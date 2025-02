ÇÂ¤Î»Ô¡Ö¥Ñ¥¹¥¶¥Ð¥È¥ó¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×ÉÊÀî¤Ë70¥Ö¥é¥ó¥É½¸·ë¡¢¡ÈÆ«´ï»Ô¡É¤ä¿©ÉÊ¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦»¨²ß¤â

蚤の市「パスザバトンマーケット Vol.18」が2025年3月1日(土)・2日(日)に、コクヨ東京品川オフィス「ザ キャンパス(THE CAMPUS)」で開催される。

ファッションやライフスタイル、フードが一堂に集結

「パスザバトンマーケット」は、企業の倉庫に眠るB品やデッドストック品、通常店舗では販売されないアイテムなどが一堂に集結するマーケットイベント。今回は、総勢70のファッションブランドやライフスタイルブランド、フードを扱うショップ、ブランドなどが登場する。

目玉となるのは、新生活に向けて心躍るような食卓を提案する「ウツワのワルツ」と、全国各地の“おいしい”が集まる「パスザバトンの大食料品店」だ。

漆器や陶磁器、ガラスの器が揃う「ウツワのワルツ」

まず陶器市「ウツワのワルツ」では、ガラスから漆器、木、陶磁器まで、13の作り手が手掛けたバリエーション豊かな食器を取り揃える。新旧さまざまなデザインの波佐見焼を扱う「西海陶器」や、岐阜多治見の美濃焼を手掛ける「マルアサ ポーセリンファクトリー(MARUASA PORCELAIN FACTORY)」、ガラスの器を揃える「Sghr 菅原工芸硝子」などが出展。テーブルを彩る多彩な食器を、一度にチェックすることができる。

新たな“おいしいもの”と出会う「パスザバトンの大食料品店」

「パスザバトンの大食料品店」では、パスザバトンの目利きが全国各地で出会ったおいしいものたちを提案。ご飯のお供や調味料、スイーツ、青果など、「パスザバトンマーケット」ならではのラインナップで食品を販売する。たとえば今回新規出店となった「ワンポットワンダー(ONE POT WONDER)」からは、クラフト粒マスタードが登場。また、「マリールゥ(marilou)」のパンケーキミックスや、「フロムヌガーショップ(FROM NOUGAT SHOP)」のヌガーサンドなど、新たな“おいしいもの”との出会いを期待できそうだ。

日常を彩るコスメや草木、雑貨も

この他、ビームス(BEAMS)やニットのコーヘン(COOHEM)といったアパレルブランドや、ジュリーク(Jurlique)、ザ・プロダクト(product)などのコスメ、「ソルソファーム(SOLSO FARM)」の色鮮やかな草木なども店頭に並ぶ。



さらに、今治タオルの「イケウチオーガニックIKEUCHI ORGANIC」やフライパンの「藤田金属(FUJITA KINZOKU)」、中川政七商店(Nakagawa Masashichi Shoten)による工芸のプロジェクト「大日本市」なども参加。日常を楽しく彩るようなアイテムを揃える。

【詳細】

パスザバトンマーケット Vol.18

日時:2025年3月1日(土)〜2日(日) 11:00〜19:00(最終日は18:00終了)

※最終入場は終了時間30分前まで/雨天決行

場所:コクヨ東京品川オフィス「ザ キャンパス」(屋内・屋外)

住所:東京都港区港南1-8-35

入場料:500円 ※小学生以下無料

※「オウエン入場料」として、ドネーション込みの800円、1,000円のチケットも販売

※前売券は2025年2月4日(火)〜2月28日(金)20:00までPeatixにて販売、前売券は通常料金のみ ※売り切れ次第終了

※当日券の販売もあり



■出展ブランド

・ファッション雑貨

オッフェン / シンデンキ / マテモノ / オリエンタルシューズ ファクトリーショップ / タンピコ / 福助 / アルティーダ ウード / ベンチ / 移動帽子屋アウラ / コトパクシ / カタロクー / ベックマン ノルウェー / ジラフ / トフ アンド ロードストーン /ブルーミング中西

・アパレル

シオタ / ビームス / コーヘン / ヨネトミ / アーチアンドライン / ユナイテッドアローズ アウトレット / アーバンリサーチ / ネストローブ / コンフェクト

・器・雑貨・コスメ

木のうつわ 木の道具 そのべ / 藤田金属 / 木村石鹸 / イケウチオーガニック / ハー(HAA) / 瀬兵窯 / マルアサ ポーセリンファクトリー / Sghr 菅原工芸硝子/ 渓山窯 /文山製陶 / 梶謙製磁社 /副久製陶所 / ニッコー / 西海陶器 / 鹿鳴庵 / 美濃どんぶり / 漆琳堂 / TO&FRO / 大日本市 by 中川政七商店 / ジュリーク / ザ・プロダクト / ボントントイズ by マークスストア / ザ キャンパス ショップ

・インテリア・グリーン

レイアウト / ユリ ヒムロ / ソルソファーム

・フード

ワンポットワンダー / ローンチアップハードサイダー / サンカクビアワークス / フルーツ専門店 東果堂 / 亀甲萬本店 / シシリ / マリールゥ / 銀座 松煎餅 / 土佐しらす食堂二万匹 / 川くに / フィッシュ・スタンド /唐津くん煙工房 with ムードマーク バイ イセタン/ フロムヌガーショップ / ペストリーうんてん / アン アンド アン / ハッピーナッツデイ / メゾンブレモンド1830 / 八百繋 / 丸八製茶場 / ユウキ / エンドーのゲソ天

・その他

イニシア

