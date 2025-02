トヨタ博物館は、2025年3月1日(土)から8月3日(日)まで、「クラウン70周年記念展〜なぜ70年生き続けているのか〜」を開催します。

トヨタ博物館「クラウン70周年記念展〜なぜ70年生き続けているのか〜」

トヨタ自動車の文化施設であるトヨタ博物館は、2025年3月1日(土)から8月3日(日)まで、「クラウン70周年記念展〜なぜ70年生き続けているのか〜」を開催。

「今回の企画展では1955年の販売開始から現在までを創業期・成熟期・変革期に分け、全16代の車両で紹介します。

なぜ70年生き続けているのか…時代によって変わっていく「日本の暮らし」に合わせて「クラウンらしさ」を追い求め、「継承」と「革新」を繰り返したクラウンの開発の歴史を知ることが出来ます。

上記内容の詳細は以下を確認してください。

1.「クラウン70周年記念展〜なぜ70年生き続けているのか〜」

(1)期間:2025年3月1日(土)〜8月3日(日)

(2)場所:トヨタ博物館 文化館2階 企画展示室/1階エントランス

(3)構成:70年の歴史を創業期・成熟期・変革期に分け、全16代の車両で紹介

2.展示車両(ゾーン別)

【1】創業期(初代〜4代目)

初代 :トヨペット クラウン RS-L型(1958年)

2代目:トヨペット クラウン RS41型(1963年)

3代目:トヨペット クラウン ハードトップ MS51型(1968年)

4代目:トヨタ クラウン MS60型(1972年)

【2】成熟期(5代目〜8代目)

5代目:トヨタ クラウン セダン MS85型(1975年)

6代目:トヨタ クラウン セダン MS112型 (1980年)

7代目:トヨタ クラウン ハードトップ MS125型(1986年)

8代目:トヨタ クラウン ハードトップ MS137型(1988年)

【3】変革期(9代目〜)

9代目 :トヨタ クラウン ハードトップ JZS143型(1992年)

10代目:トヨタ クラウン ハードトップ JZS155型(1995年)

11代目:トヨタ クラウン JZS175型 (1999年)

12代目:トヨタ クラウン GRS182型(2004年)

13代目:トヨタ クラウン GRS200型(2012年)

14代目:トヨタ クラウン AWS210型(2013年)

15代目:トヨタ クラウン ARS220 型(2018年)

16代目:トヨタ クラウン クロスオーバー/セダン/スポーツ/エステート

4車型を展示予定(展示車両は変更になる場合があります)

【初代】トヨペット クラウン RS-L型(1958年)

【5代目】クラウン セダン MS85型(1975年)

【9代目】トヨタ クラウン ハードトップ JZS143型(1992年)

3.特別展示

期間:2025年3月1日(土)〜8月3日(日)

車両:トヨペット マスター RR型(1955年)、

トヨペット クラウン RSD型【豪州ラリー仕様】(1956年)など

場所:クルマ館1階 エントランス

※期間中、展示車両は入れ替えを実施します。

最新情報はホームページに掲載予定。

4.その他イベント

(1)「走行披露会」

日時:(1)2025年2月11日(火・祝)11:00-11:30/14:00-14:30

(2)2025年3月20日(木・祝)11:00-11:30/14:00-14:30

場所:P1駐車場

車両:日時(1)3台

トヨタ 2000GT ロードスター(1967年)

日産スカイライン 2000GT-R(1970年)

レクサス LFA (2010年)

日時(2)3台

シボレー コルベット スティングレイ(1963年)

トヨタ 2000GT ロードスター(1967年)

レクサス LFA (2010年)

※雨天中止、予告なく車両が変更になる場合があります。

(2)「青空クルマ図書室〜晴れた日は外で読書はいかが〜」

日時:2025年4月5日(土)10:00〜16:00

場所:芝生広場(クルマ館東側)

内容:ドライブに出かけたくなる本や、乗り物絵本などを準備し、屋外での

読書を楽しんでいただくとともに絵本の読み聞かせも行います。

※雨天中止(但し絵本の読み聞かせは図書室で実施)

(3)「第35回 トヨタ博物館 クラシックカー・フェスティバル」

日時 :2025年4月20日(日) 8:30〜16:00

場所 :愛・地球博記念公園(愛知県長久手市)

内容 :一般参加車両約120台の公道パレードやトヨタ博物館所蔵車両の走行披露、国内自動車メーカーの車両展示など様々な企画を実施します。

詳細は後日ホームページに掲載予定。

その他:愛知万博20周年記念事業「愛・地球博20祭」と時期を合わせて開催

5.小学生無料期間

期間:2025年3月15日(土)〜4月6日(日)/7月19日(土)〜8月31日(日)

■トヨタ博物館の案内

所在地 :〒480-1118 愛知県長久手市横道41-100

・地下鉄東山線「藤が丘」駅よりリニモに乗り換え

「芸大通」駅下車、徒歩5分

・名古屋瀬戸道路「長久手IC」より西へ0.4km(グリーンロード沿い)

開館時間:9:30〜17:00(入館受付は16:30まで)

休館日 :月曜日(祝日の場合は翌平日)

※会期中、3/31(月)、5/5(月)、5/6(火)、7/21(月)、7/28(月)は開館。

5/7(水)は休館

入場料 :大人1,200円、シルバー(65歳以上)700円、中高生600円、小学生400円

※消費税込み/団体割引あり

※3/15(土)〜4/6(日)および7/19(土)〜8/31(日)は小学生無料

TEL :0561-63-5151

FAX :0561-63-5159

