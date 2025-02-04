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気象台は、午後6時14分に、大雪警報を鹿児島市、阿久根市、出水市、指宿市、薩摩川内市、日置市、霧島市、南さつま市、南九州市、伊佐市、姶良市、さつま町、湧水町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】鹿児島県・鹿児島市、阿久根市、出水市、指宿市、薩摩川内市、日置市などに発表

薩摩地方では、5日未明から5日昼前まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□大雪警報【発表】
　積雪　5日未明から5日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　15cm

■阿久根市
□大雪警報【発表】
　積雪　5日未明から5日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　15cm

■出水市
□大雪警報【発表】
　積雪　5日未明から5日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　15cm

■指宿市
□大雪警報【発表】
　積雪　5日未明から5日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　15cm

■薩摩川内市
□大雪警報【発表】
　積雪　5日未明から5日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　15cm

■日置市
□大雪警報【発表】
　積雪　5日未明から5日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　15cm

■霧島市
□大雪警報【発表】
　積雪　5日未明から5日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　15cm

■南さつま市
□大雪警報【発表】
　積雪　5日未明から5日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　15cm

■南九州市
□大雪警報【発表】
　積雪　5日未明から5日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　15cm

■伊佐市
□大雪警報【発表】
　積雪　5日未明から5日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　15cm

■姶良市
□大雪警報【発表】
　積雪　5日未明から5日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　15cm

■さつま町
□大雪警報【発表】
　積雪　5日未明から5日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　15cm

■湧水町
□大雪警報【発表】
　積雪　5日未明から5日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm