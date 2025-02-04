¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥ºSUZUKA¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢Ì¤ÃÎ¤¹¤®¤¿¡×·ëÀ®Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
MIZYU¡¢RIN¡¢SUZUKA¡¢KANON¤«¤é¤Ê¤ë4¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥ºLOCKS!¡×¡ÊËè·îÂè4½µÌÜ ·îÍË¡ÁÌÚÍË22:15º¢¡ÁÊüÁ÷¡Ë¡£
1·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢·ëÀ®Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½SUZUKA¡Ö2025Ç¯7·î¤Ë·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡×
SUZUKA¡§¤µ¤¢¡¢2025Ç¯¤Î¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Î7·î¤Ë·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ ²æ¡¹¡¢7·î19Æü¤Ë¤Ï·ëÀ®10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì 9¡Á11¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
MIZYU¡§³Ú¤·¤ß¡ª
SUZUKA¡§¡ÖNIPPON Calling Tour 2024¡×¤ÎÅìµþ¸ø±é¡Ê12·î22Æü¡Ë¤Ç¤³¤ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£¤ï¤·¤é¤âËëÄ¥¤Ç¤¤ë¤Î´ò¤·¤¤¤Í¡£10Ç¯Á°¤Î7·î19Æü¤Î¤³¤È³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©
RIN¡§½é¥é¥¤¥Ö¤ÎÆü¡£
MIZYU¡§²æ¡¹¡¢½é¥é¥¤¥Ö¤ÎÆü¤ò·ëÀ®Æü¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
RIN¡§¤¢¤ÎÆü¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¢¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¿¤Î¤ò¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤ë¡£
SUZUKA¡§¤á¤Ã¤Á¤ã½ë¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Æ¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÎäË¼¤â¤Ê¤¤²ñ¾ì¤Ç¡£
KANON¡§¤¢¤ì¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤Î¶ÛÄ¥¤«¤â¡£
RIN¡§¥À¥ó¥¹¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡£¥Þ¥¤¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¤¹Í¤¨¤Æ¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£
SUZUKA¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£¤ï¤·¤Ï¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤«¤éÈ¯É½²ñ¤È¤«¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡£¤¤¤ä¡¢¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î¤È¤¤«¤é¤µ¡¢¡Ö¸ÄÀ¤È¼«Í³¤Ç¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤ó¡£
¤¢¤Î¤È¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Î©¤ÄÁ°¤Ï¤µ¡¢¡Ö¸ÄÀ¤È¼«Í³¤Ç¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤«¡¢¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤òÃå¤Æ¤ë¤È¤«¤µ¡¢¤³¤Î4¿Í¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢Ì¤ÃÎ¤¹¤®¤¿¤â¤ó¤Í¡£¤½¤ó¤Ê7·î19Æü¡£10Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢º£Ç¯¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------------------------------------------------
1·î28Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë
https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20250128220000Ä°¼è´ü¸Â¡¡2025Ç¯2·î5Æü¡Ê¿å¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë¡¿·îÍË¡Á²ÐÍË¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¿¿åÍË¡Á¶âÍË
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
1·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢·ëÀ®Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡Êº¸¾å¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤ËRIN¡¢KANON¡¢MIZYU¡¢SUZUKA¡Ë
¡½¡½SUZUKA¡Ö2025Ç¯7·î¤Ë·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡×
SUZUKA¡§¤µ¤¢¡¢2025Ç¯¤Î¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Î7·î¤Ë·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ ²æ¡¹¡¢7·î19Æü¤Ë¤Ï·ëÀ®10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì 9¡Á11¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
MIZYU¡§³Ú¤·¤ß¡ª
SUZUKA¡§¡ÖNIPPON Calling Tour 2024¡×¤ÎÅìµþ¸ø±é¡Ê12·î22Æü¡Ë¤Ç¤³¤ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£¤ï¤·¤é¤âËëÄ¥¤Ç¤¤ë¤Î´ò¤·¤¤¤Í¡£10Ç¯Á°¤Î7·î19Æü¤Î¤³¤È³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©
RIN¡§½é¥é¥¤¥Ö¤ÎÆü¡£
MIZYU¡§²æ¡¹¡¢½é¥é¥¤¥Ö¤ÎÆü¤ò·ëÀ®Æü¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
RIN¡§¤¢¤ÎÆü¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¢¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¿¤Î¤ò¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤ë¡£
SUZUKA¡§¤á¤Ã¤Á¤ã½ë¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Æ¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÎäË¼¤â¤Ê¤¤²ñ¾ì¤Ç¡£
KANON¡§¤¢¤ì¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤Î¶ÛÄ¥¤«¤â¡£
RIN¡§¥À¥ó¥¹¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡£¥Þ¥¤¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¤¹Í¤¨¤Æ¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£
SUZUKA¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£¤ï¤·¤Ï¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤«¤éÈ¯É½²ñ¤È¤«¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡£¤¤¤ä¡¢¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î¤È¤¤«¤é¤µ¡¢¡Ö¸ÄÀ¤È¼«Í³¤Ç¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤ó¡£
¤¢¤Î¤È¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Î©¤ÄÁ°¤Ï¤µ¡¢¡Ö¸ÄÀ¤È¼«Í³¤Ç¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤«¡¢¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤òÃå¤Æ¤ë¤È¤«¤µ¡¢¤³¤Î4¿Í¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢Ì¤ÃÎ¤¹¤®¤¿¤â¤ó¤Í¡£¤½¤ó¤Ê7·î19Æü¡£10Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢º£Ç¯¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------------------------------------------------
1·î28Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë
https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20250128220000Ä°¼è´ü¸Â¡¡2025Ç¯2·î5Æü¡Ê¿å¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë¡¿·îÍË¡Á²ÐÍË¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¿¿åÍË¡Á¶âÍË
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/