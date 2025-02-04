¡Ö¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥ºÊ¡ÅÄ¡×¤¬º£·îËö¤Ç»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡¢23Ç¯¤ËÁêÊý¤¬µÞÀÂ¤â¿·¥³¥ó¥Ó¤Ç¡Ä
·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥Þ¥»¥·ÝÇ½¼Ò¡×¤Ï4Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢·Ý¿Í¤Î¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥ºÊ¡ÅÄ¡Ê42¡Ë¤¬2·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·º§¡¦¹âÈª½¼´õ¡Ö°ì½ï¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡×¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±
Ê¡ÅÄ¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥º¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2023Ç¯9·î¤ËÁêÊý¤Î¤¨¤¶¤ª¤µ¤ó¤¬µÞÀÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¤Î¡Ø¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥ºÊ¡ÅÄ¡Ù¤Ï¡¢2·îËöÆü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Ê¡ÅÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ª¤È¤È¤·ÁêÊý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ô¥ó¤Ç¥Þ¥»¥·ÝÇ½¼Ò¤Ë½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¿·¤·¤¯ÊÆ¥§¥º¤È¤¤¤¦Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀµ¼°¤Ê¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤ÆÊÆ¥§¥º¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£°Ê¾å¤ËÌ¡ºÍ¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ³èÌö½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡Ö¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æº£¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¹¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÊÆ¥§¥º¤ò¤¼¤Ò±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï»ñÎÁ