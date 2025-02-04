¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®4Ç¯ÌÜ¥Ï¥â¥ó¥É¡¢³Ð¸ç¤Î¶âÈ±¥Ø¥¢¡¼¡Ö¤è¤êµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡×¡¡192¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È±¦ÏÓ
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê4Æü¡¢ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®4Ç¯ÌÜ¡¢¥Ï¥â¥ó¥ÉÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤¬¶âÈ±¥Ø¥¢¡¼¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Ï4Ç¯ÌÜ¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Îý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤è¤êµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¡Â©¹Ó¤¯¶âÈ±¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£1·î30Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿ä¨ºêµÜ¤ÎÉ¬¾¡µ§´ê¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢·è°Õ¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Àã¤¬Éñ¤¦Ãæ¡¢400¥á¡¼¥È¥ëÁö¤Ê¤É¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2022Ç¯¤Ë°¦É²¡¦ÄëµþÂè¸Þ¹â¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¹â¹»¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÅê¼ê¤ò»Ï¤á¤¿±¦ÏÓ¤Ç¡¢192¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬Éð´ï¤À¡£
¡¡¤³¤Î3Ç¯´Ö¤ÇµåÂ®¤Ï4¥¥í¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ149¥¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢2·³¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ëºò¥ª¥Õ¤Ï¡Ö´íµ¡´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£°éÀ®Áª¼ê¤ÏÆþÃÄ¤«¤é3Ç¯¤Ç»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤À¡£°éÀ®¤ÇºÆ·ÀÌó¤ò¤·¤¿º£µ¨¤Ï¡¢¾¡Éé¤ÎÇ¯¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢½éÆü¤Î1Æü¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î¤ß¤ò50µåÅê¤¸¤¿¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µåÂ®¤Èµå°Ò¤ò½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÎÏ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤Î¸å¤Î¸ÄÊÌÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¤Æ½¤Àµ¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ï2·³½Ð¾ì¡£¡Ö¾Ç¤ê¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Ì¡²è¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥ä¿Í¤Î¤è¤¦¤ËàÀïÆ®ÎÏ¾å¾ºá¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë