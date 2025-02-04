¤â¤·¡È²Ð»ö¡É¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤é¡ÄºÇ¤â¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï±ê¤è¤ê¤â¡Ø±ì¡Ù°ì»À²½ÃºÁÇ¤ÏºÇ°¤Î¾ì¹ç1-3Ê¬¤Ç»à¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤â
¡¡´¨¤¤Æü¤¬Â³¤¡¢²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤¦Æ¨¤²¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¾ÃËÉ¶É¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ÐºÒ¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤À¤±¤Ç¤â2024Ç¯12·î¤¬49·ï¡¢Ç¯¤¬ÊÑ¤ï¤ê1·î¤â21Æü¤Þ¤Ç¤Ë32·ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î·ï¿ô¤Ï¡¢ÆÃÊÌÂ¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡2024Ç¯12·î¤Î²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢Êü²Ð¡Êµ¿¤¤´Þ¤à¡Ë¤¬10·ï¡¢¥¿¥Ð¥³¤¬7·ï¡¢¥³¥ó¥í¤¬6·ï¡¢ÅÅµ¤µ¡´ï¡¦ÇÛÀþ¤Ê¤É¤¬5·ï¡¢¥¹¥Èー¥Ö¤¬4·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ð»ö¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤¦Æ¨¤²¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£²ÐºÒ¤ÇºÇ¤â¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢±ê¤è¤ê¤â±ì¤Ç¤¹¡£²ÐºÒ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë±ì¤Ï¡¢°ì»À²½ÃºÁÇ¤Ê¤É¤ÎÍÆÇ¥¬¥¹¤òÂ¿¤¯´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢°ì»À²½ÃºÁÇ¤ÏÆÇÀ¤¬¶¯¤¯¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ï1～3Ê¬¤Ç»à¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡±ì¤Ï²Ð¤ÎÇ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Å·°æ¤ÎÊý¤«¤éÎ¯¤Þ¤ë¤¿¤áÍÆÇ¥¬¥¹¤òµÛ¤¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»ÑÀª¤òÄã¤¯¤·¤ÆÈòÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²Ð¸µ¤ÎÉô²°¤«¤éÈòÆñ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤ÆÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ì¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯1·î24ÆüÊüÁ÷