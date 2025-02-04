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気象台は、午後6時6分に、波浪警報を金沢市、小松市、加賀市、かほく市、白山市、能美市、内灘町に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】石川県・金沢市、小松市、加賀市、かほく市、白山市、能美市などに発表

加賀では、大雪に警戒してください。石川県では、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□大雪警報
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　60cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□波浪警報【発表】
　5日未明から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　5日夕方
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　6日にかけて警戒

■小松市
□大雪警報
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　60cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□波浪警報【発表】
　5日未明から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　5日夕方
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　6日にかけて警戒

■輪島市
□波浪警報
　4日夜遅くから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　5日夕方
　予想最大波高　6m

■珠洲市
□波浪警報
　4日夜遅くから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　5日夕方
　予想最大波高　6m

■加賀市
□大雪警報
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　60cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□波浪警報【発表】
　5日未明から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　5日夕方
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　6日にかけて警戒

■羽咋市
□波浪警報
　4日夜遅くから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　5日夕方
　予想最大波高　6m

■かほく市
□大雪警報
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　60cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□波浪警報【発表】
　5日未明から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　5日夕方
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　6日にかけて警戒

■白山市
□大雪警報
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　60cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□波浪警報【発表】
　5日未明から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　5日夕方
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　6日にかけて警戒

■能美市
□大雪警報
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　60cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□波浪警報【発表】
　5日未明から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　5日夕方
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　6日にかけて警戒

■野々市市
□大雪警報
　積雪　5日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

■川北町
□大雪警報
　積雪　5日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

■津幡町
□大雪警報
　積雪　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　60cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　6日にかけて警戒

■内灘町
□大雪警報
　積雪　5日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

□波浪警報【発表】
　5日未明から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　5日夕方
　予想最大波高　6m

■志賀町
□波浪警報
　4日夜遅くから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　5日夕方
　予想最大波高　6m

■宝達志水町
□波浪警報
　4日夜遅くから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　5日夕方
　予想最大波高　6m