡Ä¡È»ëÄ°¼Ô¡É¤Ï¸«¼é¤ë¤³¤È¤·¤«½ÐÍè¤Ê¤¤¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ÏÆóÅ¾»°Å¾¤·¡¢¼¡Âè¤Ë²æ¡¹´ÑµÒ¤â¤¿¤À¤Î¡ÈÁ±ÎÉ¤Ê»ÔÌ±¡É¤Ç¤Ïµï¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦ÀïØË¡Ä
¢£½¤°ìÏ¯¡ÊÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ë
¥Þ¥Ã¥Ï¤Ç¶î¤±È´¤±¤ëÄ¶Ç»¸ü¤Ê98Ê¬¡£¶ÛÇ÷´¶¤¢¤ë¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¥é¥¸¥ª¤Ø¤Î¶¼Ç÷ÅÅÏÃ¡×¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¾×·âÅª·èÃå¤Þ¤Ç¡¢¿Ê¤à¤Û¤É¥¹¥ê¥ë¤¬Áý¤¹ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Ãã°ìÏº¡Ê±Ç²è¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¡Ë
¶ÛÇ÷¤Î98Ê¬´Ö¡£»ëÄ°Î¨Íß¤·¤µ¤Ë¡¢¤É¤óÄì¤Î¸µ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ËÄ©¤à¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë°¤Éô´²¤µ¤ó¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿§¤Ã¤Ý¤¤¤È¤Ï¡ª¡¡¸¶ºî±Ç²è¤«¤é¤ÎÂçÃÀ¤Ê²þÊÑ¤Ë¤è¤ê¡¢´ÑµÒ¤ò´¬¤¹þ¤à¡Ö»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¡×¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£º£¡¢²þ¤á¤Æ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤òÌä¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÎÉ¼Á¸ä³Úºî¡£
¢£SYO¡ÊÊª½ñ¤¡Ë
¥¨¥ó¥¿¥á¤ËÀ¸¤¤ë¼Ô¤Î¶¸µ¤¡¢°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤«¤é¾ÃÈñ¤¹¤ë²æ¡¹¤Î¶¸µ¤¡£¤¿¤À¤Î¶ÛÇ÷´¶¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÄËÎõ¤ÊÉ÷»É·à¡£
¢£ÂçÄÍ»Ëµ®¡Ê±Ç²è.comÉûÊÔ½¸Ä¹¡Ë
·à¾ì¤Î´ÑµÒ¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ»ö·ï¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ÎÌÜ·â¼Ô¤Ë¡£¸øÀµ¡¢¸øÊ¿¤È¤Ï¡©¡¡º£¤³¤½¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎËÜ¼Á¤òÌä¤¦¼î¶Ì¤Î98Ê¬¡£²¿¤è¤ê¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢¶¸µ¤¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯°¤Éô´²¤ÎÉ½¾ð¤¬ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¢£ÁýÅÄ¥æ¥ê¥ä¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
TV¶É¤Î¡Ö²ñ¼Ò°÷¡×¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¸øÊ¿¸øÀµ¤Ê»ÑÀª¤Ç¿¿¼Â¤ËÇ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¸¢ÎÏ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÉÔÀµ¤òµö¤µ¤º¡¢¿¿¼Â¤Ë¤»¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Î»ÈÌ¿¤ò·è¤·¤ÆËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥Èº²¤À¤È»ä¼«¿È¤â´Î¤ËÌÃ¤¸¤¿¡£
¢£±Ê°æÍÛ±¦¡ÊNPOË¡¿Í¥¢¥¯¥»¥×¥È¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡ÂåÉ½Íý»ö¡Ë
¤Þ¤µ¤ËÊ¶ÁèÃÏ¤Ç¤Î¸ò¾Ä¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¶ÛÄ¥´¶¡£ÌÊÌ©¤Ê·×²è¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤ÄÈÈ¿Í¤¬·«¤ê½Ð¤¹Í×µá¤Ï¼¡Âè¤ËËÜ¼Á¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë´ÑµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¢£ÈøºêÆî¡Ê±Ç²è¥Ê¥¿¥ê¡¼¡Ë
¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÉüµ¢¤ò·ü¤±¡¢¸µ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬ÇúÇËÈÈ¤ÈÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¼è¤ê°ú¤¡£Á±¿Í¤È¤â¡¢°¿Í¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Î½ªÈ×¡¢Èà¤¬»ëÄ°¼Ô¤ËÅê¤²¤«¤±¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£±óÆ£ÀéÎ¤¡ÊFILMAGAÊÔ½¸Ä¹¡Ë
