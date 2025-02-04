¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¥¡¼¶É½é´§ÈÖÁÈ¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÆ©ÌÀ¿Í´Ö¡É¤Ë
¡¡Ê¿Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷Ãæ¤Î¿·´¶³Ð¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¾¡¼¥ó¡Ø¥Ð¥é¥Ð¥éÂçºîÀï¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÏÈ¡Ø¥Ð¥é¥Ð¥é¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¡Ù¡ÊËè½µ·î¡ÁÌÚÍË¡¡¿¼2¡§54¡¡¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤è¤ê¡¢2·î¤Î¿·¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÌÚÍË¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡ØÇ¾¶Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¡Æ©ÌÀ¿Í´Ö¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¼Ì¿¿¡Û²¿¤Î½¸¤¤¡©¾×·â¤ÎÁø¶ø¤ò¤¹¤ë¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡õDen
¡¡Ëè·î¡¢ÍËÆü¤´¤È¤Ë¿·´ë²è¤ò¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤È¤·¤ÆÀ©ºî¡õ4½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»î¤ß¤Ç¡¢ºòÇ¯4·î ¤«¤é¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ð¥é¥Ð¥é¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¡Ù¡£2·î¤Ï¤Û¤«¡¢²ÐÍË¡ØË¿½ê¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¡¢¿åÍË¡Øº£¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª³¤³°´í¸±¥¨¥ê¥¢¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¢§ÈÖÁÈ¾ÜºÙ
¡ØÇ¾¶Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¡Æ©ÌÀ¿Í´Ö¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡Ù
MC¡§¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¡Ö¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡×¥¡¼¶É½é´§ÈÖÁÈ¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Æ©ÌÀ¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ëÇ½ÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿!?¤½¤ÎÆÃ¼ì¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤¬¿Í¡¹¤Ë¥¤¥¿¥º¥é¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤°ìÈÌ¿Í¤«¤é¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤½¤·¤Æ·ëº§¼°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿·ÉØ¤â¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡Ä¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¾Ð¤ï¤»¤ë¡ÖÇ¾¶Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¡£
¡ÚMC ¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥¡¼¶É½é¤á¤Æ¤Î´§ÈÖÁÈ¡£´§ÈÖÁÈ¤È¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÈÆ©ÌÀ¿Í´Ö¤È¤Ï¡©¡É·ë¶É²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ©ÌÀ¿Í´Ö¤Ã¤Æ±ü¿¼¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£°ì¸À¤Ç¤ÏÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤ÎÇ¾¤òÃÃ¤¨¤ë¡¢È¿±þÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÚÈÖÁÈ¼Ì¿¿¡Û²¿¤Î½¸¤¤¡©¾×·â¤ÎÁø¶ø¤ò¤¹¤ë¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡õDen
¡¡Ëè·î¡¢ÍËÆü¤´¤È¤Ë¿·´ë²è¤ò¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤È¤·¤ÆÀ©ºî¡õ4½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»î¤ß¤Ç¡¢ºòÇ¯4·î ¤«¤é¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ð¥é¥Ð¥é¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¡Ù¡£2·î¤Ï¤Û¤«¡¢²ÐÍË¡ØË¿½ê¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¡¢¿åÍË¡Øº£¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª³¤³°´í¸±¥¨¥ê¥¢¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡ØÇ¾¶Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¡Æ©ÌÀ¿Í´Ö¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡Ù
MC¡§¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¡Ö¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡×¥¡¼¶É½é´§ÈÖÁÈ¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Æ©ÌÀ¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ëÇ½ÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿!?¤½¤ÎÆÃ¼ì¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤¬¿Í¡¹¤Ë¥¤¥¿¥º¥é¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤°ìÈÌ¿Í¤«¤é¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤½¤·¤Æ·ëº§¼°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿·ÉØ¤â¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡Ä¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¾Ð¤ï¤»¤ë¡ÖÇ¾¶Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¡£
¡ÚMC ¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥¡¼¶É½é¤á¤Æ¤Î´§ÈÖÁÈ¡£´§ÈÖÁÈ¤È¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÈÆ©ÌÀ¿Í´Ö¤È¤Ï¡©¡É·ë¶É²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ©ÌÀ¿Í´Ö¤Ã¤Æ±ü¿¼¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£°ì¸À¤Ç¤ÏÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤ÎÇ¾¤òÃÃ¤¨¤ë¡¢È¿±þÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£