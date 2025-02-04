ÂÐÃæ´ØÀÇÈ¯¸ú¤«¤é¤¹¤°¤ËÃÍ¤òÌá¤¹¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢ÊÆÃæ¶¨µÄ¤Ë´üÂÔ¤â¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
ÂÐÃæ´ØÀÇÈ¯¸ú¤«¤é¤¹¤°¤ËÃÍ¤òÌá¤¹¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢ÊÆÃæ¶¨µÄ¤Ë´üÂÔ¤â¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¤¤ç¤¦¤ÏÊÆ¹ñ¤¬ÂÐÃæ´ØÀÇ¤òÈ¯¸ú¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¹ñ¤«¤é¤â¥ì¥¢¥á¥¿¥ëÍ¢½Ðµ¬À©¡¢¥°ー¥°¥ë¤á¤°¤ëÄ´ºº¤Ê¤É½ôÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤Ï£²·î£±£°Æü¤«¤é¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Î¥á¥¥·¥³¤ä¥«¥Ê¥À¤ÎÎã¤Ë½à¤º¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢£²·î£±£°Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¸ò¾Ä¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÃæ¹ñÂ¦¤ÎÆÉ¤ß¤¬¤ß¤Æ¤È¤ì¤ë¡£»Ô¾ì¤â¤³¤ì¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ÎÆ°¤¤ò¤¹¤°¤ËÅ±²ó¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£²¤½£³ô¤Ï²º¤ä¤«¤Ê¼è°ú³«»Ï¤ò·Þ¤¨¤½¤¦¤À¡£
USD/JPY¡¡155.27¡¡EUR/USD¡¡1.0314¡¡EUR/JPY¡¡160.15
¡¡¤¤ç¤¦¤ÏÊÆ¹ñ¤¬ÂÐÃæ´ØÀÇ¤òÈ¯¸ú¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¹ñ¤«¤é¤â¥ì¥¢¥á¥¿¥ëÍ¢½Ðµ¬À©¡¢¥°ー¥°¥ë¤á¤°¤ëÄ´ºº¤Ê¤É½ôÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤Ï£²·î£±£°Æü¤«¤é¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Î¥á¥¥·¥³¤ä¥«¥Ê¥À¤ÎÎã¤Ë½à¤º¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢£²·î£±£°Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¸ò¾Ä¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÃæ¹ñÂ¦¤ÎÆÉ¤ß¤¬¤ß¤Æ¤È¤ì¤ë¡£»Ô¾ì¤â¤³¤ì¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ÎÆ°¤¤ò¤¹¤°¤ËÅ±²ó¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£²¤½£³ô¤Ï²º¤ä¤«¤Ê¼è°ú³«»Ï¤ò·Þ¤¨¤½¤¦¤À¡£
USD/JPY¡¡155.27¡¡EUR/USD¡¡1.0314¡¡EUR/JPY¡¡160.15