Íîò°¤ì¤¿ÀÞËÜ¤«¤éÌî¿´¤¬°î¤ì½Ð¤ë½Ö´Ö¡¢µæ¶Ë¤Î¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£ÈÈ¿Í¤ÏÃ¯¡©¡¡ÌÜÅª¤Ï¡Ä¡©¡¡ÈÖÁÈ»ëÄ°¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¼¡¡¹¤Ë¶½Ì£¤Èµ¿Ìä¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£°ÂÁ´¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë·à¾ì¤Þ¤Ç¤¬Ä¥¤êµÍ¤á¤¿¶ÛÄ¥´¶¤ËÆÝ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë»É·ãÅª¤ÊºîÉÊ¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°¤Éô´²¤ÎÂåÉ½ºî¡¢ÇúÃÂ¡ª¡¡¡Ø¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¥»¥Ö¥ó¡ÙºÇ¿·Í½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÌ¿·ü¤±¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¡Ê¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¡Ë¡×¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¿Ê¹Ô¤ÇÉÁ¤¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£´Ú¹ñ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥½¥ê¥Ã¥É¥¹¥ê¥é¡¼¡Ø¥Æ¥í¡¤¥é¥¤¥Ö¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡§¥¥à¡¦¥Ó¥ç¥ó¥¦¡¢¼ç±é¡§¥Ï¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¡Ë¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÅ¸³«¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤â¡¢´û¤Ë¤É¤³¤«¤ËÇúÃÆ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊâ¤Ç¤â½Ð¤¿¤éÂ¨ÇúÇË¤È¤¤¤¦Ãæ¡¢ÆóÅ¾»°Å¾¤·¤Ê¤¬¤é¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ëÈÈ¿Í¤ÎÍ×µá¡¢¤½¤·¤Æ¼þÅþ¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¡Öæ«¡×¤Î¿ô¡¹¡£¤Ê¤¼¡¢ÀÞËÜ¤Ï»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡ÈÈ¿Í¤ÎÀµÂÎ¤ÈËÜÅö¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡©¡¡ÀÞËÜ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤¬À¸»à¤òÊ¬¤±¤ë¡£¤½¤Î¶Ë¸Â¾õÂÖ¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÁ´¹ñÌ±¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÞËÜ¤ò°¤Éô¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢ÀµµÁ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à7¡×¸½¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î°ÂÀÑ¤òÎµÀ±ÎÃ¡¢¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦·ë¾ë¤òÀ¸¸«°¦ÎÜ¡¢ÇúÇË¸½¾ì¤ÇÃæ·Ñ¤ò·Ò¤°ÀÞËÜ¤Î¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ëµ¼Ô¡¦°ËÅì¤ò°æÀîÍÚ¡¢»ëÄ°Î¨¤¬Á´¤Æ¤Î¡Ö¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à7¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Åì³¤ÎÓ¹ä»Ë¤òµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤¬±é¤¸¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á°¸¶¿ð¼ù¡¢Ê¿¸¶¥Æ¥Ä¡¢Æâ»³¹·µ±¡¢°ÂÆ£¶Ì·Ã¡¢Ê¿ÅÄËþ¤é¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¿Ø¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ö´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÅÏÊÕ°ìµ®¤¬Ì³¤á¤ë¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò´Ý¤´¤Èºî¤ê¹þ¤ß¡¢¥é¥¤¥Ö´¶¤òÅ°ÄìÅª¤Ë½Å»ë¤·¤ÆÊ£¿ô¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ëÆ±»þ»£±Æ¤ò¼Â¸½¡£ºÇÂç10Ê¬°Ê¾å¤ÎÄ¹²ó¤·»£±Æ¥·¡¼¥ó¤âÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢°µÅÝÅª¤Ê¡ÈËÜÊª¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢°¤Éô±é¤¸¤ëÀÞËÜ¤ÈÇúÇËÈÈ¤È¤Î¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤ÎÌ¿·ü¤±¤Î¸ò¾Ä¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤ºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡¤Î¤É¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤«¤éµÞÅ¾Ä¾²¼¡¢ÅÔÆâ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÇúÇË¥Æ¥í¤¬È¯À¸¡£°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢°ìµ¤¤ËÆüËÜÃæ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤Î»ö·ï¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¹Í¤¨¡¢¹ßÈÄ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¹ñÌ±Åª¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ö¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à7¡×¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÌÜÏÀ¤ß¡¢ÈÈ¿Í¤È¤ÎÆÈÀê¶ÛµÞÀ¸Ãæ·Ñ¤ËÄ©¤àÀÞËÜ¡£¤·¤«¤·¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ç¤ÎÇúÇË¤ä¿Í¼Á¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÇúÇËÈÈ¤Î»Å³Ý¤±¤¿¿ô¡¹¤Îæ«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÌî¿´¤Ï¤Ø¤·ÀÞ¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤µ¤¨¤âÈÈ¿Í¤Ë°®¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¶Ë¸Â¾õÂÖ¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢¼óÁê¤Ë¤è¤ë¼Õºá¤äË¡³°¤Ê½Ð±éÎÁ¤Ê¤É²á¾ê¤ÊÍ×µá¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÈÈ¿Í¤¬¡¢ÆÍÁ³¡Ö¤ªÁ°¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿¿¼Â¡×¤ò¹ðÇò¤·¤í¤ÈÀÞËÜ¤ËÇ÷¤ë¡£ÀÞËÜ¤Ë·ü¤±¤é¤ì¤¿µ¿ÏÇ¡¢Èà¤¬±£¤·¤Æ¤¤¤ë¿¿¼Â¤Ï¡¢¡ã¾×·â¤Î¥é¥¹¥È6Ê¬¡ä¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡½¡£
¡¡40Ç¯¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤Ç½é¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤ë°¤Éô¤¬¡¢ÌÜ¤ò¥®¥é¤Ä¤«¤»Ìî¿´¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤ëÀÞËÜ¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÂÎ¸½¡£É÷³Ê¤¢¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¡¢ÇúÇËÈÈ¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì³ëÆ£¤¹¤ë´íµ¡Åª¾õ¶·¤ò°µÅÝÅª¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£±ÇÁü¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï´é¤Ë·ì¤·¤Ö¤¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éÉÔµ¤Ì£¤Ë¾Ð¤¦ÀÞËÜ¤Î»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¸µ¤¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯°¤Éô¤Î»Ñ¤Ë»×¤ï¤º¥¾¥¯¥¾¥¯¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µ´¤Î·ÁÁê¤Ç¡ÖÀÞËÜ¤µ¤ó¡ª¡×¤È¶«¤Ö°ÂÀÑ¡ÊÎµÀ±¡Ë¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë·ë¾ë¡ÊÀ¸¸«¡Ë¡¢¤Ø¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¥À¥á¤À¡¼¡ª¡×¤È¶«¤ÖÅì³¤ÎÓ¡ÊµÈÅÄ¡Ë¤Ê¤É¡¢¼çÍ×¥¥ã¥éÁ´°÷¤¬¥¯¥»¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¡£Ì¿¤¬¤±¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Î¹ÔÊý¡¢ÀÞËÜ¤¬¹Ô¤¤Ä¤¯¶¸µ¤¤Î¥é¥¹¥È¤ò¡¢·à¾ì¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²ó¡¢ÁíÀª26Ì¾¤ÎÃøÌ¾¿Í¡õ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Àä»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£·Ý¿Í¤Î¤³¤¬¤±¤ó¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÈË×Æþ´¶¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡¡¼«Ê¬¤âÈÖÁÈ´ÑÍ÷¤Î°ì¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³·¿¤Î±Ç²è¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬°µÅÝÅª¡ª¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡¡¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡ª¡×¤È»¾¤¨¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Øº¬ËãÎ¤¤Ï¡Ö¿¿¼Â¤È¤Ï¡£ÊóÆ»¤È¤Ï¡£¥Æ¥í¥ê¥¹¥ÈVS¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÇ®¤¤Å¸³«¤Ë¡¢½ª»Ï¥É¥¥É¥¤·¤ÆÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¹ñ»³¥Ï¥»¥ó¤Ï¡Öº£¤³¤Î»þÂå¤ËÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¤ÎÌò³ä¡¢°ÕµÁ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¾×·âºî¡£ÊóÆ»¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ô¤È¤·¤ÆÈÈ¿Í¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤°¤µ¤ê¤ÈÆÍ¤»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÊóÆ»¤Îºß¤êÊý¡¢ÅÁ¤¨Êý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤«¤é¾ðÊó¤òÆÀ¤ë²æ¡¹»ëÄ°¼Ô¤â¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»ö¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È!!¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ï2·î7Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
