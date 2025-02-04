ÃæµïÀµ¹»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç½µ´©Ê¸½Õ¤Î¡ÈÄûÀµ¡É¤á¤°¤êÇÈÌæ¤â¡ÄÊ¸½ÕÂ¦¤¬¿Ô¤¯¤·¤¿¡Ö°ÛÎã¤ÇºÇÁ±¤ÎÂÐ½è¡×
¤·¤ì¤Ã¤È¸í¤ê¤ò¾å½ñ¤¤·¤Æ¤¤¤¿
¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢£±·î28Æü¤Ë½µ´©Ê¸½ÕÊÔ½¸Éô¤¬¡ÈÄûÀµ¡É¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯12·î26ÆüÈ¯Çä¤ÎÆ±»ï¤Îµ»ö¤Ç¡¢Èï³²½÷À¤ÎX»Ò¤µ¤ó¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¿©»ö²ñ¤Ë¡Ô¥Õ¥¸´´Éô¼Ò°÷A»á¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¡Õ¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±·î£¸ÆüÈ¯Çä¹æ°Ê¹ß¤Ï¡ÔÃæµï¤µ¤ó¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤¿¡Õ¤È¡ÈÊÑ¹¹¡È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±»ï¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Ô»ö·ïÅöÆü¤Î²ñ¿©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØX»Ò¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¸ÊÔÀ®´´ÉôA»á¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¡Ù¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ê¡ØX»Ò¤µ¤ó¤ÏÃæµï»á¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¡Ù¡ØA»á¤¬¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¤Î¡È±äÄ¹¡É¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢£±·î£¸ÆüÈ¯Çä¹æ°Ê¹ß¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÆâÍÆ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë
¡Ô¤³¤ì¤Þ¤ÇÊó¤¸¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»ö·ïÄ¾Á°A»á¤ÏX»Ò¤µ¤ó¤òÃæµï»áÂð¤Ç¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿X»Ò¤µ¤ó¤â¾®»ï¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¡Ê»ö·ï¤Ï¡ËA¤µ¤ó¤¬¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¤Î¡È±äÄ¹¡É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤Î·Ð²á¤«¤éA»á¤¬·ï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿»ö¼Â¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÈ¯É½¤ÎÁ°¤ËÊÑ¹¹¤Î»ÅÊý¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤¬¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¢¸µÂçºå»ÔÄ¹¤ÎÊÛ¸î»Î¡¦¶¶²¼Å°»á¡Ê55¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ô¤·¤ì¤Ã¤È¸í¤ê¤ò¾å½ñ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÀ¿¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡Õ
¤ÈÈóÆñ¡£
¡Ô¸í¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤Á¤ó¤ÈÄûÀµ¤¹¤ë¡Õ
¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤³¤Î»ØÅ¦¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¸½Õ¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¡È¤·¤ì¤Ã¤È¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¡£°ÕÌ£¤Ï
¡ÔÊ¿Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¡Õ
¡Ô¤±¤í¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¡Õ
¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ô¥¦¥½¤¬¤Ð¤ì¤Æ¤â¤·¤ì¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Õ
¤Ê¤É¤È»È¤ï¤ì¤ë¡Êgoo¼Åµ¤è¤ê¡Ë¡£
¤¢¤ë°ÕÌ£¤«¤Ê¤ê»É·ãÅª¤ÊÉ½¸½¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¸½Õ¤ÎÄûÀµ¤ò¤ä¤ê¶Ì¤Ëµó¤²¤Æ¡¢»ÍÌÌÁ¿²Î¤Î¥Õ¥¸ÌäÂê¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÏÂ¤é¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢µ¿Ìä¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ê¸½Õ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢Âç¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¶¶ËÜ»á¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ÆÄûÀµ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤ÎÄûÀµ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë·ÇºÜ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï£±·î30ÆüÈ¯Çä¹æ¤Ç¶¶²¼»á¤ÎÄ¹Ê¸¤Î°Õ¸«¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¤Î¤Ï°ÛÎã¤ÇºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¿Í¸¢¿¯³²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Îµ¿µÁ¤¬¤¢¤ë
»ä¤âÅì¥¹¥Ý»þÂå¤ËÊ¸²½¼Ò²ñÉô¤Îµ¼Ô¡¢ÉôÄ¹¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢¼ç¤Ëµ»ö¤Ë½ñ¤¤¤¿ÂÐ¾Ý¼Ô¤«¤é»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¡¢µ»öÆâÍÆ¤ä¼èºà¤Î¾õ¶·¡¢Î¢ÉÕ¤±¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤Î¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¡¢ÄûÀµµ»ö¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¿·Ê¹¤È½µ´©»ï¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢º£²ó¤ÎÊ¸½Õ¤ÎÄûÀµ¤ÏÊÔ½¸Ä¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤«¤Ê¤ê°ÛÎã¤È´¶¤¸¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢´´ÉôA»á¤¬Ãæµï»á¤ä½÷À¤È¤ÏÌÌ¼±¤â¤Ê¤¤¤·Á´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ê¤éÊÌ¤À¤¬¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë£±¥õ·îÁ°¤Î¡Ç23Ç¯£µ·î¡¢A»á¤¬½÷À¤òÍ¶¤Ã¤ÆÃæµï»áÂð¤Ç¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å£³¿Í¤Ç¤¹¤·Å¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Ãæµï»á¤«¤éÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÊ¹¤«¤ì¤ÆÃÇ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¶µ¤¨¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢½÷À¤¬ÅöÆü¤Î°û¤ß²ñ¤ò
¡ÔA»á¤¬¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¤Î¡È±äÄ¹¡É¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡Õ
¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹çÍýÅª¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡¢²ñ¸«¤Ç¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¡È¡Ç80Ç¯Âå¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¡É¤ÎÌäÂê¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢ÅöÆü¡¢X»Ò¤µ¤ó¤òÍ¶¤Ã¤¿¤Î¤¬A»á¤«Ãæµï»á¤«¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÌäÂê¤Î³Ë¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇCM¤òº¹¤·»ß¤á¤¿¤Î¤Ï£±·î17Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¡Ê£±·î27ÆüÉÕ¤Ç¼Ç¤¡Ë¤Î±ÇÁü¥Ê¥·¤Ê¤É¤ÎÀ©¸Â¤ò¤Ä¤±¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤ÎÂÖÍÍ¤ä¡¢½÷À¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯³Ð¸å£±Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃæµï»á¤Î½Ð±é¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¥Õ¥¸¤Î¡Ö¿Í¸¢¿¯³²¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î·çÇ¡¤¬ÏªÄè¤·¤¿¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡£
CM¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢Ê¸½Õ¤ÎÄûÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡Ö¿Í¸¢¿¯³²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Îµ¿µÁ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤Ê¤É¤È¤·¤ÆCMÊüÁ÷¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢£²·î£²ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥Õ¥¸¤ËCM¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼41¼Ò¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ê¸½Õ¤ÎÄûÀµ¤¬±Æ¶Á¤¹¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿´ë¶È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Ãæµï»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ëÌäÂê¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ºº¤·¤Æ¿¿Áê¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢£³·îËö¤ò¤á¤É¤Ë¤Þ¤È¤á¤ëÍ½Äê¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤ÎÆâÍÆ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
Ê¸¡§ºåËÜ ÎÉ¡Ê¡ØÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¡Ù¸µ¡¦Ê¸²½¼Ò²ñÉôÉôÄ¹¡Ë