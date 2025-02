過去最大規模！『攻殻機動隊』30周年展、歴代アニメを網羅した大規模展示が2026年東京で開催

1995年に公開された劇場アニメ『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』の30周年を記念し、2026年に東京でシリーズ初となる横断展覧会が開催されることが決定した。本展は、過去最大規模の展示内容となり、歴代アニメシリーズの名シーンや制作資料を一堂に集める。ファンのみならず、これまで作品に触れたことのない人々にとっても、その魅力を体感できる貴重な機会となるだろう。



本展は、1989年に漫画家・士郎正宗氏が『ヤングマガジン海賊版』で発表した原作漫画『攻殻機動隊』を基に、これまで制作されてきた全アニメシリーズを横断的に振り返る初の大規模展覧会である。2026年に放送予定の新作TVアニメ『攻殻機動隊(仮)』のアニメーション制作を手掛けるサイエンスSARUや、長年『攻殻機動隊』のアニメーションを制作してきたProduction I.Gの全面協力のもと、過去最大規模の展示が行われる予定だ。



本展では、これまでに制作された歴代アニメシリーズの貴重な資料が多数展示される。1995年の劇場アニメ『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』(監督:押井守)をはじめ、2002年のTVアニメ『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』(監督:神山健治)、2004年の劇場アニメ『イノセンス』(監督:押井守)、2013年のOVA『攻殻機動隊 ARISE』(総監督:黄瀬和哉)、2020年の配信アニメ『攻殻機動隊 SAC_2045』(監督:神山健治、荒牧伸志)、そして2026年に放送予定の新作TVアニメまで、シリーズを網羅した展示が予定されている。



また、展覧会の発表に伴い、ティザービジュアルも公開された。このビジュアルは、シリーズの象徴的なキャラクターである草薙素子のアニメ原画に、各作品の名シーンが散りばめられたデザインとなっている。2月1日から公式SNSで行われていた謎のカウントダウンと相まって、ファンの間で大きな話題となった。



さらに、『攻殻機動隊』シリーズは国内のみならず海外でも高く評価されており、サイバーパンクというジャンルの先駆けとして、映像美や哲学的なテーマが多くのクリエイターに影響を与えてきた。本展では、そうした国際的な評価にも焦点を当て、作品の魅力を深く掘り下げる展示が行われる予定である。



本展は2026年に開催予定で、詳細な日程は後日発表される。今後の情報は、作品公式グローバルサイトおよび公式SNSで随時公開される予定だ。



『攻殻機動隊』シリーズ30周年を記念し、2026年に東京で開催されるシリーズ初の横断展覧会。過去最大規模の展示となり、歴代アニメの名シーンや制作資料を堪能できる貴重な機会となる。これまでのファンはもちろん、新たに『攻殻機動隊』の世界に触れる人にとっても見逃せないイベントだ。



公式グローバルサイト:https://theghostintheshell.jp

公式X(@thegitsofficial):https://twitter.com/thegitsofficial

公式Instagram(@theghostintheshellofficial):https://www.instagram.com/theghostintheshellofficial/

公式YouTube(@GhostintheShellChannel):https://www.youtube.com/@GhostintheShellChannel