ÃøÌ¾¿Í¡õ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë ºØÆ£»Ê¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë
¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀï¾ì¤Ç¤¹¡ª¡¡¾ðÊóÀï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ë¹½À®¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ë¡ª¡¡°¤Éô´²¤µ¤ó»Ï¤á¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ËºîÉÊ¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¾×·â¤Î¥é¥¹¥È¡¢°Â¿´¤·¤Æ·à¾ì¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó Ê¡ÅÄËãµ®¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤¢¤ëÊóÆ»ÈÖÁÈ¤ÎÉÁ¼Ì¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÀ¸ÊüÁ÷¤ò¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¸«ÆÏ¤±¤ë¤«¡©¡¡¥á¥Ç¥£¥¢ÎÑÍý¤òÌä¤ï¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤¤¤¦ºÇ¾®¸Â¤ÎÉñÂæ¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ëºÇÂç¸Â¤ÎÊª¸ì¡£
¢£³¿Äâ ¥¤¥ï¥¯¥é¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë
¡Ø¥Ä¥¤¤Æ¤ë¤¾¡¡¤³¤Î¥Ä¥¤ò³è¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡Ù¡£Âç¥Ô¥ó¥Á¤Î¾õ¶·¤ËÀÞËÜ¤µ¤ó¤¬¿´Ìö¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡¢·Ý¿Í¤Ë¤â¤¢¤ë°Û¾ï¤Ê´¶À¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ç½ª»Ï¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¶½Ê³¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Þ¤ºµÈËÜ¶½¶È¤Î·Ý¿Í¤Ë¤ÏÁ´°÷¸«¤Æ¤¯¤ì¤È»ä¤¬°ì¿Í°ì¿ÍÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÌ¿·ü¤±¤Î¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÌÜ·â¤¹¤ë¡©¡¡¤·¤Ê¤¤¡©
¢£¤É¤¤É¤¥¥ã¥ó¥× º´Æ£Ëþ½Õ¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¿ÊüÁ÷ºî²È¡Ë
À¸ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬1ÈÖ¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª¡¡ËÜÅö¤Ëµ¯¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êºø³Ð¤Ë´Ù¤ë¡ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡É¡£¥Æ¥ì¥Ó¤È¥é¥¸¥ª¡¢Î¾Êý¤ÎÎ¢¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÍ¤Î¤¿¤á¤Î±Ç²è¡ª
¢£¤³¤¬¤±¤ó¡Ê·Ý¿Í¡Ë
¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÈË×Æþ´¶¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡¡¼«Ê¬¤âÈÖÁÈ´ÑÍ÷¤Î°ì¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³·¿¤Î±Ç²è¡£¤³¤Î±Ç²è¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë±Ç²è³¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¿´¤ÎÄì¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬°µÅÝÅª¡ª¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡¡¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡ª
¢£´Øº¬ËãÎ¤¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë
¿¿¼Â¤È¤Ï¡£ÊóÆ»¤È¤Ï¡£¥Æ¥í¥ê¥¹¥ÈVS¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÇ®¤¤Å¸³«¤Ë¡¢½ª»Ï¥É¥¥É¥¤·¤ÆÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª
¢£¤¢¤ó¤³¡Ê±Ç²èÂç¹¥¤·Ý¿Í¡Ë
ÊüÁ÷»ö¸Î¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë!!¡¡º£¤Î»þÂå¤³¤ó¤Ê¤ÎÎ®¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤À¸ÊüÁ÷¤Ë¡¢0.0001ÉÃ¤âµ¤¤¬µÙ¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¶ÛÄ¥¤Î»å¤¬Ä¥¤ê¤ËÄ¥¤ë¶¸µ¤¤Î¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¤ò´Ñ¤¿¡ª¡¡¤³¤Î»ö·ï¡¢À§Èó·à¾ì¤Ç¥ê¥¢¥¿¥¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¾ºê·òÉ×¡Ê±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¡Ë
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸ýÄ´¤Ë¶¯¤¤´ãº¹¤·¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Æ¥í¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤ÄÀÃåÎäÀÅ¤µ¡£¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ãÉ÷ÎÓ²Ð»³¡ä¤Î¤´¤È¤·¡£ÀµµÁ´Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÍø¸ÊÅª¤ÊÀÞËÜÌò¤Ï¡¢°¤Éô´²¤Ë¤·¤«±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤³¥¿§¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡£Èà¤Î¿·¤¿¤ÊÂåÉ½ºî¤¬ÇúÃÂ¤À¡ª
¢£ÇØ¹ü¡Ê±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¡Ë
¤¢¤ÎÂç·æºî´Ú¹ñ±Ç²è¡Ø¥Æ¥í¡¢¥é¥¤¥Ö¡Ù¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎÁÍý¤¹¤ë¤Î¤«¤È´üÂÔ¤Ë¶»¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¶ºî¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÊû¤²¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê½øÈ×¤«¤é¡¢ÃæÈ×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÅ¸³«¡¢¤½¤·¤Æ½é¸«¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸¶ºî¤ò´Ñ¤Æ¤ëÊý¤Û¤ÉÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤ë¶¸µ¤Åª¤Ê¥é¥¹¥È¤ÈÊ¸¶ç¤Ê¤·¤ÎÅ¸³«¤Ë¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¡ª
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Þ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Ê¤ó¤À¡Ä¡×¤ÈÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¡¢º£¤Î¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¡¢·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±Ç²è¤È¤·¤Æ¡¢¸«Æ¨¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶»¤°¤éÄÏ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¡Ä
¢£¥Ò¥Ê¥¿¥«¡Ê±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¼Â¼Ì¡Ø´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡Ù¤ÎÅÏÊÕ°ìµ®´ÆÆÄ¤¬´Ú¹ñ±Ç²è¤Î·æºî¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¡ª¡¡¤½¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¹õ¡×¤¬±Ç¤¨¤ë²è¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¡ÖÀµ¤·¤¯¤Ê¤µ¡×¡Ö¼«¸ÊÀµÅö²½¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö´ßÊÕÏªÈ¼¤Î¤è¤¦¤Ê°¤Éô´²¡×¤¬ÇúÃÂ¡ª¡¡¡Ø¥À¡¼¥¯¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Î¤è¤¦¤Êµ½âÖ¤òµö¤µ¤Ê¤¤Êª¸ì¤ä¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡ÙÅª¤Ê°ì¿¨Â¨È¯¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤òµá¤á¤ëÊý¡¢É¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¢£ISO¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ø¥Æ¥í¡¢¥é¥¤¥Ö¡Ù¥ê¥á¥¤¥¯¤È¤¤¤¦¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¡¢º£ÆüÅª¤Ê¥¤¥·¥å¡¼¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÁÛÄê³°¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ÇÄ¶¤¨¤Æ¤¤¿¡£ÊóÆ»µ¡´Ø¤ÎÎÑÍý´Ñ¤¬»î¤µ¤ì¤ëºòº£¡¢¡Ö¸øÊ¿¤ÊÊóÆ»¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤·ÆÀ¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤¬½Å¤¯½Å¤¯¶Á¤¯¡£
¢£°¤ÉôÍ´Æó¡Ê¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¿ÇÐÍ¥¡¿¥â¥Ç¥ë¡Ë
À¸ÊóÆ»¤Ç¡¢²¿»þ¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢²þ¤á¤Æ»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ëÎ×¾ì´¶¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¹ñ»³¥Ï¥»¥ó¡Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
º£¤³¤Î»þÂå¤ËÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¤ÎÌò³ä¡¢°ÕµÁ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¾×·âºî¡£ÊóÆ»¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ô¤È¤·¤ÆÈÈ¿Í¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤°¤µ¤ê¤ÈÆÍ¤»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÊóÆ»¤Îºß¤êÊý¡¢ÅÁ¤¨Êý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤«¤é¾ðÊó¤òÆÀ¤ë²æ¡¹»ëÄ°¼Ô¤â¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»ö¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È!!
¢£µ×ÂåË¨Èþ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¼«Ê¬¤¬ÀÞËÜ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤È»×¤¦¤È¡¢¿È¤ÎÌÓ¤¬¤è¤À¤Ä¡£¤Ç¤â¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»ÈÌ¿¤ò´¶¤¸¤Æ¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ¨¤²½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊüÁ÷¤òÂ³¤±¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸½¾ì¤ÎÊý¤Ë¡¢·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£À¾Â¼¿¿Æó¡Ê·Ý¿Í¡¿¥³¥Ã¥È¥ó¡Ë
¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢¿Í¤ÏÀäÂÐ¤ËÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤¦¤Û¤É¤ÎÎ×¾ì´¶¤ò¤â¤Ã¤¿µ¿»÷ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë±Ç²è¡£¤È¤Ë¤«¤¯±Ç²è¤ËË×Æþ¤·¡¢¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤âÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿´Äì¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
¢£ÀÐ°æÃ£Ìé¡Ê¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô ÉûÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢±Ç²è¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£¡È¥á¥Ç¥£¥¢¡É¤Îºß¤êÊý¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë°ìºî¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÌäÅúÌµÍÑ¤Ë98Ê¬´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë²÷ºî¡ª¡¡¡Ø´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò´°àú¤Ê¼Â¼Ì²½¤ËÆ³¤¤¤¿ÅÏÊÕ°ìµ®´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÆüËÜ±Ç²è³¦¤Ë·ç¤«¤»¤ÌÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¢£¿Í´Ö¿©¤Ù¿©¤Ù¥«¥¨¥ë¡Ê¿Í¶ô¤¤¥Ä¥¤¥Ã¥¿¥é¡¼¡Ë
¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥Æ¥´¥í¥¥ã¥¹¥¿¡¼°¤Éô´² VS ÇúÇËÈÈ¡¢À¸ÊüÁ÷°ìËÜ¾¡Éé¡ª¡ª¡ª¡¡¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ëÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢ÏÃ¤òÅ¾¤¬¤·¤Þ¤¯¤ê¶ÛÇ÷´¶¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤¡£º®Íð¡¦¾ÇÁç¤«¤é¿®Ç°¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëÅ¸³«¤¬¶»¤Ë¹þ¤ß¾å¤²¤ë¡£¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿µ¤Ç÷¤ò´¶¤¸¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹!!
¢£Ëö×¢ËöÂ¢¡Ê¥¸¥ã¥ó¥ë±Ç²èÂç¹¥¤¥Ä¥¤¥Ã¥¿¥é¡¼¡Ë
ÇúÃÆËâ¤«¤é¸ò¾Ä¿Í¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎçåÆñ¿É¶ì¡¢¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÈà¼«¿È¤ä´Ø·¸¼Ô¤âÁ´°÷¡È¥¯¥»¼Ô¡É¤È¤¤¤¦°Ç¿¼¤µ¡Ä¡È»ëÄ°¼Ô¡É¤Ï¸«¼é¤ë¤³¤È¤·¤«½ÐÍè¤Ê¤¤¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ÏÆóÅ¾»°Å¾¤·¡¢¼¡Âè¤Ë²æ¡¹´ÑµÒ¤â¤¿¤À¤Î¡ÈÁ±ÎÉ¤Ê»ÔÌ±¡É¤Ç¤Ïµï¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦ÀïØË¡Ä
¢£½¤°ìÏ¯¡ÊÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ë
¥Þ¥Ã¥Ï¤Ç¶î¤±È´¤±¤ëÄ¶Ç»¸ü¤Ê98Ê¬¡£¶ÛÇ÷´¶¤¢¤ë¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¥é¥¸¥ª¤Ø¤Î¶¼Ç÷ÅÅÏÃ¡×¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¾×·âÅª·èÃå¤Þ¤Ç¡¢¿Ê¤à¤Û¤É¥¹¥ê¥ë¤¬Áý¤¹ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Ãã°ìÏº¡Ê±Ç²è¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¡Ë
