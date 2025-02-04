¡ÈºÇ¶¯´¨ÇÈ¡É¤Î±Æ¶Á¤ÏÄ¹°ú¤¯¸«¹þ¤ß¡¡´ôÉì¤Ç¤Ï»³´ÖÉô¤òÃæ¿´¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÀã¡¡´Ñ¸÷¶¨²ñ¡ÖÍ½ÄêÊÑ¹¹¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¡×
º£¥·ー¥º¥óºÇ¶¯¤Î´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤ÇÌ¾¸Å²°¤â5Æü¤ÎÄ«¡¢Àã¤¬ÀÑ¤â¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢¤³¤ÎÃÏÊý¤âÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤¤Ä«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4Æü¸áÁ°5»þ¤´¤í¤ÎÌ¾¸Å²°»Ô¼é»³¶è¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ß¤ë¤È¡¢³¹Åô¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿Àã¤¬Éñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¸Å²°¤Îº£Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï1.5¡î¤Ç¤¹¡£
´ôÉì»Ô¤Ç¤âÁáÄ«¡¢ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤µ¤Ã¤¤Á¤ç¤¦¤É»±¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×(³ØÀ¸)
Q.¤¢¤¹¤âÀãÍ½Êó¤À¤¬¡ÖÁáµ¯¤¤·¤Æ¡¢³Ø¹»¤ËÃÙ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×(³ØÀ¸) Åà¤Æ¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê´¨¤µ¤Î¤Ê¤«¡¢Âç¶ÀÌßºî¤ê
Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤¬0.6¡î¤À¤Ã¤¿¡¢°¦ÃÎ¸©°¦À¾»Ô¡£
¸áÁ°6»þ¤¹¤®¡¢Åà¤Æ¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê´¨¤µ¤Î¤Ê¤«¡¢°¦À¾»ÔÌò½ê¤Îº´¿¥»Ù½ê¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¨¤¤¤Ç¤¹¡£1Æü¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡×
¡ÖÉ÷¤¬¿á¤¤À¤·¤Æ¤«¤é¼ª¤¬Îä¤¿¤¤¡×
10Æü¤Î·îÍËÆü¡¢°¦ÃÎ¸©°ðÂô»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ñÉÜµÜ¡Ö¤Ï¤À¤«º×¡×¤òÁ°¤Ë¡¢¿À¼Ò¤ËÊôÇ¼¤¹¤ëÂç¶ÀÌßºî¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
50É¶Ê¬¤Î¤â¤ÁÊÆ¤ò¡¢12¸Ä¤Î±±¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüÃæ¤â5¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç¤·¤«µ¤²¹¤¬¤¢¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢²ñ¾ì¤ÏÇ®µ¤¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°11»þ¤´¤í¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î¿ÀÃË¤¬ÅÐ¾ì¡£
Ä¾·Â2.4¥áー¥È¥ë¡¢Áí½ÅÎÌ4¥È¥ó¤ÎÂç¶ÀÌß¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ôÉì¸©¤Ç¤Ï»³´ÖÉô¤òÃæ¿´¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÀã
´ôÉì¸©¤Ç¤Ï¡¢»³´ÖÉô¤òÃæ¿´¤Ë3Æü¤ÎÌë¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊÀã¤¬¹ß¤ê¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ôÉì¸©ÇòÀîÂ¼¤Ç¤Ï4Æü¤ÎÄ«¡¢½üÀãµ¡¤¬¼ÖÆ»¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¤ê¡¢¸®Àè¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤ò¤ª¤í¤·¤¿¤ê¤¹¤ëºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»¶ÊâÃæ¤Î¸¤¤â¡¢Â¤ÎÎ¢¤¬Îä¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àã¤Î¾¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÁª¤ó¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂ³¤±¤Æ¹ß¤ë¤Î¤¬º¤¤ë¡£Á°²ó¤â3Æü¤«¤é4ÆüÂ³¤¤¤Æ¹ß¤Ã¤¿¡×(ÇòÀîÂ¼¤Î½»Ì±)
ÇòÀîÂ¼¤ÎÀÑÀãÎÌ¤Ï¡¢¸á¸å3»þ¸½ºß¤Ç172cm¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àã¤ÎÇòÀî¶¿¤òË¬¤ì¤¿´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡Ä
Àã¤ÎÇòÀî¶¿¤òË¬¤ì¤¿´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤ò³Ú¤·¤à°ìÊý¤Ç――
¡Ö¤¤ç¤¦µ¢¤ì¤ë¤«¤¬1ÈÖ¿´ÇÛ¤«¤Ê¤È¡×(Ê¼¸Ë¸©¤«¤é)
¡ÖÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤·¤¿¤Þ¤Ç¥¹¥ー¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¥À¥á¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×(Ê¼¸Ë¸©¤«¤é)
ÇòÀîÂ¼¤âÂçÀã¤Ë¤è¤ëÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ê¤É¤ò·Ù²ü¤·¡¢Í½ÄêÊÑ¹¹¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£