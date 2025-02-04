ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×¤ò¼õ¤±¡¡²¬»³¸©¤¬´ÉÍý¤¹¤ë²¼¿åÆ»´É¤Î¶ÛµÞÅÀ¸¡¤Ø¡¡Ä¾¶á¤ÎÄê´üÅÀ¸¡¤Ç¤Ï°Û¾ï¤Ê¤·
ºë¶Ì¸©¤Çµ¯¤¤¿²¼¿åÆ»´É¤ÎÇËÂ»¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ»Ï©´ÙË×¤ò¼õ¤±¡¢²¬»³¸©¤Î°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤Ï¡¢¤¤ç¤¦(4Æü)¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¸©¤¬´ÉÍý¤¹¤ë²¼¿åÆ»´É¤Ç¶ÛµÞÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×¤ò¼õ¤±¡¡²¬»³¸©¤¬´ÉÍý¤¹¤ë²¼¿åÆ»´É¤Î¶ÛµÞÅÀ¸¡¤Ø¡¡Ä¾¶á¤ÎÄê´üÅÀ¸¡¤Ç¤Ï°Û¾ï¤Ê¤·
(°Ë¸¶ÌÚÎ´ÂÀ²¬»³¸©ÃÎ»ö)
¡Ö²¼¿åÆ»¡Ê´É¡Ë¤¬ËèÇ¯Ï·µà²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡×
Àè·î(1·î)28Æü¡¢ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Ç¡¢²¼¿åÆ»´É¤ÎÇËÂ»¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÆ»Ï©´ÙË×¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹ñ¤ÏÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ±ÄøÅÙ¤Îµ¬ÌÏ¤Î²¼¿åÆ»´É¤ÇÉå¿©¤Ê¤É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¶ÛµÞÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬»³¸©¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÌó20¥¥í¤Î»ùÅç¸ÐÎ®°è²¼¿åÆ»¤Î²¼¿åÆ»´É¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ¬ÌÏ¤¬¶á¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤¬¤¤ç¤¦¶ÛµÞÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÄø¤äÊýË¡¤ÏÄ´À°Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸©¤Ç¤Ï5Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢²¼¿åÆ»´É¤ÎÄê´üÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¾¶á¤ÎÅÀ¸¡¤Ç¤Ï°Û¾ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£