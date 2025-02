LAを拠点に活動し、2017年にリリースをしたEP『Good Look For You』でブレイクして以降、その強烈な存在感と魅力的なヴォーカルで注目を集めている現代のディスコ・クイーン、ギャビン・テューレックが、最新アルバム『Diva Of The People』を2月5日リリースする。ギャビンは、音楽一家に育ち、6歳の時に初めて自分の曲を作り始めた。クラシックソウルやR&B、ディスコ、70年代ファンク、80年代ポップなど幅広い音楽から影響を受けており、これまでにトキモンスタやメイヤー・ホーソーンとのコラボレーションを果たす。

リリース情報







『Diva Of The People / ディーバ・オブ・ザ・ピープル』フォーマット:CD発売日:2025.2.5品番:PCD-25453定価:CD \2,750(税抜\2,500)レーベル:P-VINE【Track List】1. Diva's Gotta Div2. Outta My Mind3. Disco Boots4. IOU5. B*tch Let Go!6. Back On The Market7. Anybody Home?8. You and Me9. Heaven Knows10. Skin Is Looking Better11. Friend Zone12. What’s A Girl To Do13. Off The Wheel