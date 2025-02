お部屋探しのエイブルでは、2025年2月3日(月)〜2月17日(月)までの期間、エイブル公式X(旧Twitter)にてプレゼントキャンペーンを開催!

エイブル公式X(旧Twitter)をフォローし、対象の投稿をリポストすると、抽選で25名にエイブルオリジナル『ピーター・パン』デザインステンレスボトル・ボールペンのセットが当たります☆

エイブルオリジナル『ピーター・パン』デザインステンレスボトル・ボールペンプレゼントキャンペーン

© Disney

実施期間:2025年2月3日(月)〜2月17日(月)23:59まで

当選人数:抽選合計25名

応募条件:

1)エイブル公式Xアカウントをフォローしていること

2)実施期間内に対象のキャンペーン投稿をリポストしていること

キャンペーン参加方法:

1)エイブル公式X @able826 (旧:Twitter)をフォロー

2)実施期間内に対象のキャンペーン投稿をリポスト

3)当選結果はその場でお知らせ。さらに、参加された方にはもれなく全員に待ち受け画像をプレゼント

キャペーン特設サイト:https://www.able.co.jp/campaign/hello-happiness/hellospring

オフィスや学校で使えるアイテムがその場で当たる

抽選で25名様にエイブルオリジナル『ピーター・パン』デザインの

ステンレスボトルとボールペンをセットでプレゼント 【応募方法】

@able826 をフォロー

この投稿をリポストする

https://t.co/WiOUbp6M62… pic.twitter.com/SlLrkEffUQ - エイブル【公式】 (@able826) February 3, 2025

お部屋探しのエイブルが、2024年10月よりエイブル公式Xにて開催しているSNSキャンペーン。

エイブルオリジナルのディズニーデザイングッズが月替わりで当たるキャンペーンです。

第5弾となる2025年2月は、オフィスや学校で使える『ピーター・パン』デザインのステンレスボトルとボールペンのセットがその場で当ります☆

ステンレスボトルには”ピーター・パン”、”ロストキッズ”、”ティンカー・ベル”をデザイン。

スケッチ風のアートがとってもおしゃれ!

落ち着いたベージュカラーを基調にしているので、アウトドアやレジャーにはもちろん、オフィスシーンにもマッチします。

ボールペンは“ティンカー・ベル”のデザイン。

美しいお花たちと一緒に描かれた、大人かわいいアートがポイントです。

ステンレスボトルはバッグやリュックに収納できるサイズなので、いろんなシーンで活躍します。

さらに、キャンペーンに参加された方全員に、スマートフォンで使えるオリジナルの待ち受け画像もプレゼントされます!

※詳細は、キャンペーン特設サイトをご確認ください

さらに、エイブルのお店でもキャンペーンを実施中!

エイブルにて、来店キャンペーン期間中、対象店舗に来店された方の中から先着1万名に、映画『トイ・ストーリー』公開30周年記念デザインのミニ歯磨き粉をプレゼント。

実施期間:2025年2月1日(土)〜2月28日(金)

プレゼント人数:先着1万名

応募条件:キャンペーン期間中にエイブルの対象店舗に来店された方

キャンペーン対象店舗:https://www.able.co.jp/campaign/direct_d2025_02/shop/

注意事項:

・キャンペーンはプレゼントがなくなり次第終了となります。

・内容は予告なく変更となる場合があります。

・店舗ごとにプレゼントの在庫が異なるため、在庫数は事前に対象店舗に問合せください。

・キャンペーンは他にあるエイブルで実施中のキャンペーンとの併用はできません。

・営利目的での無断販売・及び転売は固く禁じています。

青空をバックに空を飛ぶ“ウッディ”と“バズ・ライトイヤー”コンビの楽しいアートが使用されています。

エイブルオリジナルデザインが使用された、旅行先や会社にも持ち運びしやすいグッズです☆

エイブルオリジナル『ピーター・パン』デザインのステンレスボトルとボールペンのセットがその場で当たるSNSキャンペーン。

2025年2月3日より開催される、エイブルオリジナル『ピーター・パン』デザインステンレスボトル・ボールペンプレゼントキャンペーンの紹介でした☆

エイブル公式Xのアカウントはこちら:https://x.com/able826

注意事項

・当選賞品の変更はできません。

・当選の権利は、ご本人のみ有効とし第三者に譲渡することはできません。

・当選賞品の転売は禁止です。

撮影協力:ニッカホーム株式会社(https://www.nikka-home.co.jp/)

