¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤¤¤¿¤ï¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤­¡ª¶äºÂ¥Ï¥ê¥Ã¥Á¡¦NEL(¥Í¥ë) Ï»ËÜÌÚ±¡

『銀座ハリッチ』は、2025年2月23日(日)に六本木院をグランドオープンします。

銀座ハリッチ・NEL(ネル) 六本木院

『銀座ハリッチ』は、2025年2月23日(日)に六本木院をグランドオープン。

なお、六本木院は睡眠改善鍼灸院『NEL(ネル)』を併設した複合型店舗として、より多くの利用者の美容と健康のニーズに応える新たな拠点となります。

多様な背景を持つ人々が集まるこの場所で、鍼灸を通じて一人ひとりの肌・心・身体のコンディション向上を目指されます。

内装は落ち着いたモダンなデザインとラグジュアリーな雰囲気が融合する洗練された空間で、日常の喧騒を忘れ、自分自身をいたわる特別なひとときを過ごせます。

■店舗概要

店名 : 銀座ハリッチ・NEL(ネル) 六本木院

所在地 : 〒106-0032 東京都港区六本木7丁目8-8 6F

電話番号 : 03-5801-5809

(総合コールセンター/受付時間 9:00〜21:00)

メールアドレス: info@haricchi.jp

営業時間 : 10:30〜21:00

アクセス : 東京ミッドタウン前

東京メトロ日比谷線・大江戸線 六本木駅 徒歩2分/

東京メトロ千代田線 乃木坂駅 徒歩7分

オープン日 : 2025年2月23日(日)

※NELは4月以降に予約可能となります(変動する可能性あり)。

■銀座ハリッチ 六本木院オープンキャンペーン

銀座ハリッチ 六本木院では、オープンを記念して2月23日(日)〜3月31日(月)の期間中、「100%リフトオプション」を無料でプレゼントします。

銀座ハリッチで不動の人気を誇る、美容液一本分の美容成分が配合された「銀座一丁目マスク」の上から美容鍼を施す特別なオプションです。

お肌のポテンシャルを引き出し、Vシャープな印象へ導きます。

