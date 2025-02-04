【波浪警報】石川県・金沢市、小松市、加賀市、かほく市、白山市、能美市などに発表
気象台は、午後6時6分に、波浪警報を金沢市、小松市、加賀市、かほく市、白山市、能美市、内灘町に発表しました。
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加賀では、大雪に警戒してください。石川県では、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□大雪警報
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 60cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□波浪警報【発表】
5日未明から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 5日夕方
予想最大波高 6m
6日にかけて警戒
■小松市
□大雪警報
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 60cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□波浪警報【発表】
5日未明から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 5日夕方
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
6日にかけて警戒
■輪島市
□波浪警報
4日夜遅くから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 5日夕方
予想最大波高 6m
■珠洲市
□波浪警報
4日夜遅くから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 5日夕方
予想最大波高 6m
■加賀市
□大雪警報
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 60cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□波浪警報【発表】
5日未明から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 5日夕方
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
6日にかけて警戒
■羽咋市
□波浪警報
4日夜遅くから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 5日夕方
予想最大波高 6m
■かほく市
□大雪警報
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 60cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□波浪警報【発表】
5日未明から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 5日夕方
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
6日にかけて警戒
■白山市
□大雪警報
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 60cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□波浪警報【発表】
5日未明から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 5日夕方
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
6日にかけて警戒
■能美市
□大雪警報
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 60cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□波浪警報【発表】
5日未明から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 5日夕方
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
6日にかけて警戒
■野々市市
□大雪警報
積雪 5日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
■川北町
□大雪警報
積雪 5日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
■津幡町
□大雪警報
積雪 5日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 60cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
6日にかけて警戒
■内灘町
□大雪警報
積雪 5日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
□波浪警報【発表】
5日未明から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 5日夕方
予想最大波高 6m
■志賀町
□波浪警報
4日夜遅くから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 5日夕方
予想最大波高 6m
■宝達志水町
□波浪警報
4日夜遅くから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 5日夕方
予想最大波高 6m