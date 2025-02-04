Ìë¿¦½÷»Ò¤ò¥«¥â¤Ë¤¹¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¥Ö¡¼¥à¤Î°Ç¡¡¥Ê¥¤¥È¥ï¡¼¥«¡¼¤Ë·²¤¬¤ë¡Öºñ¼è¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×Ì¢±ä¤Î¼ÂÂÖ
»Ö¤¬¹â¤¤µÒ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÍø±×¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬ºñ¼è¥Ó¥¸¥Í¥¹¡£¿Í¤Î¿´¤ËÄÒ¤±¹þ¤ß¡¢¼ê½õ¤±¤ò¤¹¤ë¤Õ¤ê¤¬¤¦¤Þ¤¯¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤«¤é¶âÁ¬¤òºñ¤ê¼è¤ë°¼Á¤Ê¿Í´Ö¤Ï¡¢¤É¤Î¶È³¦¤Ë¤âÉ¬¤ºÂ¸ºß¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
Èá¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Ìë¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤âºñ¼è¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£°ì»þ´ü¡¢Ìë¤Î¶È³¦¤Ç¤Ï¥»¥ß¥Ê¡¼¥Ö¡¼¥à¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢¡Ö»ØÌ¾¤ò¼è¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¹ÖºÂ¡×¡ÖSNS±¿ÍÑ¤Î¥³¥Ä¡×¡ÖÇä¤ì¤Ã»Ò¤¬»ý¤Ä¤Ù¤¥Þ¥¤¥ó¥É¡×Åù¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¼ø¶È¤¬³Æ½ê¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¸½ºß¤â¸½Ìò¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶È³¦¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½ºß¤Ç¤âÂ¿¿ô¤ÎÀ¸ÅÌ¤òÊú¤¨¤ë¹Ö»Õ¤âÂ¿¤¤¡£
¤Ê¤¼µ¯¤¤ë¡©¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡¤ÎÌë¿¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó
ËÜÅö¤Ë¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¼ø¶È¤Ê¤é¤è¤¤¤¬¡¢°ìÉô¤Î³¦·¨¤Ç¤Ï¹â³Û¤ò»ÙÊ§¤ï¤»¡¢¶â³Û¤ÈÃæ¿È¤¬¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Èï³²Êó¹ð¤¬Â¿È¯¡£¤Ê¤¼¤«¡£°ÆÁ¤Ê¾¦Çä¤ò¤¹¤ë¹Ö»Õ¤Î²áÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¶È³¦Â´¶È¸å¤Î¼ýÆþ¤Ëº¤¤ê¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹Î®¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£Èà¤é¤ÏÍø±×¤À¤±¤¬ÌÜÅª¤Î¤¿¤á¡¢Æ±¶È¼Ô¤ò¿©¤¤Êª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³¤¬¤Ê¤¤¡£
À¸ÅÌ¼«¿È¤¬ñÙ¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ð¤Þ¤À¥Þ¥·¤ÊÊý¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¡Ö¿®¼Ô¡×¤È²½¤·¡¢ºñ¼è¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤Î¤â¤è¤¯¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¡£¿®¼Ô¤Ï¹Ö»Õ¤ò²á¿®¤·¡¢Ãç´Ö¤òºî¤ë¤Ù¤¯ÃÎ¿ÍÍ§¿Í¤ò´«Í¶¤·¤¬¤Á¤À¡£
·ë²ÌÅª¤Ë°ÆÁ¶È¼Ô¤ò½õÄ¹¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡¤ÎÌë¿¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¸«»ö¤Ë´°À®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Æ±¶È¼ÔÆ±»Î¤Ç¶ô¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ãë¿¦¤Î¿Í´Ö¤¬¥Ê¥¤¥È¥ï¡¼¥«¡¼¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ëºñ¼è¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ï¤á¤ëÎã¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£Ìë¿¦¡á¡Ö¤ª¶â¤Ï¤¢¤ë¤±¤ÉÆ¬¤¬¼å¤¤Â¸ºß¡×¤È¾¯¡¹¥¥ã¥¹¥È¤ò¸«²¼¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åê»ñ¤ä²ñ¼ÒÀßÎ©¤ÎÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡ÖÈË²Ú³¹¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤Î°ì¤Ä¡£¤â¤Á¤í¤ó¤ª¶â¤Ê¤ÉÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡Ö¥È¥ó¥º¥é¡×¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥ª¥Á¤Ê¤Î¤À¤¬¡£
É®¼Ô¤Î¤â¤È¤Ë¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÍ¶¤¤¤¬
¼Â¤Ï¡¢É®¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ä¼«¿È¤â¡¢¼Â¤Ïºñ¼è¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¦À£Á°¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿1¿Í¤À¡£
