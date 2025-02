あの老舗のおにぎりや予約必須のラーメンも！ 食べログアワード当日の懇親会の出店メニューをご紹介

2025年1月29日に帝国ホテルでとりおこなわれた「The Tabelog Award 2025」の授賞式。授賞式のあとにの懇親会では、豪華な出店者たちによる料理がふるまわれました。その様子をお届けします。

会場全体の雰囲気

2025年1月29日に帝国ホテルでとりおこなわれた「The Tabelog Award 2025」の授賞式。授賞式のあとの懇親会では、豪華な出店者たちによる料理がふるまわれました。懇親会のオフィシャルスポンサーはプレミアムイタリアンビールの「ぺローニ」。お料理とのマリアージュも好評でした。当日の様子をお届けします。

どの店舗も大盛況で行列ができていました

当日参加いただいた皆様

出店ラインアップ

1. おにぎりぼんご

出店風景

東京大塚の老舗おにぎり店「ぼんご」が昨年に引き続き出店。店主みずから心を込めて「あたたかい、大きい、具がたっぷり」の三拍子そろったおにぎりでもてなしてくださいました。

店舗画像より。「おにぎり」350円〜 出典:SGGKさん

2. Ramen Break Beats

出店風景

<店舗情報>◆おにぎりぼんご住所 : 東京都豊島区北大塚2-27-5 1FTEL : 03-3910-5617

東京・目黒の住宅街にひっそりと潜むラーメン店「Ramen Break Beats」が今年初出店。今回は九州の食材を中心に厳選食材の持ち味を十分に引き出した、極上のらぁ麺を2種類ご用意いただきました。

当日提供された「醤油らぁ麺」。他に「塩らぁ麺」も用意された

3. おかしやうっちー

左から「みるく(いちご)」「みるく(キャビア)」「みるく(ノーマル)」

<店舗情報>◆Ramen Break Beats住所 : 東京都目黒区目黒4-21-19 アイビーハイツ 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

日常的に食べるおかしをメインに、鮮度はもちろん素材の味や香りを楽しむおかし屋さん「おかしやうっちー」は昨年に引き続き今年も出店。今回はシャンパンにも合うスペシャリテのキャビアをふんだんに使用した「みるく(キャビア)」もご用意いただきました。

4. 発芽そば ゆき

会場でそば打ちをする様子

<店舗情報>◆おかしやうっちー住所 : 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-27-9 ウエスト青山 1FTEL : 03-6721-0277

「発芽そば ゆき」は、東京にある住所非公開で完全予約制のそば店。発芽そばは、独特な甘みともちもちした食感が特徴で、他では味わえない特別な品です。目の前で打たれたそばとそばがきは大人気で行列が絶えませんでした。

「発芽そば」と「そばがき」のセット

行列に並んでいただきありがとうございました!

5. SOMEWHERE BAKERY

出店風景

<店舗情報>◆発芽そば ゆき住所 : 東京都新宿区TEL : 不明の為情報お待ちしております

店舗を持たず“幻のパン屋”とも言われている「SOMEWHERE BAKERY」に昨年に引き続き今年もご出店いただきました。50年毎日欠かさず株分けされた酵母による、奥行きのある味わいと麦の香りが特徴の唯一無二のパンはシェフの皆様からも大好評でした。

とろけローストポークのパンはペローニとのペアリングも抜群

「ツナパン」など3種類用意

6. サルメリアロッキュー

出店風景

<店舗情報>◆SOMEWHERE BAKERY住所 : 東京都世田谷区桜丘4-19-41 梅林の家TEL : 03-5799-4997

生ハムにおいて日本を代表する目利き、それを限りなくおいしくカットする技術を持つサルーミショップ「サルメリアロッキュー」が昨年に引き続き出店。今回は「酒番、日本酒とうつわの案内人」として名を馳せる多田正樹さんにご用意いただいた希少な日本酒とのペアリングに唸る人が続出していました!

ペアリングは「ボンダボンペルシュウ+BLISS」「サラミ・アーリオ+稲とアガベ」「ブレザオラ〈ナカニク〉+でじま芳扇堂」の3種

7. 帝国ホテル 東京

「シャリアピンバイ」

<店舗情報>◆サルメリアロッキュー住所 : 東京都調布市入間町3-9-11 サミール成城1FTEL : 03-6411-9496

今回「The Tabelog Award 2025」の授賞式と懇親会の会場となった、130年以上の歴史がある「帝国ホテル」。1934年に誕生した「シャリアピンステーキ」を立食でも楽しめるシャリアピンバイとしてご用意いただきました。そしてペローニのためにつくった中国料理を点心でお楽しみいただきました。

「点心」

参加者からの喜びの声も!

<店舗情報>◆帝国ホテル 東京住所 : 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテル東京TEL : 03-3504-1111

名だたる料理人や食べロググルメ著名人の皆様から喜びの声も多数いただき、大盛況で懇親会を終えることができました。来年もお楽しみに!

当日ご参加いただいた皆様

グルメ著名人の皆様

「The Tabelog Award 2025」全652店舗

今回は「Gold」店舗のみ紹介しましたが、「Silver」「Bronze」いずれの店舗も実力派ぞろい。また、部門賞「Best New Entry」「Best Regional Restaurants」「Chefs’ Gold」に選ばれた店舗も要チェックです。

詳細は「The Tabelog Award 2025」公式サイトをご覧ください。授賞式典の模様や、受賞店の動画インタビューも必見です!