¶ÛÇ÷¤Î98Ê¬´Ö¡£»ëÄ°Î¨Íß¤·¤µ¤Ë¡¢¤É¤óÄì¤Î¸µ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ËÄ©¤à¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë°¤Éô´²¤µ¤ó¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿§¤Ã¤Ý¤¤¤È¤Ï¡ª¡¡¸¶ºî±Ç²è¤«¤é¤ÎÂçÃÀ¤Ê²þÊÑ¤Ë¤è¤ê¡¢´ÑµÒ¤ò´¬¤¹þ¤à¡Ö»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¡×¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£º£¡¢²þ¤á¤Æ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤òÌä¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÎÉ¼Á¸ä³Úºî¡£
¢£SYO¡ÊÊª½ñ¤¡Ë
¥¨¥ó¥¿¥á¤ËÀ¸¤¤ë¼Ô¤Î¶¸µ¤¡¢°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤«¤é¾ÃÈñ¤¹¤ë²æ¡¹¤Î¶¸µ¤¡£¤¿¤À¤Î¶ÛÇ÷´¶¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÄËÎõ¤ÊÉ÷»É·à¡£
¢£ÂçÄÍ»Ëµ®¡Ê±Ç²è.comÉûÊÔ½¸Ä¹¡Ë
·à¾ì¤Î´ÑµÒ¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ»ö·ï¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ÎÌÜ·â¼Ô¤Ë¡£¸øÀµ¡¢¸øÊ¿¤È¤Ï¡©¡¡º£¤³¤½¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎËÜ¼Á¤òÌä¤¦¼î¶Ì¤Î98Ê¬¡£²¿¤è¤ê¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢¶¸µ¤¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯°¤Éô´²¤ÎÉ½¾ð¤¬ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¢£ÁýÅÄ¥æ¥ê¥ä¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
TV¶É¤Î¡Ö²ñ¼Ò°÷¡×¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¸øÊ¿¸øÀµ¤Ê»ÑÀª¤Ç¿¿¼Â¤ËÇ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¸¢ÎÏ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÉÔÀµ¤òµö¤µ¤º¡¢¿¿¼Â¤Ë¤»¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Î»ÈÌ¿¤ò·è¤·¤ÆËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥Èº²¤À¤È»ä¼«¿È¤â´Î¤ËÌÃ¤¸¤¿¡£
¢£±Ê°æÍÛ±¦¡ÊNPOË¡¿Í¥¢¥¯¥»¥×¥È¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡ÂåÉ½Íý»ö¡Ë
¤Þ¤µ¤ËÊ¶ÁèÃÏ¤Ç¤Î¸ò¾Ä¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¶ÛÄ¥´¶¡£ÌÊÌ©¤Ê·×²è¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤ÄÈÈ¿Í¤¬·«¤ê½Ð¤¹Í×µá¤Ï¼¡Âè¤ËËÜ¼Á¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë´ÑµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¢£ÈøºêÆî¡Ê±Ç²è¥Ê¥¿¥ê¡¼¡Ë
¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÉüµ¢¤ò·ü¤±¡¢¸µ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬ÇúÇËÈÈ¤ÈÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¼è¤ê°ú¤¡£Á±¿Í¤È¤â¡¢°¿Í¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Î½ªÈ×¡¢Èà¤¬»ëÄ°¼Ô¤ËÅê¤²¤«¤±¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£±óÆ£ÀéÎ¤¡ÊFILMAGAÊÔ½¸Ä¹¡Ë
Íîò°¤ì¤¿ÀÞËÜ¤«¤éÌî¿´¤¬°î¤ì½Ð¤ë½Ö´Ö¡¢µæ¶Ë¤Î¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£ÈÈ¿Í¤ÏÃ¯¡©¡¡ÌÜÅª¤Ï¡Ä¡©¡¡ÈÖÁÈ»ëÄ°¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¼¡¡¹¤Ë¶½Ì£¤Èµ¿Ìä¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£°ÂÁ´¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë·à¾ì¤Þ¤Ç¤¬Ä¥¤êµÍ¤á¤¿¶ÛÄ¥´¶¤ËÆÝ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë»É·ãÅª¤ÊºîÉÊ¡£