¡ÖÌ¤¿ë¡×¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤À¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÂ¿¿ô¤ÎÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¤â·Ú¤¯5·ï¤ÏÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢º£¤Ç¤â²ø¤·¤²¤ÊÍ¶¤¤¤ÎDM¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ëÆü¤â¤¢¤ë¡£¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÍ¶¤¤¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤À¡£
¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢È¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤ò¤ä¤í¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÆâÍÆ¤Ð¤«¤ê¡£¤è¤¦¤¹¤ë¤Ë¡¢¸Û¤ï¤ì¼ÒÄ¹¤Ê¤Î¤Ç¹¥¤¾¡¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²¿¤«¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Î½â¤Ë»È¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£Ì¯¤Ê²ø¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤¿¤¿¤á¡¢ÅÓÃæ¤ÇÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¶È³¦¿Í¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¤éÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦Í¶¤¤¤â¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡ÖÍè¤Æ¡×¤È¸À¤¦³ä¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È²ñÈñ¤òÄ§¼ý¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¤è¤¯Ä´¤Ù¤ë¤È¼«Ê¬¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤ËÂ¿¿ôÀ¼¤ò³Ý¤±¡¢»²²Ã¿Í¿ô¤ò½¸¤á¤ë¡áÍø±×¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¼ÂºÝ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤âÃ¯¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Á¤é¤â°ì¼ï¤Î¡Öºñ¼è¡×¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£
Éé¤Î¿©ÊªÏ¢º¿¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤ª¶â¤ò¼º¤¦¿Í¡¢´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤âÁ´¤¯¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹Ö»Õ¤Î¿®¼Ô¤ËÀ®¤ê²¼¤¬¤ê¡¢ºñ¼è¥Ó¥¸¥Í¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ë¿Í......¡£
Ìë¤Î¶È³¦Æâ¤Ç¤ÏÉé¤Î¿©ÊªÏ¢º¿¤âÈ¯À¸¤·¡¢Æ±¶È¼ÔÆ±»Î¤ÇÄÙ¤·¹ç¤¦¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÌ¤Íè¤¬¤Ê¤¤¡£¿È¶á¤Ç¿©ÎÁ¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸Ï³é¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸½¼Â¤ò¡¢1¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Íý²ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
ºñ¼è¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Îº¬Àä¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¡£¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â°¼Á¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä¿Í´Ö¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÂ¦¤Ï¼«±Ò¤ò¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¡£
Ã¯¤«¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Æ»Å»ö¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤òËÂ¤°¤Î¤âÂçÀÚ¤À¤¬¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ê¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ê¥¤¥È¥ï¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦Î©¾ì¾å¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¼å¼Ô¡×¤Ê¤ó¤Æ°·¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤³¤½´Å¤¤ÏÃ¤Ë¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤¿¤«¤Ê¤·°¡ÍÅ¡¿2016Ç¯¤Ë¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢2018Ç¯È¾¤Ð¤Ë°úÂà¤·¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¡£¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÊ¸¾Ï¤Î¥¤¥í¥Ï¤ò³Ø¤Ó¡¢¤Î¤Á¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤¹¤ë¡£¸½ºß¤Ï¶È³¦¤ÎÎ¢Â¦¤äÌë¿¦¤Î¼ÂÂÖ¡¢Ì¡²è¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥³¥é¥à¤ò¼¹É®Ãæ¡£