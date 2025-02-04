¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê³«Ëë¡ªÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤äËÌ¸ý¿º²ÖÁª¼ê¤Ê¤É¤ÎÀãÁü80´ð¤¬¤º¤é¤ê¡Ö¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤â³Ú¤·¤ß¡×11Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ
ËÌ³¤Æ»¤ÎÅß¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ö¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÆâ³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ç¡¢½éÆü¤«¤é¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤ëÂè75²ó¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡£
ÂçÄÌ¸ø±à¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¾®Ã®¤ÎÏ·ÊÞÎ¹´Û¡Ö¶äÎÚÁñ¡×¤Ê¤É5¤Ä¤ÎÂçÀãÁü¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿»ÔÌ±ÀãÁü¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤È°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ä¡¢½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤ÎËÌ¸ý¿º²ÖÁª¼ê¤Ê¤É¤ÎÀãÁü80´ð¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡£¡ÊÂçÃ«Áª¼ê¤Î¡ËÌÜ¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤ÆÌë¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤â³Ú¤·¤ß¡×¤È¡¢µÇ°¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÀã¤ÎÂ¤·ÁÈþ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µðÂç¤Ê³ê¤êÂæ¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ö¤Ä¤É¡¼¤à²ñ¾ì¡×¤Ç¤â¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤¹¤Ù¤ê¤ò³Ú¤·¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¤Ï¡¢2·î11Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£