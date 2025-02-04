¡Ö²È·×¤Ï»ä¤¬Á´Éô¤Þ¤È¤á¤Æ¡È¥¸¥ã¥¤¥¢¥óÊý¼°¡É¤Ç¡×Åê»ñ½é¿´¼Ô¤Î¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Æ£ËÜÈþµ®¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤¬Åê»ñÎò15Ç¯¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤È¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤¬¡¢²È·×¤ÎÈëÌ©¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê»ñ½é¿´¼Ô¤Î¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Æ£ËÜÈþµ®¤µ¤ó¤ÈÅê»ñÎò15Ç¯¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤¬¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£ËÜÈþµ®¤µ¤ó¡§
2Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤Ë¤ä¤Ã¤ÈNISA¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤ÀÊÙ¶¯Ãæ¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÁ´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡Ä¡£
¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤µ¤ó¡§
¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤âÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÉ¾²Á¤ÏÈùÌ¯¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åê»ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¶°ìÎ®¤À¤Í¡£
»ñ»º¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿·õ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯Æ£ËÜ¤µ¤ó¡£
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢É×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤«¤é²È·×¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
Æ£ËÜÈþµ®¤µ¤ó¡§
¤´¼ç¿Í¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Åê»ñ¤È¤«Á´Á³¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬Á´Éô¤Þ¤È¤á¤Æ¡È¥¸¥ã¥¤¥¢¥óÊý¼°¡É¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¿¤Ö¤ó¼«Ê¬¤ÎÃù¶â¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤ë¤«¤â¤¢¤ó¤Þ¤êÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊQ. Á´ÉôÇã¤¦¤ª¶â¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡Ë¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡£