ÃæÀî¿´¡Ø½µ´©SPA!¡Ù¡È¿ä¤·»£¡É¤ËÅÐ¾ì¡¡¡Ö¶¶ËÜ´ÄÆà¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë
¡¡SNS¤Ç¡Ö¶¶ËÜ´ÄÆà¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÃæÀî¿´¤¬¡¢¤¤ç¤¦4ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©SPA!¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë2·î11¡¦18Æü¹çÊ»ÆÃÂç¹æ¤ËÅÐ¾ì¡£ÆÉ¼Ô»²²Ã·¿´ë²è¡Ø¥°¥é¥Ó¥¢À¸²ñµÄ¡Ù¤Ç·èÄê¤·¤¿¡È¿É¤¤¤â¤Î¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛSNS¤Ç¡Ö¶¶ËÜ´ÄÆà¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÂç¥Ð¥º¥ê¡Ä¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÃæÀî¿´
¡¡2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô½Ð¿È¤ÎÃæÀî¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤â¤Î¤Ä¤á¤¢¤ï¤»¡×¡Ö¥¤¥¤¥È¥³¥É¥ê¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤¬SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢¡Ö¶¶ËÜ´ÄÆà¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È½Ö¤¯´Ö¤Ë¥Ð¥º¤ê¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¥â¥À¥ó¥Ð¥ì¥¨¤Î·Ð¸³¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÂÎ¤Î½ÀÆðÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÆ°¤¤È¡¢´Å¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç·è¤Þ¤ë¡Ø¥°¥é¥Ó¥¢À¸²ñµÄ¡Ù´ë²è¤Î°ì´Ä¡£¡Ö¿É¤¤¤â¤Î¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÃæÀî¤¬¥»¥¯¥·¡¼°áÁõ¤Ç¤ï¤µ¤Ó¤ò¼ý³Ï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£¿É¤µ¤È´Å¤µ¤¬ÀäÌ¯¤ËÍí¤ß¹ç¤¦»É·ãÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛSNS¤Ç¡Ö¶¶ËÜ´ÄÆà¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÂç¥Ð¥º¥ê¡Ä¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÃæÀî¿´
¡¡2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô½Ð¿È¤ÎÃæÀî¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤â¤Î¤Ä¤á¤¢¤ï¤»¡×¡Ö¥¤¥¤¥È¥³¥É¥ê¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤¬SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢¡Ö¶¶ËÜ´ÄÆà¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È½Ö¤¯´Ö¤Ë¥Ð¥º¤ê¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¥â¥À¥ó¥Ð¥ì¥¨¤Î·Ð¸³¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÂÎ¤Î½ÀÆðÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÆ°¤¤È¡¢´Å¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç·è¤Þ¤ë¡Ø¥°¥é¥Ó¥¢À¸²ñµÄ¡Ù´ë²è¤Î°ì´Ä¡£¡Ö¿É¤¤¤â¤Î¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÃæÀî¤¬¥»¥¯¥·¡¼°áÁõ¤Ç¤ï¤µ¤Ó¤ò¼ý³Ï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£¿É¤µ¤È´Å¤µ¤¬ÀäÌ¯¤ËÍí¤ß¹ç¤¦»É·ãÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£