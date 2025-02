地肌をすこやかに整える！ハーバー研究所『地肌マッサージクレンズ』

ハーバー研究所は、頭皮用トリートメント『地肌マッサージクレンズ』を2025年4月1日(火)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

ハーバー研究所『地肌マッサージクレンズ』

容量・価格:180g 3,300円(税込)

『地肌マッサージクレンズ』は、頭皮の悩みに着目した頭皮用トリートメント。

保湿成分スクワランをはじめ、カミツレ花エキス、トウキンセンカ花エキス、フユボダイジュ花エキスなどの植物エキス、吸着型ヒアルロン酸※1を配合。

頭皮にたっぷりとうるおいを与え、乾燥によるかゆみを防ぎます。

また、毛髪に浸透・吸着しやすいケラチン※2を配合し、傷んで空洞ができている毛髪に入り込み、髪のパサつきをケアしてつやを与えます。

マッサージしながらケアすることで、頭皮を健やかに保ちます。

グレープフルーツ果皮油、ユーカリ葉油などをブレンドした、シトラスハーブの香りですっきりリフレッシュ。

心地よいバスタイムに。

<商品特長>

◎保湿成分スクワラン、植物エキス(カミツレ花エキス、トウキンセンカ花エキス、フユボダイジュ花エキス、ヤグルマギク花エキス、ローマカミツレ花エキス、サボンソウ葉エキス、セージ葉エキス)、吸着型ヒアルロン酸※1を配合。

たっぷりとうるおいを与え、乾燥をケアしてかゆみを防ぎます。

◎毛髪に浸透・吸着しやすいケラチン※2を配合。

傷んで空洞ができている毛髪にケラチン※2が入り込み、髪のパサつきをケアしてつや感をアップします。

◎グレープフルーツ果皮油、オレンジ油、ユーカリ葉油、ローズマリー葉油などをブレンドしたシトラスハーブの香りで、すっきりリフレッシュ。

<使用方法>

シャンプー後、軽く水気をきりピンポン玉1個くらいを手に取り、地肌をほぐすようにマッサージしながら髪全体へ伸ばし、なじませた後に洗い流してください。

週1〜2回、コンディショナーやトリートメントなどの代わりに使用ください。

※毎日でも使用できます。

※なくなり次第終了となります。

※1 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム

※2 加水分解ケラチン:ヘアコンディショニング成分

