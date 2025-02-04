¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Liho¤¬Âè2»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¡ª¡ÖÄ¶¥¹¥Ô¡¼¥É°Â»º¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎLiho¡Ê30¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè2»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£³á¸¶¤ß¤Ê¤ß¡¢Âè1»Ò½Ð»º¡ªÊÝ°é»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¤â¡ÖÉ¬»à¤¹¤®¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡×
Liho¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¯¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÀèÆüÌµ»ö¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»ºÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÍ½ÄêÆüÄ¶²á¤Ç1¿ÍÌÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯Â¥¿ÊºÞ¤ò»È¤¦Í½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æþ±¡ÆüÁ°¤ËÇË¿å¤·¤Æ¤«¤éÄ¶¥¹¥Ô¡¼¥É°Â»º¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë°Â»ºµ§´ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿L¤Î½»¿Í¡Ê¡á¥Õ¥¡¥ó¤Î¤³¤È¡Ë¤Î¤ª±¢¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¹¬¤»¤¬¹ß¤êÃí¤®¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Liho¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¤Ëºß½»¤·¡¢2018Ç¯3·î¤«¤é³èÆ°¥¹¥¿¡¼¥È¡£2022Ç¯3·î¤Ë·ëº§¤·¡¢23Ç¯2·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤Î½Ð»º¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ÖÎîº×,
ÃÖ¾²¹©»ö,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÆÁÅç,
¾åÅÄ,
¥À¥¤¥¹,
²£ÉÍ,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ê©ÃÅ