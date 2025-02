黒毛和牛の目利きや捌き方の技術が結集！京都 肉のに志むら

洋食惣菜 スター食堂は、黒毛和牛焼肉・ステーキ弁当の専門店として、「京都 肉のに志むら」を、「洋食惣菜 スター食堂」の店舗も構える高島屋京都店B1Fにて2025年2月5日(水)にグランドオープンします。

京都 肉のに志むら

所在地 : 〒600-8520 京都市下京区四条通河原町西入真町52

高島屋京都店B1F

定休日 : 不定休 (百貨店に準ずる)

営業時間 : 10:00〜20:00

電話番号 : 075-252-7900(スター食堂 高島屋京都店と共用)

■「京都 肉のに志むら」とは?

「京都 肉のに志むら」は、洋食屋スター食堂がこれまで培ってきた黒毛和牛の目利きや捌き方の技術を結集し、黒毛和牛専門の焼肉弁当やステーキ弁当を提供する黒毛和牛焼肉・ステーキ弁当専門店です。

「京都 肉のに志むら」では、職人の目利きで厳選した黒毛和牛を自社で捌いているからこそ取り扱える希少部位を、その時々の牛肉の状態や適切な調理方法に合わせて、赤身系、霜降り系など日替わりで計3〜4種類の希少部位を毎日品揃えします。

定番の焼肉重やステーキ重はもちろん、京都らしい実山椒入りの牛しぐれ煮と焼肉の合い盛り「希少部位焼肉&実山椒入り牛しぐれ煮重(税込1,881円)」や、お値打ちな「切り落とし焼肉重(税込1,481円)」、黒毛和牛を使用した肉寿司など、様々な調理方法を探求してきたスター食堂グループだからこそ提供できるメニューを豊富に提供します。

■「京都 肉のに志むら」のメニュー一例

希少部位焼肉&実山椒入り牛しぐれ煮重

価格:税込1,881円

期間限定店舗でも大好評のうちに終了した「京都 肉のに志むら」特製の実山椒入り牛しぐれ煮と希少部位焼肉や希少部位ステーキを合い盛りにした、欲張りなお弁当です。

黒毛和牛上ロースステーキ重

価格:税込2,601円

黒毛和牛肉寿司3貫(上赤身)

価格:税込981円

■「京都 肉のに志むら」にかける思い

スター食堂グループでは、祖業である洋食はもちろん、洋食の技術を活かした様々な業態を展開してきましたが、ハンバーグやメンチカツ、シチューなど、黒毛和牛を中心に牛肉を使用するメニューが大量にあるなかで、牛肉の質や捌き方、目利きや仕入れ方などに対する強いこだわりを持っていた経緯があります。

そんな牛肉に対する強いこだわりや技術を専門店として活かし、肉にうるさい京都のお客様方に本物の焼肉・ステーキ弁当を提供したいという、スター食堂五代目、西村 裕行の熱い想いから、今回誕生したのが「京都 肉のに志むら」です。

洋食料理店として100年続けてきたスター食堂だからこそ提供できる、今までにない焼肉・ステーキ弁当を楽しめます。

