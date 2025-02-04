【大雪警報】鹿児島県・鹿児島市、阿久根市、出水市、指宿市、薩摩川内市、日置市などに発表
気象台は、午後6時14分に、大雪警報を鹿児島市、阿久根市、出水市、指宿市、薩摩川内市、日置市、霧島市、南さつま市、南九州市、伊佐市、姶良市、さつま町、湧水町に発表しました。
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薩摩地方では、5日未明から5日昼前まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□大雪警報【発表】
積雪 5日未明から5日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 15cm
■阿久根市
□大雪警報【発表】
積雪 5日未明から5日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 15cm
□大雪警報【発表】
積雪 5日未明から5日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 15cm
■指宿市
□大雪警報【発表】
積雪 5日未明から5日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 15cm
■薩摩川内市
□大雪警報【発表】
積雪 5日未明から5日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 15cm
■日置市
□大雪警報【発表】
積雪 5日未明から5日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 15cm
■霧島市
□大雪警報【発表】
積雪 5日未明から5日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 15cm
■南さつま市
□大雪警報【発表】
積雪 5日未明から5日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 15cm
■南九州市
□大雪警報【発表】
積雪 5日未明から5日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 15cm
■伊佐市
□大雪警報【発表】
積雪 5日未明から5日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 15cm
■姶良市
□大雪警報【発表】
積雪 5日未明から5日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 15cm
■さつま町
□大雪警報【発表】
積雪 5日未明から5日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 15cm
■湧水町
□大雪警報【発表】
積雪 5日未明から5日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm