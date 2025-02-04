Èá¤·¤à¾®¿Í¤Î²£¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿²¦»Ò¤È¤Í¤³¡£ÇòÀãÉ±¤¬Ì²¤ê¤«¤é³Ð¤á¤¿ÊýË¡¤Ï¡©¡ÚÇòÀãÉ±¤È¤Í¤³¡Û¡¿¤ß¤Ã¤±¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·®
¡Ø¤ß¤Ã¤±¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¡Ê¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢/KADOKAWA¡ËÂè14²ó¡ÚÁ´18²ó¡Û
¡Ø¤ß¤Ã¤±¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¤â¤·¤â¡¢¤Í¤³¤¬¤¢¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¡Ä¡© ÇòÀãÉ±¡¢¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¢¸»»áÊª¸ì¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÌ¾¤ÊÀÎÏÃ¤äÆ¸ÏÃ¤Ë¤Í¤³¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡ª ÁÇÅ¨¤ÊÆ¸ÏÃ¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤Í¤³¤¿¤Á¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ë¡ª ¤Í¤³¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤ä¡¢¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤Í¤³¤¢¤ë¤¢¤ë¤âÅÐ¾ì¡£¤Í¤³¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É!? Æ¸ÏÃ¡ß¤Í¤³¤Î¤æ¤ë¤¯¤ÆÌþ¤µ¤ì¤ë¤Í¤³¤Þ¤ó¤¬¡Ø¤ß¤Ã¤±¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤ò¡¢¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆÏ¢ºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤ß¤Ã¤±¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¤â¤·¤â¡¢¤Í¤³¤¬¤¢¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¡Ä¡© ÇòÀãÉ±¡¢¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¢¸»»áÊª¸ì¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÌ¾¤ÊÀÎÏÃ¤äÆ¸ÏÃ¤Ë¤Í¤³¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡ª ÁÇÅ¨¤ÊÆ¸ÏÃ¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤Í¤³¤¿¤Á¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ë¡ª ¤Í¤³¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤ä¡¢¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤Í¤³¤¢¤ë¤¢¤ë¤âÅÐ¾ì¡£¤Í¤³¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É!? Æ¸ÏÃ¡ß¤Í¤³¤Î¤æ¤ë¤¯¤ÆÌþ¤µ¤ì¤ë¤Í¤³¤Þ¤ó¤¬¡Ø¤ß¤Ã¤±¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤ò¡¢¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆÏ¢ºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£