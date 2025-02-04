µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦¸ãÊýÍ¤Ì¾¡¢°å»Õ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¼õ¤±¤¿MRI¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡Ö2¡Á3Ëü¤¯¤é¤¤¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¸ãÊýÍ¤Ì¾¤¬2Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£°å»Õ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¼õ¤±¤¿MRI¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÆý¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤¹¤ëÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê51¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¸ãÊý¤Ï¡Ö1·î4Æü¤Ë¼õ¤±¤¿MRI¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¸¡ºº·ë²Ì¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÑ»æ¤ò¸ø³«¤·¡Ö·ë¶É°Û¾ï¤Ê¡¼¤· ¤á¤Þ¤¤¤Î¸¶°ø¤ÏÊ¬¤«¤é¤º¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¸µ¤«¤é¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï °Â¿´ÎÁ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¼õ¤±¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡©¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î°Â¿´ÎÁ¡×¡Ö2¡Á3Ëü¤¯¤é¤¤¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Î¤¦¤Î¿Ç»¡ÎÁ¤âÆþ¤ì¤Æ6Àé±ßÂæ¤ÇºÑ¤ó¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤á¤Þ¤¤ÂÐºö¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç²¿¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âÁ´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼è¤ê¹ç¤¨¤º¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£