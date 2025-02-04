¡Ö2³¬¤«¤é½Ð²Ð¤·1¿Í¤¬Æ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¡×ÁÛÄê¤Ë¹áÀî¸©Æâ¤Î¾ÃËÉÂâ¤¬Êü¿å¤ä¿ÍÌ¿µß½õ¤Îµ»½Ñ¤ò¶¥¤¦
¤³¤ÎÅß¤ÏÎãÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ²ÐºÒ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¹áÀî¸©¤Ç¤¹¡£¸©Æâ³ÆÃÏ¤Î¾ÃËÉÂâ¤¬¡¢Êü¿å¤ä¿ÍÌ¿µß½õ¤Îµ»½Ñ¤ò¶¥¤¦Âç²ñ¤¬¹â¾¾»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö2³¬¤«¤é½Ð²Ð¤·1¿Í¤¬Æ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¡×ÁÛÄê¤Ë¹áÀî¸©Æâ¤Î¾ÃËÉÂâ¤¬Êü¿å¤ä¿ÍÌ¿µß½õ¤Îµ»½Ñ¤ò¶¥¤¦
¡Ö·úÊª²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´í¸±¤Ç¤¹¤Î¤ÇÉÕ¶á¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ï²ÐºÒ·úÊª¤Ë¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Âç²ñ¤Ï¡¢Ê£»¨¡¦Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëºÒ³²¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÂÑ²Ð½»Âð¤Î2³¬¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢1¿Í¤¬Æ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¤È¤ÎÁÛÄê¤Ç¡¢¹áÀî¸©¤Î9¤Ä¤Î¾ÃËÉËÜÉô¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾ÃËÉÂâ°÷¤¬4¿Í1ÁÈ¤Ë¤Ê¤ê¡¢5Ê¬30ÉÃ¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤ÇÆü¤´¤íÇÝ¤Ã¤¿Êü¿å¤Èµß½õ¤Îµ»½Ñ¤ò¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(¹â¾¾»Ô¾ÃËÉ¶É¡¡·ßºêÀ¿¼¡Ä¹)
¡Ö·±Îý¤òÄÌ¤·¤Æ¾Ã²Ð³èÆ°¡¦µß½õ³èÆ°¤ò¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
·±Îý¤Ï°ÂÁ´À¤ä¿×Â®À¤Ê¤É¤¬¿³ºº¤µ¤ì¡¢¹â¾¾»Ô¾ÃËÉ¶É¤¬ºÇÍ¥½¨¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£