【マイニンテンドーストア Annapurna Interactiveタイトルセール】期間:3月1日23時59分まで

Annapurna Interactiveは、同社のNintendo Swicth用タイトルを対象としたセールをマインテンドーストアにて実施している。期間は3月1日23時59分まで。

今回のセールには、猫を主人公としたアドベンチャー「Stray」、オープンワールドSFアクションアドベンチャー「Outer Wilds」、パズルアドベンチャー「COCOON」などがラインナップ。期間中は対象タイトルを通常よりもお買い得価格で購入できる。

なお、割引率などはタイトルによって異なる。購入の際は商品ページにてセール価格が適用されているかなども確認してほしい。

□マイニンテンドーストア「Annapurna Interactive」タイトルのページ

セール対象商品(一部)

Stray

価格:3,500円 → 2,800円(20%OFF)

Outer Wilds

価格:3,150円 → 2,173円(31%OFF)

COCOON

価格:3,150円 → 1,858円(41%OFF)

(C)2024 BlueTwelve Studio Ltd. Published by Annapurna Interactive under exclusive license. All rights reserved.

(C) 2023 Mobius Digital, LLC. Published by Annapurna Interactive under exclusive license. All rights reserved.